Acuzațiile de viol și agresiune sexuală aduse ghanezului Thomas Partey (32 de ani), noul mijlocaș al lui Villarreal, nu reprezintă o problemă pentru cei mai mulți dintre fanii echipei din Spania.

Partey a ajuns la Villarreal din postura de jucător liber de contract, după aproape 5 ani petrecuți la Arsenal.

Transferul lui Thomas Partey nu-i deranjează pe fanii lui Villarreal: „Nu le pasă de acuzații”

Partey a evoluat deja în campionat pentru Villarreal. Deși o parte dintre fani nu sunt de acord cu aducerea sa, există și mulți cărora nu le pasă de acuzațiile aduse acestuia.

„Credeam că mai mulți oameni vor fi împotriva lui Partey. În mare parte a fost vorba doar de indiferență. Au existat chiar și niște aplauze de susținere pentru el.

Dacă e un jucător bun, celor mai mulți dintre fanii spanioli nu le pasă cu adevărat. E similar cu ce s-a întâmplat cu Greenwood la Getafe”, a transmis un lider al suporterilor lui Villarreal, potrivit New York Times.

Villarreal se deplasează în această seară pe terenul lui Tottenham, pentru prima etapă din Liga Campionilor, iar Partey va rămâne apoi la Londra, unde miercuri se va prezenta în fața instanței, legat de cele cinci capete de acuzare de viol, plus o acuzație de agresiune sexuală.

Antrenorul lui Villarreal: „Vorbim mai mult despre Partey decât despre meci”

Întrebat despre situația lui Partey, Marcelino, antrenorul „submarinului galben”, a vorbit strict despre partea fotbalistică.

„Sunt total convins că este pregătit mental și fizic ca să joace meciul de mâine seară (marți), cu siguranță va fi gata. Este un jucător grozav, cu multă experiență. A jucat la echipe de top, știm că are abilități și joacă la un nivel înalt.

Jucăm un meci de fotbal, în care important este fotbalul. Aici s-a inventat fotbalul, până la urmă.

Partey este alături de grup. Este disponibil și apoi, dacă nu se întâmplă nimic cu el în ceea ce privește condiția fizică, va fi alături de noi toți la meciul de mâine. Vorbim mai mult despre Thomas decât despre meci”, a declarat Marcelino.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport