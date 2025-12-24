Mutare de top CSM București ar fi bătut palma cu o legendă a handbalului românesc

Aurelia Brădeanu (46 de ani), fostul team manager al celor de la Corona Brașov, ar urma să semneze cu CSM București.

Aurelia Brădeanu a așteptat finalul Campionatului Mondial 2025 pentru a-și alege noul său angajament.

Aurelia Brădeanu ar urma să semneze cu CSM București

Dorită pe un post de conducere de Gloria Bistrița, Rapid București și CSM București, fosta mare handbalistă a României a ales.

Aurelia Brădeanu ar fi ajuns la o înțelegere cu campioana României, CSM București , susține fanatik.ro.

Mica este așteptată să semneze contractul și va ocupa funcția de team manager al „tigroaicelor”.

Filosofia clubului nu este străină pentru Aurelia Brădeanu. Aceasta a evoluat pentru „tigroaice” în ultimele sale două sezoane din carieră.

Fostul inter a cucerit alături de CSM București, din postura de jucătoare, 2 titluri de campioană a României, 2 Cupe ale României și trofeul Ligii Campionilor, în 2016.

Aurelia Brădeanu, plecare neașteptată de la Corona Brașov

Aurelia Brădeanu a avut rezultate impresionante alături de Corona Brașov, reușind să promoveze echipa în Liga Florilor și să obțină o clasare pe locul 2.

Totuși, în club ar fi apărut tensiuni după ce Corona Brașov l-a angajat pe Gabriel Borodi, în funcția de supervizor.

Aurelia Brădeanu nu ar fi acceptat situația și a decis să își depună demisia, fapt care l-a șocat pe directorul general al echipei:

„Sunt foarte dezamăgit. Chiar nu mă așteptam la o asemenea decizie, după ce făcusem strategia cu Aurelia Brădeanu și cu Gabriel Borodi.

Un lucru este foarte clar, Borodi nu a venit la club sa ia locul nimănui, cu atât mai mult al Aureliei Brădeanu. Am discutat și astăzi cu Mica, dar decizia sa era luată. Îi respectăm alegerea făcută”, a spus Bogdan Oancea, conform sursei citate.

La scurt timp după demisia lui Brădeanu, și antrenorul principal al clubului a ales s-o părăsească pe Corona Brașov.

Bogdan Burcea s-a înțeles cu Dunărea Brăila și va prelua echipa din vara anului viitor.

