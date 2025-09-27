Argint pentru România Echipajul feminin de 8+1, învins în finala Mondialelor de canotaj : „Data viitoare ne luăm revanșa!”

Echipajul de 8+1 feminin al României a obținut medalia de argint în proba regină a canotajului, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.

Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu au încheiat cursa pe locul 2, cu timpul de 6:10,83.

Echipajul de 8+1 feminin al României, medalia de argint la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai

Medalia de aur i-a revenit Olandei, care a condus cursa de la un capăt la altul, iar Marea Britanie a obținut medalia de bronz.

Barca de 8+1 feminin a României obținuse medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris și era campioana mondială en-titre, reușind să se impună la ultimele două ediții: Serbia 2023 și Canada 2024.

Dezamăgite după ce au ratat câștigarea celui de-al treilea aur mondial consecutiv, „tricolorele” au promis într-un clip furnizat de Federația Română de Canotaj că se vor revanșa la anul, în Amsterdam (Țările de Jos).

„Încă o medalie de argint… două de argint egal una de aur . Greu astăzi, au fost astăzi mai bune decât noi. Data viitoare ne luăm revanșa”

. Greu astăzi, au fost astăzi mai bune decât noi. Data viitoare ne luăm revanșa” „Nu mai zic nimic, s-a terminat, fac o cruce mare că s-a terminat anul ăsta cu bine, să ne vedem sănătoși la anul”

„Și-au spus cuvântul și celelalte curse, am pierdut pe plecare, s-a văzut că nu am mai avut zvâcul acela și nu am mai reușit să recuperăm”

și nu am mai reușit să recuperăm” „Am sperat în sinea noastră să facă și ele o cursă la disperare, dar atât a fost astăzi. Nu cred că am fi putut face mai mult astăzi, aici. Vorbim despre un Campionat Mondial, este o cursă foarte bună, alții nu au reușit să prindă finala”

Vorbim despre un Campionat Mondial, este o cursă foarte bună, alții nu au reușit să prindă finala” „Este prima medalie pentru fetele mici, le-am zis să se bucure de 10 ori mai mult decât noi, noi suntem obișnuite cu aurul și suntem un pic mai plouate. Este o medalie muncită, nu am crezut că o să ne fie dor să ni se cânte imnul”.

Echipajul masculin de 8+ 1, locul 2 în finala B

Tot în această dimineață, echipajul de 8+1 masculin s-a clasat pe locul 2 în Finala B a Campionatelor Mondiale de Canotaj de la Shanghai și ocupă poziția 8 în clasamentul general al probei.

Țara noastră a fost reprezentată de Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu și Adrian Munteanu.

Medaliile cucerite de România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shangai

Magdalena Rusu și Simona Radiș - aur în proba de dublu rame

Florin Lehaci și Florin Arteni - argint în proba de dublu rame

Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă - argint în proba de patru rame

Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş - argint în proba de patru rame

Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu - argint în proba de 8+1

