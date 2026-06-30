„Iubește cu adevărat!” Din acest motiv are Sorana Cîrstea rezultate bune în anul retragerii. Explicațiile unei foste jucătoare de top din WTA
Sorana Cîrstea speră să ajungă în fazele finale ale turneului de la Wimbledon. Foto: IMAGO
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„Iubește cu adevărat!” Din acest motiv are Sorana Cîrstea rezultate bune în anul retragerii. Explicațiile unei foste jucătoare de top din WTA

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 12:40
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 12:40
  • Johanna Konta, 35 de ani, face o „radiografie” a jocului Soranei Cîrstea, 36 de ani, și divulgă secretul performanțelor din prima jumătate a anului.
  • Britanica e de părere că românca poate egala rezultatul realizat la Roland Garros, sfert de finală.
  • Turneul de Mare Șlem de la Wimbledon poate fi urmărit pe Eurosport și integral pe platforma HBO Max între 29 iunie și 12 iulie.
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Sorana Cîrstea debutează astăzi pe terenurile de la Wimbledon, de la ora 16.40, împotriva Sarei Bejlek, jucătoare din Cehia aflată pe locul 45 WTA.

Chiar dacă jucătoarea noastră are un an foarte bun, cea mai bună performanță fiind sferturile de la Roland Garros, palmaresul ei la Wimbledon e unul sărac. Sorana a atins doar turul 3 în cinci ani diferiți.

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Johanna Konta: „Iubește cu adevărat acest sport”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu una dintre specialistele circuitului feminin pentru a afla șansele Soranei de a depăși cel mai bun rezultat al ei pe iarba londoneză.

Acum expert Eurosport pentru turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, Johanna Konta și-a făcut timp pentru a ne acorda un scurt interviu. Britanica a pus accent pe bucuria cu care Sorana Cîrstea joacă tenis, spunând că acesta e unul dintre factorii determinanți pentru succesul pe care-l are în 2026.

Bună ziua, Johanna. Prima întrebare e evidentă. Sorana Cîrstea joacă ultimul ei an în circuitul WTA, reușește cea mai bună clasare din carieră, locul 18, impresionează la Roland Garros. În ce măsură stilul ei de joc se potrivește cu iarba de la Wimbledon? Poate face și aici sferturi de finală?

Amuzant, pentru că tocmai ce am văzut-o pe Sorana astăzi, pe terenurile de antrenament. M-am bucurat foarte mult să o întâlnesc. Știi ce, sunt atât de încântată să o văd evoluând, nu doar pentru că e o fostă colegă de-a mea și o persoană pe care o cunosc de mult timp, ci și pentru că e o sportivă care evoluează cu atâta bucurie pentru acest sport. Adică, ea iubește cu adevărat acest sport. Sunt puține jucătoare ce fac asta precum Sorana.

Poate că altfel nu rezista până la această vârstă, 36 de ani, în circuit.

Când vezi pe cineva ca ea care se descurcă bine în etapa târzie a carierei, simt că automat îi ții pumnii, automat îți dorești să se descurce bine. În ceea ce privește stilul ei de joc la Wimbledon, sunt de acord 100%. Modul în care reușește să joace, viteza pe care o poate genera, cred că 100% că are toate șansele să se descurce bine pe această suprafață. Nu văd de ce nu. Și cred că, mai presus de orice, ceea ce îi este cu adevărat în favoare, în acest moment, e mentalitatea cu care joacă. Cu atâta libertate, cu atâta claritate. Așadar, da, nu am nicio îndoială că are potențialul și șansa de a se descurca bine aici.

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partide au jucat Sorana Cîrstea și Johanna Konta, fiecare având câte două victorii

Ai jucat împotriva Soranei pe iarbă, pe zgură și pe hard. Cred că ai învins-o pe iarbă, dar, la US Open 2020, ea a reușit să întoarcă soarta meciului după ce tu ai câștigat primul set. E dificil să-i întrerupi elanul odată ce începe să lovească acele mingi plate și agresive aproape de linie?

Sorana, când ea intră într-o serie foarte bună, e foarte greu de învins. Tu devii un fel de spectator de cealaltă parte a terenului, pentru că ea reușește să genereze viteză cu forehand-ul și să lovească cu adevărat liber, și, prin urmare, nu ai prea mult control în încercarea de a-i lua puncte. Când se simte așa și reușește să dicteze ritmul rapid, rata ei de succes este foarte mare. Anul acesta e mult mai constantă în a-și pune în valoare acest joc al ei.

Sunt pur și simplu foarte încântată de felul în care se descurcă Sorana în acest sezon până acum, pentru că, având în vedere calitatea jocului pe care a arătat-o de-a lungul întregii sale cariere, merita ceva de genul acesta. Johanna Konta, fost număr 4 WTA

Johanna Konta: „Nivel incredibil de ridicat”

Una dintre marile probleme ale carierei Soranei, și au spus specialiști asta, nu eu, e constanța de care vorbeai și tu.

Da. Sorana a avut întotdeauna capacitatea de a juca la un nivel incredibil de ridicat, să nu uităm asta. Dar, când jucai cu ea, așteptai ocazia potrivită când nivelul ei ar fi putut scădea, și atunci preluai inițiativa partidei. Am impresia că nivelul ei, în acest sezon, atunci când scade, nu scade atât de dramatic și nu durează atât de mult. Și cred că de aceea a reușit să obțină rezultate mult mai constante.

Joanna, hai să aprofundăm puțin ceea ce ai spus mai devreme despre libertatea Soranei. Asta pentru că ea se va retrage la sfârșitul sezonului. Ce ne poți spune despre ce simte o jucătoare în ultimul ei an în circuit? Această presiune redusă o face pe Sorana mai periculoasă în anumite momente ale meciului?

Cred că toată lumea, când ajunge în etapele finale și la sfârșitul carierei, simte foarte diferit. Eu sunt, într-adevăr, atât invidioasă, cât și mândră și fericită, să văd cum se descurcă Sorana la finalul carierei sale. Da, cred că există un element de libertate și, prin urmare, există o anumită presiune care dispare, dar e mai mult decât atât. Energia și gândul principal cu care joacă ea e bucuria.

Nu cred că asta înseamnă că presiunea a dispărut, ci doar că bucuria o depășește. Așadar, cred că presiunea și dorința de a juca bine sunt încă prezente. Acestea nu dispar odată cu sfârșitul carierei, dar cred că perspectiva ta se schimbă și că te bucuri de situație indiferent de rezultat.

Mai presus de toate, sunt pur și simplu foarte curioasă. Mi se pare incredibil de captivant, ca fan al tenisului, să văd cum se va desfășura totul. Serena, care este cea mai mare jucătoare a noastră din toate timpurile, a stat departe de tenis de câțiva ani deja. A mai născut și al doilea copil. La ce nivel va fi? Cum se va mișca? Cât de rapidă va fi lovitura ei? Johanna Konta, fost număr 4 WTA

Ai jucat și cu Simona Halep. Chiar de 8 ori (4-4 în întâlnirile directe). Ai observat o determinare competitivă comună care să caracterizeze jucătoarele din România sau le-ai perceput ca fiind personalități complet distincte?

Am avut mereu senzația că, ori de câte ori jucai împotriva oricărei jucătoare de tenis din România, ele erau întotdeauna printre cele mai dure adversare cu care aveai de-a face. Cred că în ceea ce privește stilurile de joc și modul de a juca exista o oarecare variație.

Ceea ce era caracteristic oricărei adversare din România cu care jucai, era un spirit de luptă foarte puternic. Sorana, Simona, Begu, Niculescu, nu conta. Stilurile de joc variau, variau incredibil de mult, dar, da, așa că pentru mine, un spirit de luptă foarte tenace era, era ceea ce era caracteristic.

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