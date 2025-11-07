Când ne aflăm rivalii din baraj FIFA a anunțat data și locul tragerii la sorți a play-off-ului pentru Mondial

FIFA a dezvăluit vineri ziua în care echipa națională va descoperi cu cine va juca în barajul CM 2026. Mai jos, totul despre tragerea la sorți.

Naționala va juca în barajul pentru Mondialul din 2026. Fie de pe locul 2 în grupa din preliminarii, fie datorită traseului din Liga Națiunilor.

FIFA a anunțat vineri când și unde ne vom afla adversarii din play-off-ul CM. Data și locul tragerii la sorți.

Când se vor alege adversarii „tricolorilor”: 20 noiembrie, la Zurich

Ceremonia se va desfășura joi, 20 noiembrie, la doar două zile de la sfârșitul campaniei din preliminarii.

Aici va fi organizată tragerea, la sediul FIFA de la Zurich Foto: Imago

Ultimul nostru meci fiind pe 18 noiembrie, la Ploiești, cu San Marino, joc ce poate fi decisiv dacă nu pierdem în Bosnia, cu trei zile înainte.

28 de selecționate s-au calificat deja la CM, primul cu 48 de echipe (11 iunie-19 iulie 2026, în SUA, Canada și Mexic). În noiembrie, încă 14 vor obține biletele

Sediul FIFA de la Zurich va fi gazda tragerii. Se vor stabili atunci nu doar partidele pentru barajul european, ci și cele pentru play-off-ul intercontinental.

14:00 va fi ora (României) la care va începe tragerea (transmisă în direct pe Antena 1). Primul va fi barajul intercontinental, urmat imediat de cel european

Locurile echipelor în urne vor fi decise în funcție de clasamentul FIFA, care va fi anunțat oficial o zi mai devreme, pe 19 noiembrie.

Cum se vor juca barajele pentru ultimele locuri la Mondial

Cele două play-off-uri se vor juca între 23 și 31 martie 2026.

Europa - 16 echipe (12 locuri secunde din preliminarii și 4 din Liga Națiunilor) împărțite pe patru trasee, fiecare cu două semifinale (meci unic pe terenul celei mai bine clasate în topul FIFA) și finală (meci unic, gazda stabilită prin tragere la sorți).

6 locuri se vor decide în martie 2026, ultimele pentru Mondial: 4 din Europa, două din barajul intercontinental

Intercontinental - 6 selecționate (una din America de Sud, una din Asia, una din Africa, două din America de Nord și Centrală, una din Oceania) se vor înfrunta.

Doi capi de serie vor intra direct în finale, unde vor întâlni câștigătoarele semifinalelor. Se cunosc deja două participante: Bolivia (America de Sud) și Noua Caledonie (Oceania).

Meciurile CM 2026 se vor stabili pe 5 decembrie

Tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial va avea loc pe 5 decembrie.

Se va desfășura în capitala Statelor Unite, la Kennedy Center.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport