Atletico Madrid - Barcelona, duel de totul sau nimic pentru catalani
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 10:54
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 11:03
  • Atletico Madrid și FC Barcelona se întâlnesc în manșa retur din sfertul de finală al Ligii Campionilor astăzi, de la ora 22:00, ora României.
  • Madrilenii au un avantaj important, de două goluri, obținut în deplasarea de pe Camp Nou de acum o săptămână, iar misiunea formației oaspete este una mai mult decât dificilă.

Atletico Madrid vrea prima calificare în semifinalele Ligii Campionilor după nouă ani

Trupa pregătită de Diego Simeone a obținut un singur succes în ultimele cinci meciuri oficiale (Î4), acesta fiind în duelul de pe Camp Nou cu Barcelona. Acest lucru dovedește încă o dată ambiția pe care o are antrenorul argentinian, aceea de a câștiga alături de formația sa râvnitul trofeu al Ligii Campionilor.

Barcelona a făcut un pas important în cursa pentru câștigarea celui de-al doilea titlu consecutiv în La Liga, în urma victoriei în fața rivalei din oraș, Espanyol, scor 4-1. Un ajutor a fost oferit de Girona, care a remizat în deplasarea de la Real Madrid, scor 1-1.

Astfel, catalanii se pot concentra doar pe returul de azi, care este unul crucial pentru desfășurarea sezonului actual. Pentru a duce cel puțin în prelungiri partida de azi, Barcelona are nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență, iar istoricul nu e de partea grupării oaspete. FC Barcelona nu a reușit să se califice mai departe în toate cele șase duble europene precedente în care au pierdut turul acasă.

Pariurile pe care le putem alege pentru Atletico Madrid – FC Barcelona

În ciuda faptului că Atletico Madrid a câștigat un singur meci în ultimele șase dueluri directe cu gruparea blaugrana pe teren propriu, formația antrenată de Cholo Simeone a câștigat trei din ultimele cinci dueluri directe de Liga Campionilor (E1, Î1).

În nouă din ultimele zece meciuri de Liga Campionilor jucate de Atletico Madrid, ambele formații au marcat.

Atletico Madrid a înscris de minimum două ori în cinci din cele șase duelui europene jucate pe teren propriu în stagiunea curentă.

FC Barcelona a încasat cel puțin un gol în ultimele 14 meciuri de Liga Campionilor.

Azi vom miza pe un Bet Builder, unde vom paria pe goluri:

  • Ambele echipe marchează
  • Peste 2.5 goluri
  • Peste 1.5 goluri în prima repriză
  • Cotă totală: 2.22

*Notă: cotele pot suferi modificări înainte de startul partidei.

