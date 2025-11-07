Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League

Publicat: 07.11.2025, ora 15:55
Actualizat: 07.11.2025, ora 15:55
  • Posturile TV au avut o cotă de piață însemnată, care a rivalizat cu cel mai important show de la Pro TV, Las Fierbinți.
  • Diferența dintre cele două meciuri a fost mare, în privința ratingului: eșecul FCSB a fost mai urmărit decât succesul Craiovei.

În seara de joi, posturile mari, generaliste, Pro TV, Antena 1, Kanal D, au avut parte de o concurență mare.

Care a fost audiența meciurilor europene

Aceasta a venit dinspre televiziunile de sport, Digi Sport și Prima Sport, care au transmis în direct cele două meciuri ale reprezentantelor noastre în Europa și Conference League:

  • Basel - FCSB 3-1 a început la 19:45
  • Rapid Viena - Univ. Craiova 0-1 a început la 22:00

Ambele partide au înregistrat un share mare. Cota de piață a fost sensibil egală, undeva spre nivelul de 20%, cu un avans pentru FCSB, a cărei cotă de piață are și mai mare valoare fiindcă meciul s-a jucat pe un interval orar în care se atinge mai greu un procent de peste 13-15%.

Share-ul măsoară câte televizoare, dintre cele deschise în intervalul respectiv, sunt pe meci. Practic, în intervalul 19:45 - 00:00, unu din cinci TV-urile pornite la nivel național era pe Digi sau pe Prima Sport.

Cota de piață e mare, având în vedere că unul dintre programele de la Pro TV care face cea mai mare audiență, La Fierbinți, a avut joi tot o cotă de piață de 20%.

În privința ratingului, care se raportează la cei care se uită, dar din totalul celor care dețin un televizor în România, meciul Basel - FCSB a depășit cu mult confruntarea de la Viena:

  • Basel - FCSB a avut un rating de 6,4%
  • Rapid Viena - U Craiova a înregistrat 4,2%

Duelul din Elveția e pe locul 5 în topul ratingurilor tuturor programelor televiziunilor din ziua de joi, în vreme ce întâlnirea în care a evoluat echipa antrenată de Mirel Rădoi s-a clasat pe locul 8.

Datele sunt pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Clasamentul în ratingurile zilei de joi: posturile generaliste versus meciurile de fotbal europene

  1. Pro TV
  2. Pro TV
  3. Pro TV
  4. Pro TV
  5. Basel - FCSB
  6. Pro TV
  7. Antena 1
  8. Rapid Viena - Univ. Craiova
  9. Pro TV
  10. Antena 1
  11. Kanal D

Basel - FCSB a făcut o audiență mai mare decât cea de la precedentul meci european al roș-albaștrilor, cel cu Bologna, de pe Arena Națională, câștigat de italieni, scor 2-1.

Ratingul meciului din Elveția s-a apropiat de cel al finalei UEFA Champions League, PSG - Inter 5-0, din urmă cu 5 luni.

Audiența de la Basel - FCSB versus alte meciuri din acest an

MECI RATING

  • România - Austria 1-0 10,5%
  • FCSB - PAOK 2-0 9,5%
  • PSG - Inter 5-0 6,7%

Basel - FCSB 3-1 6,4%

  • FCSB - Craiova 1-0 6,2%
  • Real - Barcelona 2-1 5,8%
  • Dinamo - Rapid 0-2 4,8%
  • Liverpool - Real 1-0 2,4%

Ce meciuri cu potențial mare de audiență mai avem în 2025

  • 15 noiembrie: Bosnia - România (Prima TV)
  • 18 noiembrie: România - San Marino (Antena 1)
  • 27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad - FCSB (Digi Sport, Prima Sport)
  • 27 noiembrie: Craiova - Mainz (Digi Sport, Prima Sport)
  • 6 decembrie: FCSB - Dinamo (Digi Sport, Prima Sport)
  • 11 decembrie: FCSB - Feyenoord (Digi Sport, Prima Sport)
  • 11 decembrie: U Craiova - Sparta Praga (Digi Sport, Prima Sport)
  • 17 decembrie: AEK Atena - U Craiova (Digi Sport, Prima Sport)
  • 20 decembrie: FCSB - Rapid (Digi Sport, Prima Sport)

