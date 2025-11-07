Dinamo, dată în judecată Familia unei legende cere daune » „Este un dosar de amploare excepțională”

Mirela Nunweiller (54 de ani), fiica fostului fotbalist dinamovist Lică Nunweiller, a intentat acțiune în instanță împotriva clubului Dinamo și a altor entități care folosesc în scopuri comerciale numele „Nunweiller” fără acordul familiei.

Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului 1 București pe 4 noiembrie 2025, iar primul termen a fost stabilit pentru 20 noiembrie.

Familia lui Lică Nunweiller a dat în judecată Dinamo și firma soției lui Nicolae Badea

Pe lângă SC Dinamo 1948 SA, Mirela Nunweiller s-a mai îndreptat împotriva firmei Bitolia, companie administrată de Oana Livia Badea, soția fostului președinte al FC Dinamo, Nicolae Badea.

Contactată de GOLAZO.ro, Mirela Nunweiller a confirmat demersul juridic, însă a evitat să ofere detalii suplimentare:

„Nu vă pot da foarte multe detalii din dosar. Este un dosar de amploare excepțională”.

Aceasta a precizat însă că procesul are la bază folosirea numelui Nunweiller fără acordul moștenitorilor:

„Ca moștenitoare, am dreptul să apăr memoria tatălui meu. Nu are nimeni dreptul să folosească titulatura Nunweiller în scopuri proprii”.

Tricoul de la care a început procesul s-a vândut cu 200 de lei

Din informațiile GOLAZO.ro, disputa ar fi pornit din vară, după ce familia Nunweiller a constatat că pe piață sunt comercializate tricouri imprimate cu legendarii frați Nunweiller.

Anul trecut, Bitolia a lansat tricourile „Legende Dinamo”, cu modele dedicate unor figuri emblematice ale clubului: Mircea Lucescu, Cornel Dinu, frații Nunweiller, Dudu Georgescu, Cătălin Hîldan.

Un tricou cu frații Nunweiller s-a vândut cu 200 de lei pe site-ului magazinului, care menționează în prezent că stocul este epuizat.

Tricoul „Legende – Nunweiller” este promovat ca o veritabilă piesă de colecție pentru suporterii dinamoviști.

Pe partea din faţă sunt imprimate imagini cu cinci dintre fraţii Nunweiller, fotbalişti care au scris istorie pentru clubul Dinamo!

Și un scurt text: „NUNWEILLER. Familia care a scris o pagină importantă în istoria clubului și a fotbalului românesc. Cei care au dat numele de «CÂINII ROȘII»”.

Așa arată tricoul ”Legende - Nunweiller” produs de Bitolia (foto: Bitolia)

Relația dintre Dinamo și „Bitolia”

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere oficial din partea clubului Dinamo și a companiei Bitolia. Până în prezent doar compania condusă de soția lui Nicolae Badea a răspuns.

Potrivit punctului de vedere transmis, societatea nu a primit de la instanță cererea de chemare în judecată și nici citația pentru primul termen de judecată:

„Nu ştim care sunt cererile reclamantei şi astfel nu putem verifica dacă solicitările dvs. sunt în legatură cu aceste cereri. Revenim cu răspuns la solicitările dvs. după ce instanța ne va comunica cererea de chemare în judecată”.

Compania Bitolia deține drepturile de producție și comercializare pentru o parte dintre produsele oficiale ale clubului Dinamo București.

Totodată, Nicolae Badea, fost președinte al FC Dinamo, deține 7,03% din acțiunile clubului și este proprietarul siglei cu cei doi câini, înregistrată la OSIM.

În 2022, omul de afaceri a notificat clubul ca sigla să fie folosită doar în scop sportiv, nu și în scop comercial, fără acordul său expres.

Cei cinci frați Nunweiller care au jucat la Dinamo în perioada anilor 1960-1970 :

Dumitru Nunweiller: născut în 1934, decedat la 80 de ani. A jucat puțin la Dinamo, mai mult la Suceava, în liga secundă.

Ion Nunweiller: fundaș central cunoscut ca Nelu Nunweiller, a fost fundaș central. Născut în 1936, decedat în 2015, la 79 de ani. A fost căpitanul lui Dinamo și al echipei naționale, multiplu campion al României, câștigător al Cupei.

Lică Nunweiller: fundaș central și mijlocaș cu peste 150 de meciuri pentru Dinamo. Născut în 1938, decedat în 2013, la 74 de ani. Are 5 selecții la națională.

Victor Nunweiller: portar, a evoluat câteva meciuri la Dinamo. A apărat mai mult la Dinamo Obor și la U Cluj. S-a născut pe 13 mai 1942, decedat în aprilie 2023, la 81 de ani.

portar, a evoluat câteva meciuri la Dinamo. A apărat mai mult la Dinamo Obor și la U Cluj. S-a născut pe 13 mai 1942, decedat în aprilie 2023, la 81 de ani. Radu Nunweiller: mijlocaș cu 295 de jocuri și 38 de goluri la Dinamo, participant la CM 1970. Are 80 de ani și e stabilit în Elveția.

În total, familia Nunweiller a avut șapte frați. Constantin Nunweiller, născut în 1930 și decedat în 2003, la vârsta de 73 de ani, a fost singurul dintre frați care nu a jucat fotbal, dedicându-se în schimb poloului.

Cel mai tânăr dintre ei, Eduard Nunweiller, născut în 1952, la 22 de ani distanță de fratele cel mai mare, a evoluat doar la nivel de juniori, tot la Dinamo, și a încetat din viață în 2005, la vârsta de 53 de ani.

Nelu Nunweiller, povestea poreclei „câinii roșii”

Nelu Nunweiller a rememorat, într-un articol publicat de „Adevărul” în 2011, momentul în care s-a născut celebra poreclă a dinamoviștilor „Câinii roșii”, devenită ulterior simbolul și sigla clubului din Ștefan cel Mare.

„Eu şi fratele meu, Lică, evoluam fundaşi centrali şi eram răi în joc şi curajoşi. Noi, fiind copii de saşi, eram roşcaţi şi, când alergam ne înroşeam foarte tare.

Odată, într-un meci cu Rapid, atacanţii lor, Dumitriu II şi Ionescu, care ne ştiau de frică şi nu-şi permiteau să ne dribleze, ne-au întrebat: «Ce sunteţi, mă, aşa răi? Parcă sunteţi nişte câini... la cum arătaţi, sunteţi câini roşii».

Apoi, suporterii lor au dus vorba mai departe şi aşa ne-a rămas porecla”, a explicat fosta glorie dinamovistă.

