Sorloth
Publicat: 27.09.2025, ora 19:58
Actualizat: 27.09.2025, ora 19:58
  • Atletico Madrid - Real Madrid 5-2. Echipa lui Simeone câștigă un derby de senzație cu 7 goluri!

Atletico venea după un start de sezon sub așteptări, însă acest lucru nu și-a pus amprenta asupra prestației din derby.

Derby incredibil la Madrid. Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!

Atletico Madrid a reușit să deschidă scorul, în minutul 14. Giuliano Simeone a centrat în careu, de unde Le Normand a reluat cu capul în poarta lui Thibault Courtois.

Bucuria gazdelor a ținut numai 10 minute. Arda Guler i-a pasat lui Kylian Mbappe în careu. Atacantul francez a preluat și a șutat pe jos în colțul stâng al porții lui Oblak, iar slovenul nu a putut interveni.

Elevii lui Xabi Alonso au trecut în avantaj, în minutul 37, când Vinicius a pătruns în suprafața de pedeapsă și i-a centrat în mijlocul careului Arda Guler. Turcul a înscris cu un șut violent.

Înainte de pauză, Atletico Madrid a avut un gol anulat pentru un henț al lui Langlet, dar a reușit să restabilească egalitatea, în al treilea minut de prelungiri, când Sorloth a reluat pe spațiul porții o centrare a lui Koke.

Repriză de vis pentru Atletico

În debutul reprizei secunde, gazdele au beneficiat de un penalty, după ce Arda Guler l-a lovit pe Nico Gonzalez.

Julian Alvarez a executat lovitura de pedeapsă, în dreapta lui Courtois. Deși belgianul a ghicit colțul, nu a reușit să respingă balonul.

Același Julian Alvarez a mai punctat, în minutul 64, dintr-o lovitură liberă executată de la marginea careului „galacticilor”.

În prelungirile partidei, tot argentinianul a interceptat o pasă, trimisă de Dean Huijsen, la mijlocul terenului.

Argentinianul a avansat până la marginea careului, i-a pasat lui Antoine Griezmann, care a înscris și a stabilit scorul final, 5-2.

Victoria din derby o apropie pe Atletico la 6 puncte la rivala din Madrid.

