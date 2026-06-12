Le-a dat de gol echipa! Cum a reușit un fotograf  să afle strategia Suediei la startul Mondialului. Hârtia buclucașă

Suedia joacă primul meci la Campionatul Mondial împotriva Tunisiei: luni, la ora 05:00, în grupa F (serie cu Olanda și Japonia).

Tactica selecționerului Graham Potter a fost dezvăluită de un fotograf scandinav. Cine i-a dat-o fără să vrea.

Naționala galben-albastră este una dintre rivalele României în toamnă, în Liga Națiunilor B.

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Ne interesează meciurile Suediei la acest Campionat Mondial. Naționala noastră va înfrunta echipa scandinavă chiar la debutul viitoarei ediții a Ligii Națiunilor B.

Nu doar atât. „Tricolorii” joacă ambele meciuri contra nordicilor la interval de numai 10 zile în prima „fereastră” din toamnă.

25 septembrie: Suedia - România (Strawberry Arena, Stockholm).

5 octombrie: România - Suedia (Arena Națională, București).

4 partide are naționala noastră între 25 septembrie și 5 octombrie: două cu Suedia, care le încadrează pe cele împotriva Bosniei (a) și Poloniei (d)

Suedia mai are câteva zile de antrenament înaintea Mondialului

Suedia evoluează contra Tunisiei la startul CM 2026, luni, de la ora 05:00, la Monterrey.

Selecționerul Graham Potter mai are câteva zile de pregătire. Dar ce s-a întâmplat la antrenamentul de joi i-ar putea da planurile peste cap.

Englezul Graham Potter, 51 de ani, este selecționerul Suediei din 20 octombrie 2025. Foto: Imago

În primul sfert de oră, tehnicianul a deschis presei sesiunea de la Dallas. Ulterior, cu porțile închise, a exersat tactica pe care o va folosi cu Tunisia.

Asistentul lui Potter i-a făcut echipa „cadou” fotografului

Un membru al staffului lui Potter i-a oferit fără să vrea primul „11” unui fotograf suedez.

Asistentul Sebastian Larsson, 41 de ani, al treilea cel mai selecționat jucător în istoria galben-albaștrilor, cu 133 de meciuri și 10 goluri, ținea în mână o foaie de hârtie.

Secundul Larsson (stânga), alături de două vedete ale naționalei: Isak și Lindelof (dreapta). Foto: Imago

Era împăturită, dar notițele lui se puteau descifra. Fotograful secției de sport a cotidianului Aftonbladet (Sportbladet), Pontus Orre, i-a pozat hârtia.

Schimbă Suedia sau atacă așa Tunisia?

Pe ea erau trecute inițialele numelor rezervelor în așezare pe teren și jurnaliștii suedezi au aflat posibila formulă de start la care se gândea Potter.

Hârtia care a dat de gol echipa Suediei. Foto: Instagram Aftonbladet

Care ar arăta astfel, potrivit Aftonbladet:

Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelof - Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson - Nygren - Gyokeres, Isak. Un 3-4-1-2 care devine în defensivă 5-3-2.

Potter are varianta de a continua planul, așa cum îl stabilise. Sau poate face modificări pentru a-i surprinde pe tunisieni.

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