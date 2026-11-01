„I-am zis să nu vină” Dezvăluiri despre situația jucătorului ajuns rezervă la Craiova: „Ține în el, nu-i place să vorbească”

Aurel Sava, tatăl lui Răzvan Sava (24 de ani), a vorbit despre situația fiului său de la Universitatea Craiova.

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Portarul a ajuns în Bănie în vara acestui an, de la Udinese, însă nu a reușit să se impună ca titular. Laurențiu Popescu (29 de ani) a fost preferat între buturile oltenilor în ultima perioadă.

Tatăl lui Răzvan Sava: „ Mi-a zis-o direct că nu e frustrat”

De la transferul său la campioana României, Sava a disputat 9 meciuri, în care a primit 11 goluri și a păstrat poarta intactă de două ori.

Tatăl fotbalistului susține că acesta nu este nemulțumit de statutul de rezervă și se pregătește la fel ca înainte.

„Chiar l-am întrebat cum e și, spre surprinderea mea, mi-a spus că e OK, că moralul lui e bun. Acum, nu știu ce să zic. El nu spune, în general, ce se întâmplă la club. Și la Udine, când a fost o fază cu un scandal, la fel, nu a zis nimic. Ține în el toate astea, nu-i place să vorbească din vestiar.

L-am întrebat și de colegi, pentru că noi, ca părinți, mai auzim că unul e așa, celălalt e invers, dar eu îl simt că e cu moralul bun. Mi-a spus că e decizia lor, că ei plătesc, ei știu ce fac. Practic, mi-a zis-o direct că nu e frustrat.

Mi-a mai zis că se pregătește la fel de bine ca de fiecare dată, că a avut neșansa la meciul acela de la Galați, când a luat acel gol pe neașteptate, de la distanță.

Cei de la club nu au dat vina pe el, nu a fost certat special sau ceva, ci, din contră, i-au spus să stea bine cu moralul, să se pregătească, pentru că se mai întâmplă lucruri de genul”, a declarat Aurel Sava, citat de fanatik.ro.

L-am întrebat pe Răzvan: „Ce vrei să faci, ce gânduri ai?”, iar el mi-a răspuns: „Depinde ce vrea Udine într-un final. Eu nu am niciun fel de problemă că sunt rezervă, dacă echipa mai și câștigă. Probabil că și eu am intrat cum am intrat, nu am avut șansa necesară și asta e”. Așteptăm să vedem ce va fi. Acum este și decizia lui Udine, ce-și doresc și ei, normal. Aurel Sava, tatăl lui Răzvan Sava

Aurel Sava: „Nici vorbă de suma aia!”

La momentul transferului său la Craiova, s-a vehiculat că oltenii le-ar fi plătit celor de la Udinese 2,5 milioane de euro în schimbul portarului român.

Aurel Sava a dezmințit categoric această informație:

„A fost foarte ciudat când am auzit cu toții că Universitatea a dat două milioane și jumătate pe el. A fost tipic românesc. În loc să ne susținem sportivii români, noi îi ducem în cap. Nici vorbă de suma aia”, a adăugat tatăl lui Răzvan.

Aurel Sava: „Nu există ca Răzvan să zică că vrea să plece”

Tatăl fotbalistului dezvăluie că a fost avertizat în privința presiunii la care va fi supus fiul său la Craiova.

„Nu există ca Răzvan să zică că vrea să plece. Din contră, a venit cu drag aici, la Craiova. Eu i-am zis să nu vină, recunosc, cu toate că, în sinea mea, îmi doream. Doar că știam ce înseamnă Craiova. Am prieteni, verișori de acolo, cărora le curge sânge albastru prin vene și m-au avertizat.

Mi-au spus: «Vezi că o să fie presiune mare. Oamenii de aici sunt foarte vulgari, dar în sensul că se aprind extrem de repede. Totuși, nu avem suflete rele, dar noi înjurăm, facem, zicem, apoi mergem să-i păpăm». I-am spus apoi lui Răzvan: «Pregătește-te, că acolo va fi așa, așa, așa»”, a concluzionat tatăl lui Sava.

Recent, impresarul Ioan Becali a anunțat că Răzvan Sava va pleca de la Universitatea Craiova în perioada de transferuri din iarnă și se va întoarce în Italia.

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