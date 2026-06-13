Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA

TAS de la Lausanne i-a dat câștig de cauză lui Laurențiu Reghecampf în disputa cu Esperance Tunis, stabilind că antrenorul român trebuie să primească aproape 500.000 de euro despăgubiri după rezilierea contractului.

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Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a obținut o victorie importantă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în litigiul cu Esperance Sportive de Tunis, clubul care l-a demis în martie 2025.

Reghecampf a semnat cu Esperance, la 5 noiembrie 2024, un contract valabil până în 30 iunie 2026.

TAS a decis: Laurențiu Reghecampf trebuie să primească 500.000 de euro de la Esperance Tunis

Potrivit hotărârii publicate de TAS, antrenorul român va încasa în total 496.096,45 de euro.

Tribunalul de la Lausanne a stabilit că Reghecampf are dreptul la:

423.806,45 euro despăgubiri pentru rezilierea unilaterală și fără justă cauză a contractului;

despăgubiri pentru rezilierea unilaterală și fără justă cauză a contractului; 35.000 de euro bonus pentru câștigarea campionatului Tunisiei;

bonus pentru câștigarea campionatului Tunisiei; 35.000 de euro bonus pentru câștigarea Cupei Tunisiei;

bonus pentru câștigarea Cupei Tunisiei; 2.290 de euro reprezentând cheltuieli de transport și dobânzi de 5% pe an .

Tribunalul de Lausanne a anulat clauza de reziliere unilaterală invocată de Esperance

Contractul dintre părți conținea o clauză prin care despăgubirea pentru încetarea unilaterală era limitată la două salarii lunare, adică 70.000 de euro.

Esperance Tunis a invocat această prevedere atât în fața FIFA, cât și în apelul formulat la TAS, susținând că plata celor două salarii stinge orice obligație față de fostul antrenor.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins însă argumentul și a decis că respectiva clauză este nulă.

Arbitrul a reținut că, la data concedierii, contractul lui Reghecampf mai avea o durată de peste 15 luni, iar remunerația pe care acesta ar fi urmat să o încaseze până la expirarea înțelegerii se ridica la 540.806,45 de euro.

Potrivit arbitrului TAS, limitarea despăgubirii la 70.000 de euro ar fi avut ca efect pierderea de către Laurențiu Reghecampf a aproape 87% din drepturile sale contractuale rămase.

În aceste condiții, clauza a fost calificată ca fiind disproporționată și incompatibilă cu normele imperative ale dreptului elvețian aplicabil litigiilor aflate sub jurisdicția FIFA.

Reghecampf primește 70.000 de euro pentru trofeele câștigate de Esperance după demiterea sa

Una dintre cele mai importante modificări față de decizia FIFA privește bonusurile de performanță.

Forul de la Zurich respinsese cererea lui Reghecampf privind bonusurile pentru câștigarea campionatului și a Cupei Tunisiei, apreciind că trofeele cucerite de Esperance au fost obținute după încetarea contractului.

TAS a avut însă o abordare diferită. Tribunalul a stabilit că Esperance nu poate concedia fără justă cauză antrenorul și apoi să invoce faptul că acesta nu mai era în funcție pentru a evita plata bonusurilor contractuale.

În consecință, Reghecampf va încasa încă 70.000 de euro, câte un salariu lunar pentru fiecare dintre cele două trofee câștigate de club după îndepărtarea sa.

În Sudan, Reghecampf are un salariu lunar de 9.000 de euro

Hotărârea precizează că și apelul formulat de Esperance Sportive de Tunis a fost admis parțial.

Clubul a obținut reducerea despăgubirii stabilite inițial de FIFA, deoarece TAS a dedus veniturile obținute ulterior de Reghecampf la Al-Hilal Omdurman din Sudan.

Astfel, despăgubirea pentru rezilierea contractului a fost redusă de la 470.806,45 euro la 423.806,45 euro, prin scăderea celor 47.000 de euro câștigați ulterior de antrenor.

9.000 de euro reprezintă salariul lunar pe care Reghecampf l-a indicat, în documentele depuse la TAS, că îl încasează în Sudan

Reghe a menționat în documente că a semnat în Sudan pentru un salariu lunar de 9.000 de euro.

În final, cu bonusurile de performanță în valoare de 70.000 de euro, suma totală pe care Reghecampf o are de încasat se ridică la aproape 500.000 de euro.

Secunzii lui Reghe au câștigat câte 100.000 de euro

Colaboratorii lui Laurențiu Reghecampf, secundul Viorel Dinu și antrenorul de portari Dan Zdrîncă, au câștigat și ei la TAS litigiile cu Esperance Tunis, după contestațiile clubului față de deciziile FIFA.

Tribunalul de la Lausanne a confirmat obligația de plată a despăgubirilor, stabilind pentru fiecare câte 99.661,29 euro net, plus dobândă de 5% pe an. Hotărârile sunt definitive în jurisdicția sportivă.

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