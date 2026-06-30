„Nu merită să le port vreo iubire”  Atanas Trică nu mai crede în împăcarea cu suporterii Craiovei
Atanas Trică FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Nu merită să le port vreo iubire” Atanas Trică nu mai crede în împăcarea cu suporterii Craiovei

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 15:24
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 15:24
  • Atanas Trică (21 de ani), atacantul lui U Cluj, a vorbit despre conflictul său cu galeria Universității Craiova, echipă la care bunicul său, Ilie Balaci, a scris istorie.
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Atanas Trică a intrat în conflict cu fanii olteni după ce, înainte de meciul dintre U Craiova și Dinamo 2-1 (etapa #7 din play-off-ul Ligii 1), a declarat că așteaptă un ajutor din partea „fraților” din „Ștefan cel Mare” în lupta la titlu.

Ulterior, au urmat replici atât din partea sa, cât și din partea suporterilor, care i-au pregătit chiar și un banner la ultimul meci, cel în care Craiova a devenit campioană.

„Atanas, îți curge prin vene sânge de ZEU / Dar partea sTRICAtă nu te va face leu!”, a fost mesajul transmis de suporteri.

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Atanas Trică, mesaj pentru suporterii olteni: „Nu merită să le port vreo iubire”

La mai bine de o lună distanță de la scandalul cu fanii, Atanas Trică a vorbit despre cele întâmplate și a spus că nu mai crede într-o împăcare cu suporterii alb-albaștrilor.

„A fost cea mai mare supărare care mi s-a întâmplat. Nu pentru că am pierdut împotriva echipei la care am crescut și pe care am iubit-o. nu știu dacă o mai iubesc pentru că la ce cuvinte mi s-au adresat mie și familiei mele nu cred că mai merită oamenii de acolo să le port vreo iubire.

Mama mea locuiește acolo. Bunica mea locuiește acolo. Toată familia este acolo, însă vom vedea cu timpul dacă se va întâmpla ceva. Nu mă așteptam să se întâmple asta.

Până la urmă, așa cum a spus tatăl meu, s-au luat de la absolut nimic, dar dacă așa au simțit ei… Am trecut cu brio peste acea perioadă”, a declarat Atanas Trică, potrivit sport.ro.

Atanas Trică, în tricoul celor de la Universitatea Craiova (FOTO: Sport Pictures) Atanas Trică, în tricoul celor de la Universitatea Craiova (FOTO: Sport Pictures)
Atanas Trică, în tricoul celor de la Universitatea Craiova (FOTO: Sport Pictures)

Atanas Trică a ajuns la U Cluj în vara anului 2025, după despărțirea de CSM Slatina.

Crescut de U Craiova, Trică a evoluat în mai multe perioade pentru olteni, dar nu a reușit să iasă în evidență, fiind împrumutat la Steaua sau CS Tunari.

11 meciuri
a jucat Atanas Trică în tricoul echipei Universitatea Craiova (2022-2024. A marcat două goluri

În sezonul 2025/26 a adunat 31 de meciuri în toate competițiile. A marcat trei goluri și a oferit două pase decisive.

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