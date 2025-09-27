Argint pentru România Echipajul feminin de 8+1, învins în finala Mondialelor de canotaj : „Data viitoare ne luăm revanșa!”
Echipajul de 8+1 feminin al României/ Foto: Facebook @Federatia Romana De Canotaj
Canotaj

Argint pentru România Echipajul feminin de 8+1, învins în finala Mondialelor de canotaj: „Data viitoare ne luăm revanșa!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 12:42
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 12:43
  • Echipajul de 8+1 feminin al României a obținut medalia de argint în proba regină a canotajului, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.

Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au încheiat cursa pe locul 2, cu timpul de 6:10,83.

Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește și
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește mai mult
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

Echipajul de 8+1 feminin al României, medalia de argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

Medalia de aur i-a revenit Olandei, care a condus cursa de la un capăt la altul, iar Marea Britanie a obținut medalia de bronz.

Barca de 8+1 feminin a României obținuse medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris și era campioana mondială en-titre, reușind să se impună la ultimele două ediții: Serbia 2023 și Canada 2024.

Dezamăgite după ce au ratat câștigarea celui de-al treilea aur mondial consecutiv, „tricolorele” au promis într-un clip furnizat de Federația Română de Canotaj că se vor revanșa la anul, în Amsterdam (Țările de Jos).

  • „Încă o medalie de argint… două de argint egal una de aur. Greu astăzi, au fost astăzi mai bune decât noi. Data viitoare ne luăm revanșa”
  • „Nu mai zic nimic, s-a terminat, fac o cruce mare că s-a terminat anul ăsta cu bine, să ne vedem sănătoși la anul”
  • „Și-au spus cuvântul și celelalte curse, am pierdut pe plecare, s-a văzut că nu am mai avut zvâcul acela și nu am mai reușit să recuperăm”
  • „Am sperat în sinea noastră să facă și ele o cursă la disperare, dar atât a fost astăzi. Nu cred că am fi putut face mai mult astăzi, aici. Vorbim despre un Campionat Mondial, este o cursă foarte bună, alții nu au reușit să prindă finala”
  • „Este prima medalie pentru fetele mici, le-am zis să se bucure de 10 ori mai mult decât noi, noi suntem obișnuite cu aurul și suntem un pic mai plouate. Este o medalie muncită, nu am crezut că o să ne fie dor să ni se cânte imnul”.

Echipajul masculin de 8+ 1, locul 2 în finala B

Tot în această dimineață, echipajul de 8+1 masculin s-a clasat pe locul 2 în Finala B a Campionatelor Mondiale de Canotaj de la Shanghai și ocupă poziția 8 în clasamentul general al probei.

Țara noastră a fost reprezentată de Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu și Adrian Munteanu.

Medaliile cucerite de România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shangai

  • Magdalena Rusu și Simona Radiș - aur în proba de dublu rame
  • Florin Lehaci și Florin Arteni - argint în proba de dublu rame
  • Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă - argint în proba de patru rame
  • Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş - argint în proba de patru rame
  • Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu - argint în proba de 8+1

Citește și

Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Stranieri
11:43
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește mai mult
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Baiaram, cu gândul la plecare? Anunțul făcut de atacant + Dezamăgit după remiza cu Dinamo: „Nu aveau nicio șansă!”
Superliga
10:28
Baiaram, cu gândul la plecare? Anunțul făcut de atacant + Dezamăgit după remiza cu Dinamo: „Nu aveau nicio șansă!”
Citește mai mult
Baiaram, cu gândul la plecare? Anunțul făcut de atacant + Dezamăgit după remiza cu Dinamo: „Nu aveau nicio șansă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
romania canotaj shanghai campionatele mondiale de canotaj
Știrile zilei din sport
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Superliga
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Citește mai mult
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Campionate
27.09
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Citește mai mult
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Superliga
00:18
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Citește mai mult
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Superliga
27.09
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Citește mai mult
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:59
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
09:27
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
09:21
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Campionate
27.09
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Citește mai mult
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Campionate
27.09
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Citește mai mult
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Superliga
27.09
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Citește mai mult
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
27.09
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 25 rapid 28 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share