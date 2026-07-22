Camelia Voinea (56 de ani) a anunțat, miercuri, că apelul Federației Române de Gimnastică împotriva deciziei Tribunalului București, prin care i-a ridicat suspendarea impusă de FRG, a fost respins de Curtea de Apel București.

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GOLAZO.ro a publicat, în finalul anului 2025, o serie de dezvăluiri din partea mai multor gimnaste, care susțin că au fost hărțuite de antrenoarea Camelia Voinea, dar și memoriul depus la ANS de mai multe sportive, inclusiv Denisa Golgotă.

Cea din urmă a transmis, după Mondialele de la Jakarta, că a depus o plângere la FRG pentru hărțuire fizică și psihică, fără să dea un nume concret, însă Camelia Voinea s-a aflat atunci printre antrenorii care au însoțit lotul la competiție.

Reacția Cameliei Voinea după ce Curtea de Apel București a respins apelul FRG

În luna mai a acestui an, Federația Română de Gimnastică a hotărât suspendarea temporară din activitate a Cameliei Voinea.

Antrenoarea a contestat decizia luată de FRG, iar Tribunalul București i-a dat câștig de cauză acesteia, la jumătatea lunii iunie.

Oficialii federației au reacționat imediat și au depus apel, care a fost respins miercuri de Curtea de Apel București, informație care a fost transmisă de Camelia Voinea.

„3-0

Bună seara!

Meritam altceva decât jigniri publice și acuzații monstruoase depuse la dosar. Meritam respect. Iar dacă nu ni-l acordați, cel puțin vă rugăm să nu ne insultați.

Curtea de Apel București a respins astăzi apelul Federației Române de Gimnastică împotriva hotărârii Tribunalului București prin care mi-a fost ridicată suspendarea impusă de FRG.

Este a doua oară când justiția confirmă ceea ce federația mea refuză să înțeleagă: suspendarea mea a fost nelegală.

Aș fi vrut ca FRG să folosească timpul și resursele sale pentru a reflecta asupra situației. Din păcate, a făcut apel, iar în fața Curții de Apel a continuat cu aceleași argumente pe care Tribunalul le respinsese deja. Ba mai mult, nu a coborât un prag... ci mai multe”, se arată în prima parte a mesajului transmis de antrenoare.

Camelia Voinea: „Federația a coborât la un nivel pe care, sinceră să fiu, nu îl credeam posibil”

„Dincolo de faptul că FRG a susținut în instanță o interpretare a legii și propriului statut , că un antrenor de gimnastică suspendat ar putea, chipurile, să antreneze «la privat» sau în «competiții private» (care nu există în gimnastică, unde tot ce se întâmplă profesionist se întâmplă sub egida FRG/FIG/EG) , federația a coborât la un nivel pe care, sinceră să fiu, nu îl credeam posibil.

În apelul lor, argumentele erau citate din presa de scandal cu conflictele unor adolescenți, respectiv ale Sabrinei — episoade care nu au nicio legătură cu suspendarea mea abuzivă.

Mai grav, FRG a susținut în instanță că ele dovedesc că mi-am crescut fiica într-un «mediu abuziv și violent» și că Sabrina este un agresor. Aceste cuvinte au fost înaintate de Federația care conduce sportul căruia eu i-am dedicat întreaga mea viață.

Vă întreb — este acesta un joc curat? Este normal ca FRG să depășească orice limită?

Este oare normal să se facă astfel de acuzații la adresa mea de mamă, de propria mea federație... în scris, în fața unei instanțe de judecată? O instituție publică, plătită din bani publici, depune la dosarul unei antrenoare articole de scandal din viața personală a fiicei sale.

Să înțeleg că toate medaliile obținute de Sabrina pentru România au fost câștigate ca urmare a «creșterii într-un mediu abuziv și violent»... conform spuselor federației?”, și-a continuat mesajul Camelia Voinea.

Mesaj către Federația Română de Gimnastică

După decizia favorabilă care a fost luată miercuri de Curtea de Apel București, Camelia Voinea a transmis și un mesaj către FRG.

„Am fost sportivă de performanță pentru ROMÂNIA. Am urcat pe podium la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale și Europene purtând pe piept simbolurile acestei țări. Am făcut-o cu ani de sacrificiu, de dureri, de renunțări, de luni/ani în care nu am fost acasă și nu mi-am văzut familia.

Sunt antrenor de aproape 40 de ani. Am format generații întregi de gimnaste pentru România și pentru federația pe care astăzi o conduceți dumneavoastră.

Mi-am dăruit fiica acestui sport. Sabrina, este una dintre cele mai bune gimnaste ale României în acest moment. Poartă în ea aceeași dăruire, aceeași disciplină, aceeași dragoste pentru gimnastică. În iulie a câștigat 3 medalii la o competiție internațională, iar federalii au cotat-o cu cele mai mari șanse ale ROMÂNIEI pentru competițiile care urmează. Despre asta FRG nu a spus niciun cuvânt în instanță.

Noi nu suntem agresori. Suntem sportivi și antrenori care și-au dedicat viața acestei țări. Am adus României medalii, am dat anii de tinerețe și sănătatea. Nu am cerut niciodată în schimb decât respectul cuvenit. Nu ne-ați văzut în presă să ne plângem de condiții, de infrastructură de bani.

Pentru mine, pentru Sabrina, pentru sportivele mele, pentru România..continui să-mi fac munca.

P.S. Mulțumesc din nou familiei, sutelor de oameni care ne-au trimis mesaje și care au continuat să ne fie alături și echipei mele de avocați, care ne-au apărat cauza cu demnitate și rigoare și în fața Curții de Apel București.

Mulțumim din suflet CSM CONSTANȚA ptr tot sprijinul acordat!

Doamne ajută!”, a încheiat Camelia Voinea.

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