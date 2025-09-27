Karim Benzema (37 de ani), atacantul echipei Al Ittihad, ar putea părăsi campionatul Arabiei Saudite în ianuarie pentru a reveni în fotbalul european.

Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul celor de la Benfica, ar dori să colaboreze din nou alături de câștigătorul Balonului de Aur din 2022.

Conform Marca, Mourinho l-ar fi sunat pe atacantul cu care a lucrat în perioada petrecută la Real Madrid (2010-2013) și i-ar fi propus să vină la Lisabona.

Mourinho îl vrea la Benfica pe Karim Benzema

Propunerea lui Mourinho l-ar fi pus pe gânduri pe starul francez, aflat în prezent la al doilea sezon în Arabia Saudită.

Cifrele lui Benzema la Al-Ittihad:

65 de meciuri

41 de goluri

17 pase decisive

Benzema se bucură de un statut privilegiat în cadrul clubului din Arabia Saudită, fiind considerat liderul vestiarului.

Conducerea echipei saudite i-ar fi propus deja prelungirea contractului până în 2027, în încercarea de a-l convinge să rămână.

Cu toate acestea, jurnaliștii spanioli susțin că jucătorul ia în calcul ideea unei reveniri în Europa, atras de perspectiva de a lucra din nou cu Mourinho.

150 de meciuri a jucat Benzema sub comanda lui Mourinho, reușind să marcheze 78 de goluri și să ofere 43 de pase decisive

Al-Ittihad se află pe locul doi în Arabia Saudită, cu nouă puncte acumulate, după cele patru meciuri jucate.

Înfrângerea recentă în fața rivalilor de la Al Nassr (0-2), formația lui Cristiano Ronaldo, ar fi amplificat incertitudinile legate de viitorul lui Benzema, conform sursei citate.

