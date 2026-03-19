Cristi Chivu va avea un nou goalkeeper în sezonul viitor. Pe cine ar putea aduce Inter în vară și cât ar plăti clubul nerazzurro pentru acest transfer.

Cristi Chivu a avut o grijă în plus în acest sezon la Inter Milano: portarul.

La 37 de ani, Yann Sommer nu a fost rău, dar a salvat rareori echipa în clipe extreme.

I se termină contractul la vară și nerazzurrii nu-l vor păstra pe internaționalul elvețian.

Ținta lui Chivu la Inter e portarul lui Tottenham: „Asalt la Vicario”

În locul lui vor să aducă un italian aflat la vârsta perfectă în fotbal, dintr-un campionat puternic.

Chivu se va despărți la vară de Sommer Foto: Imago

Ținta e Guglielmo Vicario, 29 de ani, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham.

„Inter, asalt la Vicario”, a titrat Gazzetta dello Sport pe prima pagină.

Vicario a păstrat poarta neatinsă în 13 din 42 de meciuri în acest sezon la Tottenham Foto: Imago

Goalkeeperul mai are contract la Spurs până în vara lui 2028, însă e în conflict cu oficialii londonezi și vrea să plece, indiferent dacă alb-albaștrii se salvează sau retrogradează din Premier League.

Inter vrea să-l ia pe Vicario cu cât l-a cumpărat Tottenham

Jurnaliștii peninsulari susțin că prețul ar fi în jur de 15-20 de milioane de euro, mai puțin decât cota la care îl estimează Transfermarkt pe Vicario.

Ar fi o sumă aproximativ egală cu cea plătită de Tottenham când l-a cumpărat de la Empoli în iulie 2023:

18,5 milioane de euro a achitat gruparea engleză pentru portar, în urmă cu trei ani.

23 de milioane de euro valorează acum Vicario (Transfermarkt). A atins cota maximă în 2024: 35 de milioane

Cine ar putea veni dacă Vicario nu ajunge la Interul lui Chivu

Inter a vrut să-l achiziționeze pe Vicario încă din 2023, înainte să ajungă la Tottenham, dar întârzierea procedurilor l-a făcut să semneze în Premier League.

Acum e cel mai bun moment să se întoarcă în Serie A, scrie Gazzetta.it.

Guglielmo este principalul obiectiv nerazzurro. Totuși, dacă nu se va împlini, alte variante sunt ucraineanul Andriy Lunin, rezerva lui Courtois la Real Madrid (posibilitatea nu atât de scumpă), sau alte două soluții din Premier: Alisson Becker (Liverpool) și Emiliano Martinez (Aston Villa).

