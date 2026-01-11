Atac armat   Trei persoane au fost ucise pe un teren de fotbal » Una dintre victime era liderul unei grupări cunoscute
Atacul din Ecuador FOTO: Captură X
Atac armat Trei persoane au fost ucise pe un teren de fotbal » Una dintre victime era liderul unei grupări cunoscute

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 11.01.2026, ora 18:37
Actualizat: 11.01.2026, ora 18:44
  • Un incident terifiant a avut loc pe un teren de fotbal aflat pe insula Mocoli, în Ecuador. Trei bărbați au fost împușcați mortal într-un atac armat.

În cadrul atacului sângeros a fost ucis și liderul unei grupări cunoscute din Ecuador, denumită „Los Lagartos”.

Atac armat pe un teren de fotbal din Ecuador! Trei persoane au fost ucise

Miercuri noaptea, 7 ianuarie, pe insula Mocoli din Ecuador a avut loc un atac sângeros care s-a soldat cu trei persoane decedate și un agent de securitate rănit.

Conform vistazo.com, mai mulți bărbați au intrat în incinta unui complex aflat pe insulă, au furat arme și i-au bătut și legat pe oamenii responsabili de securitate.

Ulterior, aceștia au mers pe terenul de fotbal, acolo unde se afla un individ cunoscut drept Marino, lider al unei grupări numite „Los Lagartos”.

Aceștia au început să tragă la întâmplare în cei aflați pe teren, împușcând mortal trei persoane, printre care și Marino.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Deși zona era cunoscută ca fiind una liniștită, localnicii au sesizat o schimbare în ultima perioadă, după ce mai multe persoane cu comportament suspect s-au mutat acolo în ultimii 2 ani.

„Am auzit despre razii și se vorbește, de asemenea, despre persoane cu comportament suspect care au venit să locuiască aici, dar, în general, este liniște. Era o zonă extrem de sigură”, a declarat un localnic, conform eluniverso.com.

Un alt localnic a declarat că incidentul este unul total neașteptat, insula Mocoli fiind recunoscută ca un loc liniștit:

„Întotdeauna a fost foarte, foarte sigur aici . Ni se pare îngrijorător că au reușit să ocolească controalele de securitate și să treacă de gardieni”.

Probleme mari în Ecuador

Ecuadorul se află într-o stare de „conflict armat intern” din 2024, declarată de președintele Daniel Noboa, pentru a intensifica lupta împotriva organizațiilor criminale, pe care guvernul le învinovățește pentru escaladarea violenței în țară în ultimii ani.

Cu toate astea, 2025 a fost cel mai violent an din istoria Ecuadorului, cu peste 8.800 de crime, potrivit statisticilor poliției.

Numai în provincia Guayas, de care ține și insula Mocoli, au fost raportate 3.771 de omucideri, ceea ce o face una dintre cele mai violente provincii din Ecuador.

