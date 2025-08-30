UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB +7 foto
Reprezentantul FARE (Fotbal împotriva rasismului în Europa) a întocmit un raport în care acuză suporterii FCSB de rasism. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Europa League

UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 12:23
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 12:31
  • FCSB a mai fost sancționată în trecut pe baza rapoartelor făcute de reprezentantul FARE
  • Clubul roș-albastru va evolua acasă, în Europa League, cu Feyenoord, Fenerbahce, Bologna și Young Boys Berna

Meciul retur cu Aberdeen de joi, de pe Arena Națională, n-a însemnat pentru FCSB doar victorie, calificare, recordul sezonului ca număr de spectatori și venituri bifate dinspre UEFA. Clubul s-a ales cu o problemă de pe urma căreia riscă amenzi și alte sancțiuni.

Pachete pentru Europa League Cât trebuie să plătească fanii FCSB pentru a asista la cele 4 meciuri de pe teren propriu: „Toată lumea e mulțumită”
Citește și
Pachete pentru Europa League Cât trebuie să plătească fanii FCSB pentru a asista la cele 4 meciuri de pe teren propriu: „Toată lumea e mulțumită”
Citește mai mult
Pachete pentru Europa League Cât trebuie să plătească fanii FCSB pentru a asista la cele 4 meciuri de pe teren propriu: „Toată lumea e mulțumită”

Reprezentantul FARE (Fotbal împotriva rasismului în Europa) a întocmit un raport în care acuză suporterii FCSB de rasism.

El a scris în ceea ce a trimis forului de la Nyon că după terminarea partidei câțiva fani au cântat o melodie care a conținut jigniri la adresa romilor.

E cântecul pe care galeria FCSB îl are de zeci de ani, mai ales la derby-urile cu Rapid. Nu mai departe de ultimul duel dintre cele două echipe, de acum două săptămâni, cu giuleștenii gazdă pe Arena Națională, crainicul Rapidului a intervenit și le-a cerut fanilor campioanei să oprească acea scandare.

Trimisul FARE pe care UEFA îl are la meciurile din România a făcut de multe ori în ultimii ani rapoarte nefavorabile în cazul FCSB-ului.

Ultima dată s-a întâmplat acum un an, la returul din play-off-ul Europa League, cu LASK Linz. Sancțiunea primită: 20.000 de euro amendă și închiderea la următorul meci a câtorva sectoare din tribună.

Și acum, e foarte probabil să urmeze o sancțiune asemănătoare: amendă în jur de 25.000-30.000 de euro și eventual anumite sectoare în care publicul nu va avea acces la următorul joc pe teren propriu în Europa.

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)

Galerie foto (7 imagini)

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
+7 Foto
labels.photo-gallery

MM Stoica: “Nu există rasism sau xenofobie la fotbal!”

În primăvara acestui an, după meciul Rapid-FCSB, în care giuleștenii i-au cerut arbitrului să oprească meciul din cauza scandărilor rasiste ale fanilor campioanei, Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor a reacționat printr-o postare pe Facebook:

“Subiectul rasism pe stadion e fals! Niciun stelist sau - mai nou - susținător al FCSB nu are vreo problemă cu țiganii sau - mai nou - cu rromii.

Mai mult decât atât, sunt foarte mulți suporteri de-ai noștri de etnie rromă, mult mai mulți decât rapidiști probabil.

Eu am mulți prieteni țigani și n-am făcut niciodată vreo diferențiere între români și rromi, așa cum n-am făcut și nu fac între români și străini sau între caucazieni și afroamericani.

„Am avut și vom avea mereu…,
În pădurea cu alune…
Cine ține cu Steaua (ambele variante)…

…fac parte din folclorul galeriilor.

Țin minte când Rapid a câștigat Cupa în ‘98, rapidiștii cântau 'După 23 de ani, cupa vine la țigani'.

La fotbal nu e xenofobie, la fotbal nu e rasism, la fotbal sunt porecle. Aurolaci, oi, câini, țigani.

Altfel, ce-am face cu Manchester United, Milan sau naționala Belgiei? Plus Kaiserslautern. Că e Post acum. Sau ar trebui să facă vreo plângere Asociația Ornitologilor Britanici pentru că au înjurat cei de la Manchester cormoranii liverpoolieni?

Că repertoriul galeriilor conține multe invective nu e OK, prin urmare cine vrea să-și educe perfect copilul trebuie să-l țină departe de stadioane. Dar și de TikTok.

Încetați cu mizeriile astea! Fiți bărbați!”.

Meciuri atractive pe Arenă

După tragerea la sorți de vineri, FCSB a aflat care sunt cei 8 adversari pe care îi va întâlni pe tabloul principal. Iar meciurile de pe teren propriu se anunță extrem de atractive, care vor produce o asistență mare:

  • Feyenoord
  • Fenerbahce
  • Young Boys Berna
  • Bologna

Datele când vor avea loc aceste meciuri vor fi anunțate de UEFA până cel târziu mâine.

6 milioane de euro
au fost veniturile realizate de FCSB din bilete la meciurile din sezonul trecut de Europa, în care a disputat 10 partide pe teren propriu

VIDEO Atmosfera de pe Arena Națională la FCSB - Aberdeen 3-0

Citește și

Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Campionate
12:18
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Citește mai mult
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Campionate
11:52
Cupele europene se văd la TV Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Citește mai mult
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
UEFA aberdeen SANCTIUNI rasism arena nationala fcsb fare
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share