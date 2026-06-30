Andrei Ivan, destinație exotică Pentru ce echipă va juca fostul atacant al Craiovei. A fost dorit și de o rivală a oltenilor

Andrei Ivan (29 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova, își va continua cariera la Truong Tuoi Dong Nai, grupare nou-promovată în prima ligă din Vietnam.

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În sezonul precedent, Ivan a jucat în Grecia, la Panserraikos, echipă care a retrogradat în liga secundă. A fost ultima în clasament.

Andrei Ivan semnează cu o echipă din Vietnam

Ivan și-a încheiat contractul cu Panserraikos și va semna cu Truong Tuoi Dong Nai. A fost dorit și de Universitatea Cluj, vicecampioana României, dar a ales să meargă în Vietnam.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, vârful care s-a consacrat la Universitatea Craiova va câștiga un salariu anual de 350.000 de dolari la noua sa echipă. Dublu față de cât îi ofereau „șepcile roșii”.

800.000 de euro este cota lui Andrei Ivan, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, Andrei Ivan a mai jucat la FC Krasnodar, Rapid Viena și Adanaspor.

Cifrele carierei lui Andrei Ivan:

Universitatea Craiova - 308 meciuri, 72 de goluri, 38 de pase decisive

Rapid Viena - 40 de meciuri, 3 goluri, o pasă de gol

Panserraikos - 32 de meciuri, 5 goluri, 3 pase de gol

Adanaspor - 15 meciuri, un gol, o pasă de gol

Krasnodar - 9 meciuri, o pasă de gol

Andrei Ivan a făcut parte din lotul celor de la Universitatea Craiova în sezonul 2013/2014, când gruparea din Bănie a promovat în Liga 1.

Cu echipa de pe stadionul „Ion Oblemenco”, Ivan a cucerit o Cupă a României (2020/21) și o Supercupă (2021/22).

La începutul sezonului 2025/26, la finalul căruia U Craiova a bifat eventul, Andrei Ivan a fost folosit de Mirel Rădoi în primele două etape ale campionatului.

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