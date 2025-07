Tăieri de salarii la Sepsi Măsurile luate clubul covăsnean după retrogradare: „Cine nu o să înțeleagă n-o să mai rămână”

Attila Hadnagy (44 de ani) a venit cu detalii despre tăierile salariale de la Sepsi.

Jucătorii rămași la club după retrogradarea în Liga 2 vor avea un salariu mai mic în noul sezon, întrucât clubul trebuie să-și reorganizeze bugetul.

Sepsi va încerca să revină în prima ligă la finalul sezonului 2025-2026, iar pentru asta trebuie să adapteze bugetul la noile nevoi ale clubului.

Attila Hadnagy: „Cine nu o să înțeleagă n-o să mai rămână”

Directorul sportiv al covăsnenilor a lămurit situația reducerii salariilor.

„Suntem în Liga 2, bugetul este altfel. Trebuie să ne strângem, să mai lăsăm din salariu, ce a fost în Liga 1 și să luptăm.

Toți am fost acolo când am retrogradat și, cei care am rămas aici, trebuie să fim și cu sufletul alături de echipă, nu numai pentru bani. Toți suntem vinovați.

Dacă am fost acolo, în Liga 1, ne-am bucurat pentru cupe și Europa când am jucat, trebuie să fim și acum, la greu. Trebuie să mai lăsăm din salarii pentru că suntem în Liga 2, trebuie să ajutăm și clubul.

Clar că au fost reduceri salariale. Majoritatea au înțeles. Cei care nu au înțeles, ne-am înțeles cu ei să plece, am luat ceva după ei.

Cine nu acceptă așa ceva înseamnă că nu vrea să rămână lângă noi. Cine e acum la echipă a înțeles. Cine nu o să înțeleagă n-o să mai rămână.

Pot să zic, comparativ cu perioada în care am jucat eu în Liga 2, că sunt salarii mari! În Liga 2 se plătesc salarii bune, deci nu cred că se plâng jucătorii că n-au salarii bune în Liga 2.

Zic că sunt salarii bune sau spre foarte bune. Sunt jucători care chiar sunt plătiți regește”, a spus Attila Hadnagy, potrivit sport.ro.

Sepsi a retrogradat direct la finalul sezonului trecut, după meciul decisiv cu Unirea Slobozia, scor 1-2, în ultima etapă a sezonului regulat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport