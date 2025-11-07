BASEL - FCSB 3-1. Ziariștii elvețieni au scris despre victoria obținută de formația antrenată de Ludovic Magnin (46 de ani) în fața campioanei României.

Basel a câștigat fără a practica un fotbal excepțional, însă greșelile din defensiva lui Charalambous din prima repriză au cântărit decisiv.

Ce scrie presa din Elveția după Basel - FCSB 3-1

După încheierea partidei, cei de la Blick au analizat partida de pe St. Jackob Park.

Concluzia? Basel a avut un joc sub așteptări, fiind ajutată de greșelile defensive ale campioanei României.

„Basel a primit un ajutor enorm din partea adversarilor din capitala României. Oaspeții s-au împușcat în picior de două ori în primele minute ale meciului, prin două hențuri.

În rest, Basel a avut o prestație lipsită de inspirație pe parcursul unei mari părți a meciului, în ciuda avantajului numeric, iar când s-au ivit ocazii, nu a reușit să le valorifice.

Între timp, FCSB nu a reușit să declanșeze niciun foc de artificii ofensiv, dar a reușit să creeze ocazional momente periculoase, în ciuda faptului că avea un om în minus.

S-au îmbunătățit lucrurile după pauză? Nu inițial – dimpotrivă.

FC Basel a rămas ineficientă în atac și chiar a primit golul egalizator după o acțiune individuală strălucită a lui Olaru”.

„Nu a fost o coincidență că Olaru a restabilit egalitatea”

Cei de la Basler Zeitung au scos în evidență evoluția lui FCSB din repriza secundă, atunci când Darius Olaru a restabilit egalitatea grației unui gol superb.

„Faptul că meciul a rămas palpitant până în ultimul moment a fost neașteptat. Totul a decurs conform planului pentru echipa gazdă încă din primul sfert de oră.

Cu toate acestea, gazdele nu au reușit să profite de avantajul numeric. În defensivă, le-a lipsit stabilitatea pe care ar fi trebuit să o aibă cu un om în plus pe teren.

Așadar, nu a fost o coincidență că Darius Olaru a egalat în minutul 57. Însă curajoșii oaspeți nu au avut puterea necesară pentru a menține egalitatea”.

Ziariștii elvețieni au continuat să laude execuția lui Darius Olaru, cea care a readus speranțele în tabăra „roș-albaștrilor”.

„În ciuda superiorității numerice, avantajul a fost amenințat în repetate rânduri. FCSB a contraatacat cu abilitate și a creat mai multe ocazii împotriva unei echipe Basel instabile.

Și pentru că FC Basel a irosit și câteva ocazii de a face 2-0 în ultimele minute, echipele au intrat la pauză cu Basel conducând la limită.

După pauză, FCSB a continuat să preseze pentru egalare, care a venit în cele din urmă. În minutul 47, Olaru a marcat un gol spectaculos, lobând mingea peste Hitz și trimițând-o în colțul îndepărtat. Abia atunci FC Basel a părut să se trezească”, au scris și cei de la bzbasel.ch.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

