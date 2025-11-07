„Nu a fost o coincidență”  Ce scrie presa din Elveția despre eșecul lui FCSB: „Basel a primit un ajutor enorm! ” +7 foto
FC Basel FOTO: IMAGO
Europa League

„Nu a fost o coincidență” Ce scrie presa din Elveția despre eșecul lui FCSB: „Basel a primit un ajutor enorm!

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 07.11.2025, ora 09:53
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 09:53
  • BASEL - FCSB 3-1. Ziariștii elvețieni au scris despre victoria obținută de formația antrenată de Ludovic Magnin (46 de ani) în fața campioanei României.

Basel a câștigat fără a practica un fotbal excepțional, însă greșelile din defensiva lui Charalambous din prima repriză au cântărit decisiv.

Ce scrie presa din Elveția după Basel - FCSB 3-1

După încheierea partidei, cei de la Blick au analizat partida de pe St. Jackob Park.

Concluzia? Basel a avut un joc sub așteptări, fiind ajutată de greșelile defensive ale campioanei României.

„Basel a primit un ajutor enorm din partea adversarilor din capitala României. Oaspeții s-au împușcat în picior de două ori în primele minute ale meciului, prin două hențuri.

În rest, Basel a avut o prestație lipsită de inspirație pe parcursul unei mari părți a meciului, în ciuda avantajului numeric, iar când s-au ivit ocazii, nu a reușit să le valorifice.

Între timp, FCSB nu a reușit să declanșeze niciun foc de artificii ofensiv, dar a reușit să creeze ocazional momente periculoase, în ciuda faptului că avea un om în minus.
S-au îmbunătățit lucrurile după pauză? Nu inițial – dimpotrivă.

FC Basel a rămas ineficientă în atac și chiar a primit golul egalizator după o acțiune individuală strălucită a lui Olaru”.

„Nu a fost o coincidență că Olaru a restabilit egalitatea”

Cei de la Basler Zeitung au scos în evidență evoluția lui FCSB din repriza secundă, atunci când Darius Olaru a restabilit egalitatea grației unui gol superb.

„Faptul că meciul a rămas palpitant până în ultimul moment a fost neașteptat. Totul a decurs conform planului pentru echipa gazdă încă din primul sfert de oră.

Cu toate acestea, gazdele nu au reușit să profite de avantajul numeric. În defensivă, le-a lipsit stabilitatea pe care ar fi trebuit să o aibă cu un om în plus pe teren.

Așadar, nu a fost o coincidență că Darius Olaru a egalat în minutul 57. Însă curajoșii oaspeți nu au avut puterea necesară pentru a menține egalitatea”.

Gol Olaru
Gol Olaru

Galerie foto (7 imagini)

Gol Olaru Gol Olaru Gol Olaru Gol Olaru Gol Olaru
+7 Foto
labels.photo-gallery

Ziariștii elvețieni au continuat să laude execuția lui Darius Olaru, cea care a readus speranțele în tabăra „roș-albaștrilor”.

„În ciuda superiorității numerice, avantajul a fost amenințat în repetate rânduri. FCSB a contraatacat cu abilitate și a creat mai multe ocazii împotriva unei echipe Basel instabile.

Și pentru că FC Basel a irosit și câteva ocazii de a face 2-0 în ultimele minute, echipele au intrat la pauză cu Basel conducând la limită.

După pauză, FCSB a continuat să preseze pentru egalare, care a venit în cele din urmă. În minutul 47, Olaru a marcat un gol spectaculos, lobând mingea peste Hitz și trimițând-o în colțul îndepărtat. Abia atunci FC Basel a părut să se trezească”, au scris și cei de la bzbasel.ch.

Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago
Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago

Galerie foto (13 imagini)

Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago
+13 Foto
labels.photo-gallery

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

ADVERTISING

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland11-312
2. Freiburg8-310
3. Ferencvaros8-410
4. Celta Vigo9-49
5. Braga8-49
6. Aston Villa6-29
7. Lyon5-29
8. Plzen6-28
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Betis6-28
10. PAOK9-67
11. Brann5-27
12. Dinamo Zagreb7-67
13. Genk5-47
14. FC Porto4-47
15. Fenerbahce4-47
16. Panathinaikos7-66
17. FC Basel6-56
18. AS Roma5-46
19. Lille6-66
20. Stuttgart6-66
21. Eagles4-56
22. Young Boys6-106
23. Nottingham Forest6-55
24. Bologna3-35
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Sturm Graz3-54
26. Steaua Roșie3-54
27. Celtic4-74
28. Salzburg4-63
29. Feyenoord3-63
30. Ludogorets5-93
31. FCSB3-73
32. Utrecht1-51
33. Malmo2-71
34. Maccabi Tel-Aviv1-81
35. Nice4-90
36. Rangers1-80

fc basel europa league fcsb presa din elveția
