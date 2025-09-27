- Karim Benzema (37 de ani), atacantul echipei Al Ittihad, ar putea părăsi campionatul Arabiei Saudite în ianuarie pentru a reveni în fotbalul european.
- Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul celor de la Benfica, ar dori să colaboreze din nou alături de câștigătorul Balonului de Aur din 2022.
Conform Marca, Mourinho l-ar fi sunat pe atacantul cu care a lucrat în perioada petrecută la Real Madrid (2010-2013) și i-ar fi propus să vină la Lisabona.
Mourinho îl vrea la Benfica pe Karim Benzema
Propunerea lui Mourinho l-ar fi pus pe gânduri pe starul francez, aflat în prezent la al doilea sezon în Arabia Saudită.
Cifrele lui Benzema la Al-Ittihad:
- 65 de meciuri
- 41 de goluri
- 17 pase decisive
Benzema se bucură de un statut privilegiat în cadrul clubului din Arabia Saudită, fiind considerat liderul vestiarului.
Conducerea echipei saudite i-ar fi propus deja prelungirea contractului până în 2027, în încercarea de a-l convinge să rămână.
Cu toate acestea, jurnaliștii spanioli susțin că jucătorul ia în calcul ideea unei reveniri în Europa, atras de perspectiva de a lucra din nou cu Mourinho.
Al-Ittihad se află pe locul doi în Arabia Saudită, cu nouă puncte acumulate, după cele patru meciuri jucate.
Înfrângerea recentă în fața rivalilor de la Al Nassr (0-2), formația lui Cristiano Ronaldo, ar fi amplificat incertitudinile legate de viitorul lui Benzema, conform sursei citate.