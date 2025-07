Au plecat de la Dinamo Selmani și Homawoo , mesaje emoționante: „Mă voi întoarce”/ „Plec cu fruntea sus”

Astrit Selmani (28 de ani) și Josue Homawoo (27 de ani) au transmis câte un mesaj de rămas-bun fanilor la despărțirea de Dinamo.

Dacă fundașul togolez va evolua în stagiunea următoare sub comanda lui Mircea Rednic, la Standard Liege, în cazul atacantului din Kosovo există zvonuri potrivit cărora ar urma să joace în Polonia, la Rakow.

Oameni de bază în angrenajul lui Zeljko Kopic, sezonul trecut, Selmani și Homawoo vor pleca gratis de la Dinamo, după ce ambii au decis să nu-și mai prelungească contractele scadente la finalul lunii iunie.

Astrit Selmani: „Dinamo va avea întotdeauna un loc în inima mea”

Ajuns sub comanda lui Zeljko Kopic în toamna anului 2024, Selmani a fost golgheterul „câinilor” în ediția precedentă, cu 15 goluri în 49 de meciuri.

Atacantul kosovar a transmis un mesaj emoționant la despărțirea de roș-albi și a dat de înțeles că se va întoarce cândva la Dinamo.

„Vreau să mulțumesc întregii familii Dinamo. A fost un sezon incredibil și un an cu adevărat special alături de coechipierii mei, plin de amintiri și prieteni pe care îi voi purta mereu cu mine.

Sunt deosebit de recunoscător pentru sprijinul extraordinar din partea fanilor, care ne-au făcut pe mine și pe familia mea să ne simțim ca acasă din prima zi.

Mulțumesc enorm staff-ului și tuturor celor de la club pentru că au crezut în mine și au făcut această călătorie atât de memorabilă. Dinamo va avea întotdeauna un loc în inima mea, așa că mă voi întoarce” , a transmis Selmani, pe rețelele de socializare.

Josue Homawoo: „Plec cu fruntea sus”

Spre deosebire de Selmani, care a evoluat doar un sezon la Dinamo, Homawoo se afla la gruparea din „Ștefan cel Mare” din vara anului 2023.

Fundașul togolez a adunat 62 de partide în tricoul „câinilor” reușind un singur gol.

„Dragi suporteri, colegi de echipă și membri ai staff-ului,

După aproape doi ani petrecuți aici, la Dinamo București, a venit momentul să încep un nou capitol. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul și încrederea voastră în toată această perioadă.

Primul meu sezon a fost unul dificil pentru noi, ca echipă, dar am luptat până la final pentru a menține clubul în prima ligă. Al doilea a început mai bine și, chiar dacă am trecut prin momente grele, am dat mereu tot ce am avut mai bun pentru echipă și sunt mândru de ce am realizat.

Plec astăzi (n.r. - luni, 30 iunie) cu fruntea sus și cu amintiri frumoase, datorită vouă, suporterilor pasionați, colegilor care m-au determinat să dau tot ce pot și staff-ului care m-a susținut zi de zi.

Ați făcut ca aceste momente să fie speciale, iar eu vă doresc tot ce e mai bun în continuare.

Vă mulțumesc pentru tot. Dinamo va rămâne mereu un pas important în cariera mea.

Cu respect și recunoștință”, a transmis și Josue Homawoo.

VIDEO. Golul marcat de Astrit Selmani în U Cluj - Dinamo 2-4

VIDEO: cele mai noi imagini din sport