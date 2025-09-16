Ceahlăul Piatra Neamț, ocupanta locului 12 în Liga 2, a solicitat intrarea în insolvență, din cauza datoriilor uriașe acumulate în ultimii 5 ani.

Formația de sub Pietricica a revenit în liga secundă în vara anului 2023, după ce timp de 7 ani a jucat în ligile inferioare.

Ceahlăul Piatra Neamț a cerut intrarea în insolvență

Formația nemțeană a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, după ce anterior încercase să intre în concordat preventiv, conform supervizor.ro.

Diferența dintre concordat preventiv și insolvență este că în concordat preventiv datoriile trebuie să fie achitate in integralitate, în timp ce în insolvență o parte dintre acestea se pot dizolva.

Conform sursei citate, Ceahlăul a acumulat datorii de 12.953.811 de lei (2,56 milioane de euro) în 2024.

În ultimii 5 ani, datoriile clubului au crescut în mod alarmant, situația fiind una îngrijorătoare pentru clubul cu 18 prezențe pe prima scenă a fotbalului românesc.

2016 este anul în care echipa a fost reînființată, în Liga 5

Datoriile acumulate de Ceahlăul în ultimii 5 ani:

2020 – 923.643 lei

2021 – 2.228.282 lei

2022 – 3.713.478 lei

2023 – 6.736.886 lei

2024 – 12.953.811 lei

Finanțatorul principal și-a anunțat retragerea de la echipă

Anton Măzărianu, principalul finanțator al echipei din Piatra Neamț, a anunțat că va achita salariile aferente lunii august, după care se va retrage de la echipă.

Omul de afaceri s-a arătat iritat de faptul că Primăria a refuzat să sprijine financiar clubul, motiv pentru care a decis să nu mai susțină echipa. Asta deși le-a asigurat celor de la Ceahlăul strictul necesar pentru a putea începe sezonul din Liga 2.

„Nu s-a schimbat nimic față de acum două luni, atunci când am zis pentru prima oară că mă retrag de la Ceahlăul și voi mai ajuta echipa doar până în septembrie. Iar acum gata. A venit septembrie.

Voi achita și salariile pe august, iar eu unul voi spune stop. Atât am putut ajuta acest club. Nu am luat prin surprindere pe nimeni cu decizia mea, deoarece am anunțat pe toată lumea încă de acum două luni că voi mai ajuta cu bani doar până în septembrie.

Lucrul ăsta i l-am comunicat și domnului Pușcaș și probabil din acest motiv și dânsul nu a mai rămas”, a declarat Anton Măzărianu, conform prosport.ro.

