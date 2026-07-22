Cine transmite Auda - FCSB S-a stabilit unde se poate vedea returul din  turul 2 preliminar al Conference League, din Letonia
Foto: Facebook Auda, FCSB și Envato.
Conference League

Cine transmite Auda - FCSB S-a stabilit unde se poate vedea returul din turul 2 preliminar al Conference League, din Letonia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 22:28
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 22:29
  • Manșa secundă a „dublei” dintre Auda și FCSB, din turul al doilea preliminar din Conference League, se va juca joia viitoare, de la ora 19:00.
  • Unde va fi transmisă partida roș-albaștrilor, mai jos în articol.
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Mâine, echipa antrenată de Marius Baciu o va întâlni pe Auda pe stadionul Ghencea, în prima manșă din turul 2 din Conference League. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV și Voyo.

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Auda - FCSB va fi difuzat exclusiv pe Voyo

Returul dintre Auda și FCSB, de joia viitoare, va fi transmis exclusiv pe Voyo. Astfel, meciul nu va mai putea fi urmărit și pe Pro TV, ca manșa tur, anunță sport.ro.

În precedentele două veri, suporterii FCSB au protestat vehement atunci când anumite meciuri din deplasare ale roș-albaștrilor au fost difuzate de postul din Pache Protopopescu doar în online, deși clubul condus de Becali și MM Stoica nu aveau influență asupra comercializării drepturilor de imagine.

5,99 euro
este prețul unui abonament lunar la Voyo

Conform informațiilor GOLAZO.ro, pentru primul meci european al celor de la FCSB din acest sezon s-au vândut aproximativ 10.500 de bilete.

Cu toate acestea, la ora de start a partidei cu Auda sunt așteptați în jur de 15.000 de fani pe stadionul Ghencea din București.

Dacă se va califica în turul al treilea preliminar din Conference League, atunci FCSB va da peste câștigătoarea „dublei” NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Din septembrie, Voyo nu mai are cupele europene, însă va avea din 2027

Până în play-off, inclusiv, meciurile din Conference și Europa League sunt deținute, ca drepturi de imagine, de cluburi și ele negociază direct cu televiziunile sau platformele online.

Începând cu tabloul princial, din septembrie, competiția e vândută exclusiv de UEFA. Iar pentru acest sezon, 2026-2027, cele două întreceri vor fi difuzat, ca și Champions League, tot de televiziunile care au transmis meciurile și în precedentele sezoane: Digi Sport și Prima Sport.

În schimb, începând cu 2027-2028, timp de 4 ani, Pro TV a achiziționat Europa League și Conference League, toate meciurile urmând să fie transmise de Voyo. Champions League va rămâne și în perioada 2027-2031 tot la Digi și Prima Sport.

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