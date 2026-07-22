Scene horror în America de Sud FOTO: Autocarul plin cu fani ai unei echipe din Argentina, ținta unui atac armat » Un bărbat a fost atins de un glonț

Un autocar care transporta suporteri ai lui Tigre, echipă din Argentina, a fost ținta unui atac armat, care s-a soldat cu o victimă.

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Tragicul eveniment a avut loc marți seară, după ce Tigre a învins Nacional Montevideo cu scorul de 3-0, în șaisprezecimile Copa Sudamericana.

FOTO. Autocarul care transporta fani ai lui Tigre, asaltat de gloanțe

Autoturismul pornise din Montevideo spre Colonia. La scurt timp după plecarea de la stadion, pe în apropierea intersecției dintre Ruta 1 și bulevardul Cibils, autocarul a fost ținta unui atac armat.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost împușcat în braț și a fost transportat ulterior la spital, conform El Pais. Acesta a primit îngrijiri medicale și acum se află în afara oricărui pericol.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine. Sunt recunoscător clubului, care m-a ajutat și a venit să mă ia de la spital. A fost o nenorocire din care am scăpat cu bine. Am fost rănit la braț și nu am pățit nimic mai grav”, a declarat victima, conform tycsports.com.

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Mai apoi, fanul lui Tigre care a fost rănit a povestit și prin ce momente șocante a trecut.

„Trecuse aproximativ o jumătate de oră de când plecaserăm de la stadion. Au stins luminile din autocar ca lumea să poată dormi, iar eu am văzut pe geam o lumină puternică și mi-am dat seama că se trage.

I-am spus fiicei mele, care era lângă mine, să se arunce la podea. M-am așezat peste ea ca să o protejez, iar când am ridicat mâna am fost lovit în braț. Un alt glonț mi-a zdrobit degetul mare de la mâna stângă”, a mai adăugat bărbatul.

M-au tratat impecabil. Doctorița mi-a spus că totul este în regulă și, din fericire, glonțul ieșise deja. Mulțumesc lui Dumnezeu că totul este bine, iar cel mai important este că am câștigat cu 3-0. Fanul lui Tigre care a fost rănit

Pe podeaua autocarului s-a putut observa o baltă de sânge, iar geamurile autoturismului au fost sparte de gloanțe.

🚨🇺🇾🇦🇷 Después del triunfo de Tigre en Uruguay contra Nacional, personas del cuadro Uruguayo ATACARON A BALAZOS los micros de la gente de El Matador de Victoria.



HAY VARIOS HERIDOS, pero por suerte ninguno corre riesgo o es de gravedad. pic.twitter.com/1fGiesWiyI — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 22, 2026

Tensiuni înainte și după meci

Aproximativ 2.000 de fani ai lui Tigre au fost prezenți pe stadionul Gran Parque Central, arena celor de la Nacional Montevideo.

Înaintea partidei, câțiva jucători ai lui Tigre au afișat un banner cu un mesaj despre parcursul Argentinei la Mondial: „Campioni sunt cei care nu renunță niciodată… Mulțumim, echipa națională!”.

După fluierul final, fotbaliștii lui Tigre au desfășurat și un steag al Insulelor Malvine, identic cu cel folosit de naționala Argentinei după semifinala cu Anglia de la CM 2026. Aceștia au sărbătorit alături de fani și au scandat: „Cine nu sare e englez”.

Gazdele au încercat să-i enerveze pe cei de la Tigre. În timp ce jucătorii se încălzeau înainte de meci, pe stadion a fost difuzată piesa „Superestrella”.

Acest cântec este asociat cu sărbătoarea Spaniei după câștigarea Cupei Mondiale, iar unii au considerat că cei de la Nacional Montevideo și-au provocat adversarii.

Comunicatul clubului Tigre

Imediat după tragicul eveniment de marți seară, clubul Tigre a emis un comunicat în care a transmis:

„Club Atlético Tigre își exprimă cea mai fermă condamnare față de actele de violență extrem de grave la care au fost supuși membrii și fanele, membrii și suporterii noștri în timpul călătoriei de întoarcere din Montevideo, după meciul disputat împotriva Clubului Nacional din Uruguay.

Ca răspuns la aceste incidente regretabile, clubul a pus în aplicare măsurile de urgență necesare pentru a garanta siguranța membrilor și suporterilor săi. În primele ore ale acestei dimineți, grupul care călătorea cu autocarul a ajuns în siguranță la Buenos Aires.

De asemenea, clubul informează că, dintre persoanele rănite și afectate de incident, persoana care a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului a fost transportată la un spital din zonă.

După ce a primit tratamentul necesar, aceasta a rămas cazată la hotelul în care era găzduită delegația clubului, fiind în permanență însoțită de reprezentanții conducerii și monitorizată îndeaproape de echipa medicală.

În această dimineață, clubul a organizat transportul său înapoi la Buenos Aires, după ce medicii au confirmat că starea sa de sănătate evoluează favorabil.

Clubul Atlético Tigre condamnă ferm aceste fapte și respinge fără echivoc orice manifestare de violență. Fotbalul trebuie să fie o sărbătoare, iar în nicio circumstanță nu putem accepta ca integritatea fizică a suporterilor noștri să fie pusă în pericol”, a transmis clubul argentinian.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club… pic.twitter.com/sJZBc2kqt7 — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) July 22, 2026

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