UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

FCSB a mai fost sancționată în trecut pe baza rapoartelor făcute de reprezentantul FARE

Clubul roș-albastru va evolua acasă, în Europa League, cu Feyenoord, Fenerbahce, Bologna și Young Boys Berna

Meciul retur cu Aberdeen de joi, de pe Arena Națională, n-a însemnat pentru FCSB doar victorie, calificare, recordul sezonului ca număr de spectatori și venituri bifate dinspre UEFA. Clubul s-a ales cu o problemă de pe urma căreia riscă amenzi și alte sancțiuni.

Reprezentantul FARE (Fotbal împotriva rasismului în Europa) a întocmit un raport în care acuză suporterii FCSB de rasism.

El a scris în ceea ce a trimis forului de la Nyon că după terminarea partidei câțiva fani au cântat o melodie care a conținut jigniri la adresa romilor.

E cântecul pe care galeria FCSB îl are de zeci de ani, mai ales la derby-urile cu Rapid. Nu mai departe de ultimul duel dintre cele două echipe, de acum două săptămâni, cu giuleștenii gazdă pe Arena Națională, crainicul Rapidului a intervenit și le-a cerut fanilor campioanei să oprească acea scandare.

Trimisul FARE pe care UEFA îl are la meciurile din România a făcut de multe ori în ultimii ani rapoarte nefavorabile în cazul FCSB-ului.

Ultima dată s-a întâmplat acum un an, la returul din play-off-ul Europa League, cu LASK Linz. Sancțiunea primită: 20.000 de euro amendă și închiderea la următorul meci a câtorva sectoare din tribună.

Și acum, e foarte probabil să urmeze o sancțiune asemănătoare: amendă în jur de 25.000-30.000 de euro și eventual anumite sectoare în care publicul nu va avea acces la următorul joc pe teren propriu în Europa.

MM Stoica: “Nu există rasism sau xenofobie la fotbal!”

În primăvara acestui an, după meciul Rapid-FCSB, în care giuleștenii i-au cerut arbitrului să oprească meciul din cauza scandărilor rasiste ale fanilor campioanei, Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor a reacționat printr-o postare pe Facebook:

“Subiectul rasism pe stadion e fals! Niciun stelist sau - mai nou - susținător al FCSB nu are vreo problemă cu țiganii sau - mai nou - cu rromii.

Mai mult decât atât, sunt foarte mulți suporteri de-ai noștri de etnie rromă, mult mai mulți decât rapidiști probabil.

Eu am mulți prieteni țigani și n-am făcut niciodată vreo diferențiere între români și rromi, așa cum n-am făcut și nu fac între români și străini sau între caucazieni și afroamericani.

„Am avut și vom avea mereu…,

În pădurea cu alune…

Cine ține cu Steaua (ambele variante)…



…fac parte din folclorul galeriilor.

Țin minte când Rapid a câștigat Cupa în ‘98, rapidiștii cântau 'După 23 de ani, cupa vine la țigani'.

La fotbal nu e xenofobie, la fotbal nu e rasism, la fotbal sunt porecle. Aurolaci, oi, câini, țigani.

Altfel, ce-am face cu Manchester United, Milan sau naționala Belgiei? Plus Kaiserslautern. Că e Post acum. Sau ar trebui să facă vreo plângere Asociația Ornitologilor Britanici pentru că au înjurat cei de la Manchester cormoranii liverpoolieni?

Că repertoriul galeriilor conține multe invective nu e OK, prin urmare cine vrea să-și educe perfect copilul trebuie să-l țină departe de stadioane. Dar și de TikTok.

Încetați cu mizeriile astea! Fiți bărbați!”.

Meciuri atractive pe Arenă

După tragerea la sorți de vineri, FCSB a aflat care sunt cei 8 adversari pe care îi va întâlni pe tabloul principal. Iar meciurile de pe teren propriu se anunță extrem de atractive, care vor produce o asistență mare:

Feyenoord

Fenerbahce

Young Boys Berna

Bologna

Datele când vor avea loc aceste meciuri vor fi anunțate de UEFA până cel târziu mâine.

6 milioane de euro au fost veniturile realizate de FCSB din bilete la meciurile din sezonul trecut de Europa, în care a disputat 10 partide pe teren propriu

VIDEO Atmosfera de pe Arena Națională la FCSB - Aberdeen 3-0

