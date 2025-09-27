Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”

Ciprian Tătărușanu (39 de ani), fostul portar al celor de la FCSB și AC Milan, consideră că formatul Cupei României este mai slab

Ciprian Tătărușanu a participat la tragerea la sorți a fazei grupei Cupei României.

Ciprian Tătărușanu, despre formatul Cupei României: „Era mai interesant înainte”

Câștigător al Cupei României în 2011, fostul portar crede că noul format nu e la fel de atractiv precum cel de anii trecuți.

„Este ceva nou. Inedit mi se pare acest format al Cupei României, pe care eu nu l-am prins, fără meciuri eliminatorii. Înainte, fiecare meci era ca o finală. Acel format dădea o valoare și o emoție mult mai mare.

Din punctul meu de vedere era mult mai interesant, pentru că atunci când evoluai cu echipe mai mici dădeau totul și se putea întâmpla orice”, a spus Ciprian Tătărușanu, conform agerpres.ro.

Actualul format al Cupei României include o fază a grupei unde se întâlnesc primele 8 clasate din sezonul precedent al Superligii și cele 16 câștigătoare ale play-off-ului. Fiecare grupă are 6 echipe, primele două clasate merg în sferturi după disputarea a trei etape.

Ciprian Tătărușanu, despre situația de la FCSB: „Nu aș numi asta criză”

Ciprian Tătărușanu se așteaptă ca FCSB să-și revină pe parcursul acestui campionat, în ciuda startului slab.

„Nu aș numi criză perioada prin care trec ei, ci doar un început de sezon mai puțin bun. Se repetă ceea ce s-a întâmplat și anul trecut.

Sper ca odată cu victoria de aseară (n.r. - joi, cu Go Ahead Eagles, 1-0) să înceapă să câștige și în campionat”, a continuat fostul portar.

7 puncte a obținut FCSB în 10 etape din Superliga

