Pasiune fără limite Deplasare de 43 de ore și 3.400 de km pentru un fan al celor de la Arouca: „Nu există comparație”

alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 16:13
  • Francisco Esteves, un fan al portughezilor de la Arouca, a făcut o deplasare incredibilă de 43 ore pentru a-și susține echipa favorită.
  • Arouca a remizat, scor 0-0, în deplasarea de pe terenul celor de la Santa Clara, formație din Insulele Azore.

Francisco Esteves este un suporter înfocat al celor de la Arouca și obișnuiește să facă deplasări foarte lungi.

Un suporter al celor de la Arouca a făcut o deplasare de 43 de ore

Pasiunea pentru fotbal pare să nu aibă limite în cazul lui Francisco, acesta dedicându-și foarte mult timp pentru călătorii lungi, atunci când Arouca joacă în deplasare.

„La miezul nopții am luat autobuzul spre Lisabona, am ajuns la aeroport la ora 04:00, iar la ora 06:00 aveam un avion spre Azore. Un zbor de două ore, mai mult sau mai puțin.

În acel moment, am văzut orașul, am găsit hotelul echipei ca să le urez băieților mult succes, iar la ora 19:30 a început meciul. La întoarcere, am ajuns la aeroport la ora 07:30 și acasă la ora 19:00”, a declarat Francisco Esteves, potrivit gazzetta.it.

Astfel, fanul a parcurs 3.400 de kilometri, 300 cu autobuzul și 1.400 cu avionul, dus-întors, adică 43 de ore de călătorie pentru a-și susține echipa.

Suporterul nu a vrut să dezvăluie sumele pe care le plătește pentru deplasările constante.

„Nu vreau să spun cât cheltuiesc. Nu am iubită și nu joc fotbal. Nu o să vă spun că am fost chiar bun, dar mi-am rupt genunchiul. Sunt pur și simplu groaznic. Antrenam o echipă de tineret, dar într-o perioadă în care aveam nevoie să mă redescopăr. Apoi m-am oprit.

Acum îmi plac filmele și serialele TV, dar când vine vorba de pasiuni, nu există comparație: există doar Arouca”, a mai declarat Francisco.

