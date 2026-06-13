FIFA i-a interzis Egiptului să afișeze cel mai important simbol de pe tricoul în care jucătorii evoluează la echipa națională.

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Campionatul Mondial se află în desfășurare, iar Egipt urmează să debuteze luni, contra Belgiei, de la ora 22:00.

FIFA a obligat Egipt să renunțe la cele 7 stele de deasupra siglei

Naționala africană a fost notificată de FIFA în privința tricourilor pe care urma să le folosească la Mondialul din această vară.

Jucătorii egipteni evoluează în tricouri cu 7 stele deasupra emblemei, care simbolizează recordul de șapte titluri ale Egiptului la Cupa Africii pe Națiuni.

Deși este un simbol foarte important pentru Egipt și fanii naționalei, FIFA ar fi cerut federației egiptene să-l îndepărteze înaintea primei partide a turneului final, informează africatopssports.com.

În plus, FIFA a mai cerut și alte modificări care nu corespund regulilor. Forul internațional cere ca designul auriu folosit pentru numele și numerele de pe tricouri să fie în conformitate cu reglementările privind echipamentul și branding-ul Cupei Mondiale.

Decizia a generat multe nemulțumiri în rândul suporterilor, care consideră că cele 7 stele reprezintă dominația țării lor în fotbalul african și nu ar trebui îndepărtate.

Egipt face parte din grupa G, alături de Belgia, Iran și Noua Zeelandă.

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