- BASEL - FCSB 3-1. Ziariștii elvețieni au scris despre victoria obținută de formația antrenată de Ludovic Magnin (46 de ani) în fața campioanei României.
Basel a câștigat fără a practica un fotbal excepțional, însă greșelile din defensiva lui Charalambous din prima repriză au cântărit decisiv.
Ce scrie presa din Elveția după Basel - FCSB 3-1
După încheierea partidei, cei de la Blick au analizat partida de pe St. Jackob Park.
Concluzia? Basel a avut un joc sub așteptări, fiind ajutată de greșelile defensive ale campioanei României.
„Basel a primit un ajutor enorm din partea adversarilor din capitala României. Oaspeții s-au împușcat în picior de două ori în primele minute ale meciului, prin două hențuri.
În rest, Basel a avut o prestație lipsită de inspirație pe parcursul unei mari părți a meciului, în ciuda avantajului numeric, iar când s-au ivit ocazii, nu a reușit să le valorifice.
Între timp, FCSB nu a reușit să declanșeze niciun foc de artificii ofensiv, dar a reușit să creeze ocazional momente periculoase, în ciuda faptului că avea un om în minus.
S-au îmbunătățit lucrurile după pauză? Nu inițial – dimpotrivă.
FC Basel a rămas ineficientă în atac și chiar a primit golul egalizator după o acțiune individuală strălucită a lui Olaru”.
„Nu a fost o coincidență că Olaru a restabilit egalitatea”
Cei de la Basler Zeitung au scos în evidență evoluția lui FCSB din repriza secundă, atunci când Darius Olaru a restabilit egalitatea grației unui gol superb.
„Faptul că meciul a rămas palpitant până în ultimul moment a fost neașteptat. Totul a decurs conform planului pentru echipa gazdă încă din primul sfert de oră.
Cu toate acestea, gazdele nu au reușit să profite de avantajul numeric. În defensivă, le-a lipsit stabilitatea pe care ar fi trebuit să o aibă cu un om în plus pe teren.
Așadar, nu a fost o coincidență că Darius Olaru a egalat în minutul 57. Însă curajoșii oaspeți nu au avut puterea necesară pentru a menține egalitatea”.
Galerie foto (7 imagini)
Ziariștii elvețieni au continuat să laude execuția lui Darius Olaru, cea care a readus speranțele în tabăra „roș-albaștrilor”.
„În ciuda superiorității numerice, avantajul a fost amenințat în repetate rânduri. FCSB a contraatacat cu abilitate și a creat mai multe ocazii împotriva unei echipe Basel instabile.
Și pentru că FC Basel a irosit și câteva ocazii de a face 2-0 în ultimele minute, echipele au intrat la pauză cu Basel conducând la limită.
După pauză, FCSB a continuat să preseze pentru egalare, care a venit în cele din urmă. În minutul 47, Olaru a marcat un gol spectaculos, lobând mingea peste Hitz și trimițând-o în colțul îndepărtat. Abia atunci FC Basel a părut să se trezească”, au scris și cei de la bzbasel.ch.
Galerie foto (13 imagini)
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Midtjylland
|11-3
|12
|2. Freiburg
|8-3
|10
|3. Ferencvaros
|8-4
|10
|4. Celta Vigo
|9-4
|9
|5. Braga
|8-4
|9
|6. Aston Villa
|6-2
|9
|7. Lyon
|5-2
|9
|8. Plzen
|6-2
|8
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Betis
|6-2
|8
|10. PAOK
|9-6
|7
|11. Brann
|5-2
|7
|12. Dinamo Zagreb
|7-6
|7
|13. Genk
|5-4
|7
|14. FC Porto
|4-4
|7
|15. Fenerbahce
|4-4
|7
|16. Panathinaikos
|7-6
|6
|17. FC Basel
|6-5
|6
|18. AS Roma
|5-4
|6
|19. Lille
|6-6
|6
|20. Stuttgart
|6-6
|6
|21. Eagles
|4-5
|6
|22. Young Boys
|6-10
|6
|23. Nottingham Forest
|6-5
|5
|24. Bologna
|3-3
|5
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Sturm Graz
|3-5
|4
|26. Steaua Roșie
|3-5
|4
|27. Celtic
|4-7
|4
|28. Salzburg
|4-6
|3
|29. Feyenoord
|3-6
|3
|30. Ludogorets
|5-9
|3
|31. FCSB
|3-7
|3
|32. Utrecht
|1-5
|1
|33. Malmo
|2-7
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|1-8
|1
|35. Nice
|4-9
|0
|36. Rangers
|1-8
|0