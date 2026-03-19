Chivu a decis Ce portar vrea antrenorul lui Inter Milano în locul lui Sommer
Sommer a venit la Inter în 2023: Bayern a primit 6,9 milioane pentru el Foto: Imago
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 15:09
  • Cristi Chivu va avea un nou goalkeeper în sezonul viitor. Pe cine ar putea aduce Inter în vară și cât ar plăti clubul nerazzurro pentru acest transfer. 

Cristi Chivu a avut o grijă în plus în acest sezon la Inter Milano: portarul. 

La 37 de ani, Yann Sommer nu a fost rău, dar a salvat rareori echipa în clipe extreme.

Singur contra tuturor Portarul Turciei e în mare formă. A fost MVP-ul Galatei, i-a apărat și penalty lui Salah » Ce spune Van Dijk
Citește și
Singur contra tuturor Portarul Turciei e în mare formă. A fost MVP-ul Galatei, i-a apărat și penalty lui Salah » Ce spune Van Dijk
Citește mai mult
Singur contra tuturor Portarul Turciei e în mare formă. A fost MVP-ul Galatei, i-a apărat și penalty lui Salah » Ce spune Van Dijk

I se termină contractul la vară și nerazzurrii nu-l vor păstra pe internaționalul elvețian.

Ținta lui Chivu la Inter e portarul lui Tottenham: „Asalt la Vicario”

În locul lui vor să aducă un italian aflat la vârsta perfectă în fotbal, dintr-un campionat puternic.

Chivu se va despărți la vară de Sommer

Ținta e Guglielmo Vicario, 29 de ani, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham.

„Inter, asalt la Vicario”, a titrat Gazzetta dello Sport pe prima pagină. 

Vicario a păstrat poarta neatinsă în 13 din 42 de meciuri în acest sezon la Tottenham

Goalkeeperul mai are contract la Spurs până în vara lui 2028, însă e în conflict cu oficialii londonezi și vrea să plece, indiferent dacă alb-albaștrii se salvează sau retrogradează din Premier League.

Inter vrea să-l ia pe Vicario cu cât l-a cumpărat Tottenham

Jurnaliștii peninsulari susțin că prețul ar fi în jur de 15-20 de milioane de euro, mai puțin decât cota la care îl estimează Transfermarkt pe Vicario.

Ar fi o sumă aproximativ egală cu cea plătită de Tottenham când l-a cumpărat de la Empoli în iulie 2023:

  • 18,5 milioane de euro a achitat gruparea engleză pentru portar, în urmă cu trei ani. 
23 de milioane de euro
valorează acum Vicario (Transfermarkt). A atins cota maximă în 2024: 35 de milioane

Cine ar putea veni dacă Vicario nu ajunge la Interul lui Chivu

Inter a vrut să-l achiziționeze pe Vicario încă din 2023, înainte să ajungă la Tottenham, dar întârzierea procedurilor l-a făcut să semneze în Premier League.

Acum e cel mai bun moment să se întoarcă în Serie A, scrie Gazzetta.it.

Guglielmo este principalul obiectiv nerazzurro. Totuși, dacă nu se va împlini, alte variante sunt ucraineanul Andriy Lunin, rezerva lui Courtois la Real Madrid (posibilitatea nu atât de scumpă), sau alte două soluții din Premier: Alisson Becker (Liverpool) și Emiliano Martinez (Aston Villa).

Citește și

Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Nationala
12:26
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Citește mai mult
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Veste rea pentru Lucescu Ce s-a întâmplat cu Calhanoglu la Inter nu ajută naționala noastră. Dar e bine pentru Chivu
Nationala
12:06
Veste rea pentru Lucescu Ce s-a întâmplat cu Calhanoglu la Inter nu ajută naționala noastră. Dar e bine pentru Chivu
Citește mai mult
Veste rea pentru Lucescu Ce s-a întâmplat cu Calhanoglu la Inter nu ajută naționala noastră. Dar e bine pentru Chivu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Premier League serie a portar Inter Milano Cristi Chivu tottenham Guglielmo Vicario
