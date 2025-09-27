Argint pentru România Echipajul feminin de 8+1, învins în finala Mondialelor de canotaj : „Data viitoare ne luăm revanșa!”

- Echipajul de 8+1 feminin al României a obținut medalia de argint în proba regină a canotajului, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au încheiat cursa pe locul 2, cu timpul de 6:10,83.
Echipajul de 8+1 feminin al României, medalia de argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai
Medalia de aur i-a revenit Olandei, care a condus cursa de la un capăt la altul, iar Marea Britanie a obținut medalia de bronz.
Barca de 8+1 feminin a României obținuse medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris și era campioana mondială en-titre, reușind să se impună la ultimele două ediții: Serbia 2023 și Canada 2024.
Dezamăgite după ce au ratat câștigarea celui de-al treilea aur mondial consecutiv, „tricolorele” au promis într-un clip furnizat de Federația Română de Canotaj că se vor revanșa la anul, în Amsterdam (Țările de Jos).
- „Încă o medalie de argint… două de argint egal una de aur. Greu astăzi, au fost astăzi mai bune decât noi. Data viitoare ne luăm revanșa”
- „Nu mai zic nimic, s-a terminat, fac o cruce mare că s-a terminat anul ăsta cu bine, să ne vedem sănătoși la anul”
- „Și-au spus cuvântul și celelalte curse, am pierdut pe plecare, s-a văzut că nu am mai avut zvâcul acela și nu am mai reușit să recuperăm”
- „Am sperat în sinea noastră să facă și ele o cursă la disperare, dar atât a fost astăzi. Nu cred că am fi putut face mai mult astăzi, aici. Vorbim despre un Campionat Mondial, este o cursă foarte bună, alții nu au reușit să prindă finala”
- „Este prima medalie pentru fetele mici, le-am zis să se bucure de 10 ori mai mult decât noi, noi suntem obișnuite cu aurul și suntem un pic mai plouate. Este o medalie muncită, nu am crezut că o să ne fie dor să ni se cânte imnul”.
Echipajul masculin de 8+ 1, locul 2 în finala B
Tot în această dimineață, echipajul de 8+1 masculin s-a clasat pe locul 2 în Finala B a Campionatelor Mondiale de Canotaj de la Shanghai și ocupă poziția 8 în clasamentul general al probei.
Țara noastră a fost reprezentată de Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu și Adrian Munteanu.
Medaliile cucerite de România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shangai
- Magdalena Rusu și Simona Radiș - aur în proba de dublu rame
- Florin Lehaci și Florin Arteni - argint în proba de dublu rame
- Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă - argint în proba de patru rame
- Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş - argint în proba de patru rame
- Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu - argint în proba de 8+1