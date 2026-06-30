Andrei Ivan, destinație exotică Pentru ce echipă va juca fostul atacant al Craiovei. A fost dorit și de o rivală a oltenilor
Andrei Ivan FOTO: Sport Pictures
Stranieri

Andrei Ivan, destinație exotică Pentru ce echipă va juca fostul atacant al Craiovei. A fost dorit și de o rivală a oltenilor

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 11:43
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 11:43
  • Andrei Ivan (29 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova, își va continua cariera la Truong Tuoi Dong Nai, grupare nou-promovată în prima ligă din Vietnam.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În sezonul precedent, Ivan a jucat în Grecia, la Panserraikos, echipă care a retrogradat în liga secundă. A fost ultima în clasament.

Germania e furioasă! FOTO. Decizia care a schimbat soarta meciului cu Paraguay: „Patetic! L-a păcălit pe arbitru, dar și pe cei din camera VAR”
Citește și
Germania e furioasă! FOTO. Decizia care a schimbat soarta meciului cu Paraguay: „Patetic! L-a păcălit pe arbitru, dar și pe cei din camera VAR”
Citește mai mult
Germania e furioasă! FOTO. Decizia care a schimbat soarta meciului cu Paraguay: „Patetic! L-a păcălit pe arbitru, dar și pe cei din camera VAR”

Andrei Ivan semnează cu o echipă din Vietnam

Ivan și-a încheiat contractul cu Panserraikos și va semna cu Truong Tuoi Dong Nai. A fost dorit și de Universitatea Cluj, vicecampioana României, dar a ales să meargă în Vietnam.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, vârful care s-a consacrat la Universitatea Craiova va câștiga un salariu anual de 350.000 de dolari la noua sa echipă. Dublu față de cât îi ofereau „șepcile roșii”.

800.000 de euro
este cota lui Andrei Ivan, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, Andrei Ivan a mai jucat la FC Krasnodar, Rapid Viena și Adanaspor.

Cifrele carierei lui Andrei Ivan:

  • Universitatea Craiova - 308 meciuri, 72 de goluri, 38 de pase decisive
  • Rapid Viena - 40 de meciuri, 3 goluri, o pasă de gol
  • Panserraikos - 32 de meciuri, 5 goluri, 3 pase de gol
  • Adanaspor - 15 meciuri, un gol, o pasă de gol
  • Krasnodar - 9 meciuri, o pasă de gol

Andrei Ivan a făcut parte din lotul celor de la Universitatea Craiova în sezonul 2013/2014, când gruparea din Bănie a promovat în Liga 1.

Cu echipa de pe stadionul „Ion Oblemenco”, Ivan a cucerit o Cupă a României (2020/21) și o Supercupă (2021/22).

La începutul sezonului 2025/26, la finalul căruia U Craiova a bifat eventul, Andrei Ivan a fost folosit de Mirel Rădoi în primele două etape ale campionatului.

Citește și

Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Campionatul Mondial
10:41
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Citește mai mult
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Superliga
10:30
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Citește mai mult
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
transfer vietnam andrei ivan truong tuoi dong nai
Știrile zilei din sport
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Superliga
30.06
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Citește mai mult
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Campionatul Mondial
30.06
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Citește mai mult
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Tenis
30.06
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Citește mai mult
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Superliga
30.06
Continuă plecările la Dinamo Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Citește mai mult
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
09:33
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
08:30
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe în optimi » Programul următoarelor meciuri
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe  în optimi » Programul următoarelor meciuri
00:10
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur  » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Top stiri
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Superliga
30.06
Cum arată stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Citește mai mult
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Baschet
30.06
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Citește mai mult
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
30.06
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
B365
04:11
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
Citește mai mult
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share