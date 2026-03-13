„Trebuie să avem o victorie cu Rapidul” Nicolescu vede un triumf în Giulești drept un prag psihologic: „După aia, nimic nu ne mai stă în cale”

Andrei Nicolescu a vorbit despre meciul Rapid - Dinamo de mâine seară, ora 21:00, care se va disputa pe Giulești, în prima etapă a play-off-ului din Liga 1

Președintele „câinilor” spune că acesta e un prag psihologic important pentru jucători, care nu au mai învins rivala din Capitală în deplasare de 13 ani. „Acasă”, cea mai recentă a fost în 2015.

Nicolescu despre Rapid - Dinamo:

„Mă înarmez cu foarte multă încredere înainte de meci, pe care încerc să le-o dau și lor. De fapt la noi e o stare mentală, trebuie să intrăm într-un flow pentru a trece prin acest play-off și cred că meciul de mâine e de referință, pentru că încă reprezintă un punct de cotitură.

Am mai spus asta, noi trebuie să avem o victorie cu Rapidul. După aia, nimic nu ne mai stă în cale. Asta e părerea mea personală.

(Moderatorul: „Se vorbește de un prag psihologic depășit la prima victorie cu FCSB și că unul mai mare e victoria cu Rapid”). Sunt de acord. Cel puțin pentru mine, dar văd că și pentru jucători acum. Și cred că e foarte important meciul de mâine seară. Dacă reușim să câștigăm, cred că o să avem șanse foarte bune (n.r. la un loc de cupe europene și chiar la titlu).

100% ne așteptăm la un meci foarte intens și foarte fizic, pentru că acolo la ei așa câștigă meciurile. Pe fondul unui teren destul de mic și aglomerat, închis, pe o dinamică și o zonă fizică”, a spus Nicolescu la 48TV.

