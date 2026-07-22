Interes pentru FCSB - Auda  Câte bilete s-au vândut pentru primul meci al roș-albaștrilor din Conference League

FCSB va debuta în turul al doilea preliminar al Conference League împotriva letonilor de la Auda. Câte bilete s-au vândut pentru partida din Ghencea, mai jos în articol.

Meciul se va juca mâine, de la ora 20:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV și Voyo.

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Echipa antrenată de Marius Baciu a început noul sezon cu dreptul, după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-0, în prima etapă din Liga 1.

Câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB - Auda

Conform informațiilor GOLAZO.ro, pentru primul meci european al celor de la FCSB din acest sezon s-au vândut aproximativ 10.500 de bilete.

Cu toate acestea, la ora de start a partidei cu Auda sunt așteptați în jur de 15.000 de fani pe stadionul Ghencea din București.

Returul cu Auda va avea loc joia viitoare, pe 30 iulie, de la ora 19:00, în Letonia. Deplasarea va fi destul de costisitoare pentru FCSB.

Nu mai puțin de 150.000 de euro ar urma să plătească pentru zborul către Riga, care ar fi echivalentul sumei plătite pentru întreg cantonamentul de două săptămâni din Olanda!

Până la returul cu Auda, FCSB va juca duminică cu Csikszereda, de la ora 20:30, în etapa a doua a Ligii 1. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dacă se va califica în turul al treilea preliminar din Conference League, atunci FCSB va da peste câștigătoarea „dublei” NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

În meciul cu FC Argeș, disputat tot pe stadionul Ghencea, 8.424 de fani au fost prezenți la primul meciul al celor de la FCSB din noul sezon al Ligii 1.

VIDEO. Antrenamentul FCSB înaintea partidei cu Auda

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