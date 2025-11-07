Când ne aflăm rivalii din baraj FIFA a anunțat data și locul tragerii la sorți a play-off-ului pentru Mondial
Cu cine vor juca „tricolorii” în barajul pentru Mondial Fotomontaj GOLAZO.ro
Nationala

Când ne aflăm rivalii din baraj FIFA a anunțat data și locul tragerii la sorți a play-off-ului pentru Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 14:31
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 14:37
  • FIFA a dezvăluit vineri ziua în care echipa națională va descoperi cu cine va juca în barajul CM 2026. Mai jos, totul despre tragerea la sorți. 

Naționala va juca în barajul pentru Mondialul din 2026. Fie de pe locul 2 în grupa din preliminarii, fie datorită traseului din Liga Națiunilor.

Lotul pentru Bosnia și San Marino  Aleșii lui Mircea Lucescu pentru ultima acțiune din preliminariile CM 2026 » Două convocări-surpriză
Citește și
Lotul pentru Bosnia și San Marino Aleșii lui Mircea Lucescu pentru ultima acțiune din preliminariile CM 2026 » Două convocări-surpriză
Citește mai mult
Lotul pentru Bosnia și San Marino  Aleșii lui Mircea Lucescu pentru ultima acțiune din preliminariile CM 2026 » Două convocări-surpriză

FIFA a anunțat vineri când și unde ne vom afla adversarii din play-off-ul CM. Data și locul tragerii la sorți.

Când se vor alege adversarii „tricolorilor”: 20 noiembrie, la Zurich

Ceremonia se va desfășura joi, 20 noiembrie, la doar două zile de la sfârșitul campaniei din preliminarii.

Aici va fi organizată tragerea, la sediul FIFA de la Zurich Foto: Imago Aici va fi organizată tragerea, la sediul FIFA de la Zurich Foto: Imago
Aici va fi organizată tragerea, la sediul FIFA de la Zurich Foto: Imago

Ultimul nostru meci fiind pe 18 noiembrie, la Ploiești, cu San Marino, joc ce poate fi decisiv dacă nu pierdem în Bosnia, cu trei zile înainte.

28 de selecționate
s-au calificat deja la CM, primul cu 48 de echipe (11 iunie-19 iulie 2026, în SUA, Canada și Mexic). În noiembrie, încă 14 vor obține biletele

Sediul FIFA de la Zurich va fi gazda tragerii. Se vor stabili atunci nu doar partidele pentru barajul european, ci și cele pentru play-off-ul intercontinental.

14:00 va fi ora
(României) la care va începe tragerea (transmisă în direct pe Antena 1). Primul va fi barajul intercontinental, urmat imediat de cel european

Locurile echipelor în urne vor fi decise în funcție de clasamentul FIFA, care va fi anunțat oficial o zi mai devreme, pe 19 noiembrie.

Cum se vor juca barajele pentru ultimele locuri la Mondial

Cele două play-off-uri se vor juca între 23 și 31 martie 2026.

Europa - 16 echipe (12 locuri secunde din preliminarii și 4 din Liga Națiunilor) împărțite pe patru trasee, fiecare cu două semifinale (meci unic pe terenul celei mai bine clasate în topul FIFA) și finală (meci unic, gazda stabilită prin tragere la sorți).

6 locuri
se vor decide în martie 2026, ultimele pentru Mondial: 4 din Europa, două din barajul intercontinental

Intercontinental - 6 selecționate (una din America de Sud, una din Asia, una din Africa, două din America de Nord și Centrală, una din Oceania) se vor înfrunta.

Doi capi de serie vor intra direct în finale, unde vor întâlni câștigătoarele semifinalelor. Se cunosc deja două participante: Bolivia (America de Sud) și Noua Caledonie (Oceania). 

Meciurile CM 2026 se vor stabili pe 5 decembrie

Tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial va avea loc pe 5 decembrie.

Se va desfășura în capitala Statelor Unite, la Kennedy Center.

Citește și

Alege România? Flavius Daniliuc, tentat să joace sub comanda lui Mircea Lucescu: „Am sentimente pozitive pentru țară” 
Europa League
09:51
Alege România? Flavius Daniliuc, tentat să joace sub comanda lui Mircea Lucescu: „Am sentimente pozitive pentru țară”
Citește mai mult
Alege România? Flavius Daniliuc, tentat să joace sub comanda lui Mircea Lucescu: „Am sentimente pozitive pentru țară” 
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
Special
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
Citește mai mult
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Echipa Nationala FIFA Campionatul Mondial tragere la sorti zurich baraj
Știrile zilei din sport
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Nationala
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Citește mai mult
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Superliga
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Citește mai mult
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Diverse
12:24
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Superliga
11:07
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Citește mai mult
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:35
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
13:57
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Superliga
10:47
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Citește mai mult
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Superliga
09:57
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Citește mai mult
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Diverse
07.11
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Citește mai mult
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Media
07.11
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Citește mai mult
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share