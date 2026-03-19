Singur contra tuturor Portarul Turciei e în mare formă. A fost MVP-ul Galatei, i-a apărat și penalty lui Salah » Ce spune Van Dijk

Ugurcan Cakir, 29 de ani, foarte bun în toate cele trei meciuri jucate de Galatasaray cu Liverpool în acest sezon al Ligii Campionilor.

Portarul s-a duelat singur cu jucătorii lui Arne Slot miercuri. A primit patru goluri (0-4), dar a evitat un dezastru pentru Galatasaray.

Pe 26 martie, Cakir va fi unul dintre plusurile lui Vincenzo Montella la semifinala barajului CM, Turcia - România, la Istanbul.

Ugurcan Cakir arată la fiecare meci cât e de bun și în ce formă e în această perioadă.

Goalkeeperul Turciei le-a închis poarta jucătorilor lui Liverpool două partide la rând.

Un dublu 1-0 la Istanbul pentru Galatasaray, o dată în faza principală de Champions League, a doua oară în turul „optimilor”.

Slot, despre Cakir, după tur: „ Nu-l putem învinge”

În urmă cu o săptămână, nu l-a depășit nici Ekitike, deși scăpase singur cu el. Cakir a întins brațul drept ca la handbal și a blocat mingea.

„E foarte bun. Al doilea meci în care nu-l putem învinge”, a spus Arne Slot după prima manșă.

Miercuri seară, la revanșă, Liverpool a asediat Galata.

32 de șuturi (doar 4, campioana Turciei).

15 pe poartă! (numai 1, „Cim-Bom-Bom”).

Cakir, 11 parade în poarta lui Galatasaray. A ghicit penaltyul lui Salah

Ugurcan a fost el contra tuturor pe Anfield Road. A luat patru goluri (Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch, Salah), dar a apărat de 11 ori, uneori în situații aproape imposibile.

Nici această minge a lui Salah nu a trecut de Ugurcan

A avut șase parade cruciale în prima repriză, inclusiv penaltyul lui Mohamed Salah. A fost doar 1-0 pentru Liverpool la pauză.

La 11 metri, a așteptat până în ultima clipă înainte ca egipteanul să tragă. Salah a încercat o scăriță pe centrul porții, dar Cakir, care plonjase spre colțul stâng, a respins cu piciorul.

Parada lui Cakir la penalty

În repriza secundă, a cedat în fața lui Salah la șutul cu mult efect al extremei.

Van Dijk: „Portarul lui Galatasaray ne-a împiedicat”

La fel ca Slot după meciul-tur a reacționat și căpitanul lui Liverpool la retur. Virgil van Dijk l-a remarcat pe Ugurcan.

„Am fi putut marca mai multe goluri, nu doar patru. Portarul lui Galatasaray ne-a împiedicat. Foarte bun”, a afirmat Van Dijk, potrivit televiziunii A Spor.

