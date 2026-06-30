Dan Petrescu, din nou în public FOTO. Unde a fost surprins „Bursucul” după  lunga absență cauzată de problemele de sănătate +5 foto
Dan Petrescu (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Dan Petrescu, din nou în public FOTO. Unde a fost surprins „Bursucul” după lunga absență cauzată de problemele de sănătate

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 12:13
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 12:20
  • Dan Petrescu (58 de ani), fostul antrenor de la CFR Cluj, a avut o apariție surprinzătoare la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu.
  • În ultimul an, antrenorul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, acesta fiind și motivul pentru care a părăsit gruparea din Gruia în august 2025.
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La jumătatea lunii mai, Mihai Stoica dezvăluia că a ținut legătura cu „Bursucul”, iar veștile primite de la acesta erau îmbucurătoare. Antrenorul fusese operat de urgență la gât în martie.

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Dan Petrescu, apariție surprinzătoare

Tehnicianul s-a dus la bazinul de înot din Cornu, județul Prahova, unde fiica sa cea mică merge frecvent să înoate în perioadele în care își vizitează bunicii materni, scrie campinatv.ro.

Fostul mare fundaș dreapta s-a pozat și a discutat cu antrenorul celor de la CS Barracuda Câmpina, club care administrează bazinul, dar și cu sportivii.

„Calm, respectuos, transmitand liniște și siguranță, cu foarte mult bun simt, calități care, din nefericire, sunt din ce in ce mai rare, le-am întâlnit la cel care, astăzi, ne-a trecut pragul Bazinului de Înot Didactic din Cornu, Dan Petrescu.

Omul, campionul, marele fotbalist, antrenorul care inspira! Mulțumim, Dan Petrescu, pentru frumoasă surpriză!”, au transmis cei de la CS Barracuda, pe pagina de Facebook a clubului.

Dan Petrescu, apariție surprinzătoare la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu (FOTO: Facebook @ Barracuda Clubul Sportiv)
Dan Petrescu, apariție surprinzătoare la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu (FOTO: Facebook @ Barracuda Clubul Sportiv)

Galerie foto (5 imagini)

Dan Petrescu, apariție surprinzătoare la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu (FOTO: Facebook @ Barracuda Clubul Sportiv) Dan Petrescu, apariție surprinzătoare la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu (FOTO: Facebook @ Barracuda Clubul Sportiv) Dan Petrescu, apariție surprinzătoare la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu (FOTO: Facebook @ Barracuda Clubul Sportiv) Dan Petrescu, apariție surprinzătoare la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu (FOTO: Facebook @ Barracuda Clubul Sportiv) Dan Petrescu, apariție surprinzătoare la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu (FOTO: Facebook @ Barracuda Clubul Sportiv)
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Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

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