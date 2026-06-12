Le-a dat de gol echipa! Cum a reușit un fotograf  să afle strategia Suediei la startul Mondialului. Hârtia buclucașă
Gyokeres (stânga), starul Suediei, în plin antrenament la Dallas. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Le-a dat de gol echipa! Cum a reușit un fotograf să afle strategia Suediei la startul Mondialului. Hârtia buclucașă

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 16:39
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 16:40
  • Suedia joacă primul meci la Campionatul Mondial împotriva Tunisiei: luni, la ora 05:00, în grupa F (serie cu Olanda și Japonia). 
  • Tactica selecționerului Graham Potter a fost dezvăluită de un fotograf scandinav. Cine i-a dat-o fără să vrea. 
  • Naționala galben-albastră este una dintre rivalele României în toamnă, în Liga Națiunilor B. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ne interesează meciurile Suediei la acest Campionat Mondial. Naționala noastră va înfrunta echipa scandinavă chiar la debutul viitoarei ediții a Ligii Națiunilor B. 

Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
Citește și
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
Citește mai mult
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci

Nu doar atât. „Tricolorii” joacă ambele meciuri contra nordicilor la interval de numai 10 zile în prima „fereastră” din toamnă.

  • 25 septembrie: Suedia - România (Strawberry Arena, Stockholm).
  • 5 octombrie: România - Suedia (Arena Națională, București).
4 partide
are naționala noastră între 25 septembrie și 5 octombrie: două cu Suedia, care le încadrează pe cele împotriva Bosniei (a) și Poloniei (d)

Suedia mai are câteva zile de antrenament înaintea Mondialului

Suedia evoluează contra Tunisiei la startul CM 2026, luni, de la ora 05:00, la Monterrey.

Selecționerul Graham Potter mai are câteva zile de pregătire. Dar ce s-a întâmplat la antrenamentul de joi i-ar putea da planurile peste cap.

Englezul Graham Potter, 51 de ani, este selecționerul Suediei din 20 octombrie 2025. Foto: Imago Englezul Graham Potter, 51 de ani, este selecționerul Suediei din 20 octombrie 2025. Foto: Imago
Englezul Graham Potter, 51 de ani, este selecționerul Suediei din 20 octombrie 2025. Foto: Imago

În primul sfert de oră, tehnicianul a deschis presei sesiunea de la Dallas. Ulterior, cu porțile închise, a exersat tactica pe care o va folosi cu Tunisia.

Asistentul lui Potter i-a făcut echipa „cadou” fotografului

Un membru al staffului lui Potter i-a oferit fără să vrea primul „11” unui fotograf suedez.

Asistentul Sebastian Larsson, 41 de ani, al treilea cel mai selecționat jucător în istoria galben-albaștrilor, cu 133 de meciuri și 10 goluri, ținea în mână o foaie de hârtie.

Secundul Larsson (stânga), alături de două vedete ale naționalei: Isak și Lindelof (dreapta). Foto: Imago Secundul Larsson (stânga), alături de două vedete ale naționalei: Isak și Lindelof (dreapta). Foto: Imago
Secundul Larsson (stânga), alături de două vedete ale naționalei: Isak și Lindelof (dreapta). Foto: Imago

Era împăturită, dar notițele lui se puteau descifra. Fotograful secției de sport a cotidianului Aftonbladet (Sportbladet), Pontus Orre, i-a pozat hârtia.

Schimbă Suedia sau atacă așa Tunisia?

Pe ea erau trecute inițialele numelor rezervelor în așezare pe teren și jurnaliștii suedezi au aflat posibila formulă de start la care se gândea Potter.

Hârtia care a dat de gol echipa Suediei. Foto: Instagram Aftonbladet Hârtia care a dat de gol echipa Suediei. Foto: Instagram Aftonbladet
Hârtia care a dat de gol echipa Suediei. Foto: Instagram Aftonbladet

Care ar arăta astfel, potrivit Aftonbladet:

  • Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelof - Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson - Nygren - Gyokeres, Isak. Un 3-4-1-2 care devine în defensivă 5-3-2. 

Potter are varianta de a continua planul, așa cum îl stabilise. Sau poate face modificări pentru a-i surprinde pe tunisieni.

Citește și

Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Campionate
14:27
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Citește mai mult
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Campionatul Mondial
12:39
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Citește mai mult
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
Campionatul Mondial selectioner TACTICA suedia tunisia cm 2026 Graham Potter
Știrile zilei din sport
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Campionatul Mondial
12.06
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Citește mai mult
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Superliga
12.06
Rapid e gata să renunțe la vedete 3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Citește mai mult
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Campionatul Mondial
12.06
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește mai mult
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Campionatul Mondial
12.06
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Citește mai mult
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
23:40
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
22:37
De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
 De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
22:13
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Top stiri
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Campionatul Mondial
12.06
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Citește mai mult
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Superliga
12.06
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Citește mai mult
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
12.06
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
B365
12.06
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
Citește mai mult
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
13.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share