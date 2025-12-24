Mutare de top CSM București ar fi bătut palma cu o legendă a handbalului românesc

- Aurelia Brădeanu (46 de ani), fostul team manager al celor de la Corona Brașov, ar urma să semneze cu CSM București.
Aurelia Brădeanu a așteptat finalul Campionatului Mondial 2025 pentru a-și alege noul său angajament.
Aurelia Brădeanu ar urma să semneze cu CSM București
Dorită pe un post de conducere de Gloria Bistrița, Rapid București și CSM București, fosta mare handbalistă a României a ales.
Aurelia Brădeanu ar fi ajuns la o înțelegere cu campioana României, CSM București, susține fanatik.ro.
Mica este așteptată să semneze contractul și va ocupa funcția de team manager al „tigroaicelor”.
Filosofia clubului nu este străină pentru Aurelia Brădeanu. Aceasta a evoluat pentru „tigroaice” în ultimele sale două sezoane din carieră.
Fostul inter a cucerit alături de CSM București, din postura de jucătoare, 2 titluri de campioană a României, 2 Cupe ale României și trofeul Ligii Campionilor, în 2016.
Aurelia Brădeanu, plecare neașteptată de la Corona Brașov
Aurelia Brădeanu a avut rezultate impresionante alături de Corona Brașov, reușind să promoveze echipa în Liga Florilor și să obțină o clasare pe locul 2.
Totuși, în club ar fi apărut tensiuni după ce Corona Brașov l-a angajat pe Gabriel Borodi, în funcția de supervizor.
Aurelia Brădeanu nu ar fi acceptat situația și a decis să își depună demisia, fapt care l-a șocat pe directorul general al echipei:
„Sunt foarte dezamăgit. Chiar nu mă așteptam la o asemenea decizie, după ce făcusem strategia cu Aurelia Brădeanu și cu Gabriel Borodi.
Un lucru este foarte clar, Borodi nu a venit la club sa ia locul nimănui, cu atât mai mult al Aureliei Brădeanu. Am discutat și astăzi cu Mica, dar decizia sa era luată. Îi respectăm alegerea făcută”, a spus Bogdan Oancea, conform sursei citate.
La scurt timp după demisia lui Brădeanu, și antrenorul principal al clubului a ales s-o părăsească pe Corona Brașov.
Bogdan Burcea s-a înțeles cu Dunărea Brăila și va prelua echipa din vara anului viitor.