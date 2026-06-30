Andrei Ivan, destinație exotică Pentru ce echipă va juca fostul atacant al Craiovei. A fost dorit și de o rivală a oltenilor

- Andrei Ivan (29 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova, își va continua cariera la Truong Tuoi Dong Nai, grupare nou-promovată în prima ligă din Vietnam.
În sezonul precedent, Ivan a jucat în Grecia, la Panserraikos, echipă care a retrogradat în liga secundă. A fost ultima în clasament.
Andrei Ivan semnează cu o echipă din Vietnam
Ivan și-a încheiat contractul cu Panserraikos și va semna cu Truong Tuoi Dong Nai. A fost dorit și de Universitatea Cluj, vicecampioana României, dar a ales să meargă în Vietnam.
Potrivit surselor GOLAZO.ro, vârful care s-a consacrat la Universitatea Craiova va câștiga un salariu anual de 350.000 de dolari la noua sa echipă. Dublu față de cât îi ofereau „șepcile roșii”.
De-a lungul carierei sale, Andrei Ivan a mai jucat la FC Krasnodar, Rapid Viena și Adanaspor.
Cifrele carierei lui Andrei Ivan:
- Universitatea Craiova - 308 meciuri, 72 de goluri, 38 de pase decisive
- Rapid Viena - 40 de meciuri, 3 goluri, o pasă de gol
- Panserraikos - 32 de meciuri, 5 goluri, 3 pase de gol
- Adanaspor - 15 meciuri, un gol, o pasă de gol
- Krasnodar - 9 meciuri, o pasă de gol
Andrei Ivan a făcut parte din lotul celor de la Universitatea Craiova în sezonul 2013/2014, când gruparea din Bănie a promovat în Liga 1.
Cu echipa de pe stadionul „Ion Oblemenco”, Ivan a cucerit o Cupă a României (2020/21) și o Supercupă (2021/22).
La începutul sezonului 2025/26, la finalul căruia U Craiova a bifat eventul, Andrei Ivan a fost folosit de Mirel Rădoi în primele două etape ale campionatului.