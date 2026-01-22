Încă un scandal la Australian Open  FOTO. Antrenorul a plecat în timpul meciului după ce a fost atacat de propria elevă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!” +10 foto
Foto: IMAGO
Încă un scandal la Australian Open FOTO. Antrenorul a plecat în timpul meciului după ce a fost atacat de propria elevă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!"

George Neagu
Publicat: 22.01.2026, ora 15:21
Actualizat: 22.01.2026, ora 15:21
  • Elsa Jacquemot (22 de ani, #53 WTA) s-a întâlnit în turul 2 la Australian Open cu Yulia Putintseva (31 de ani, #91 WTA), partidă care a fost plină de nervi pentru jucătoarea franceză.
  • Jacquemot a lansat o serie de acuzații la adresa antrenorului ei, Simon Blanc, care o pregătise în trecut și pe Putintseva.

Yulia Putintseva a trecut fără mari emoții de Elsa Jacquemot în turul al doilea la Australian Open, scor final 6-1, 6-2, după doar o oră și 14 minute de joc.

Jocul excelent prestat de jucătoarea kazahă a enervat-o pe Jacquemot, care și-a vărsat nervii pe antrenorul ei.

FOTO. Jacquemot, acuzații la adresa propriului antrenor: „Nici măcar nu mi-a spus!”

Yulia Putintseva a câștigat primele patru game-uri ale partidei, lucru care a iritat-o pe Elsa Jacquemot, fiind surprinsă spunând: „Tactica este murdară. Ah, este foarte eficientă”, conform eurosport.ro.

Conflictul a început după cel de-al cincilea game, pe care jucătoarea kazahă l-a câștigat la 0. Jacquemot a început să se certe cu antrenorul ei, Simon Blanc, fiind nemulțumită de faptul că acesta nu i-ar fi dat informații despre jocul adversarei sale.

Sportiva din Franța a subliniat faptul că Blanc a antrenat-o pe Putintseva în trecut și că ar fi trebuit să știe mai multe detalii despre tactica acesteia.

„A antrenat-o timp de ani de zile și există scheme despre care nici măcar nu mi-a spus! Este un scenariu nebun!”, a spus Elsa Jacquemot.

După ce a auzit criticile venite din partea jucătoarei sale, Simon Blanc și-a luat geanta și a părăsit terenul.

Momentul când antrenorul sportivei Elsa Jacquemot, Simon Blanc, a părăsit terenul în timpul meciului. Foto: Captură X/Ivan Aguilar
Momentul când antrenorul sportivei Elsa Jacquemot, Simon Blanc, a părăsit terenul în timpul meciului. Foto: Captură X/Ivan Aguilar

Momentul când antrenorul sportivei Elsa Jacquemot, Simon Blanc, a părăsit terenul în timpul meciului. Foto: Captură X/Ivan Aguilar Momentul când antrenorul sportivei Elsa Jacquemot, Simon Blanc, a părăsit terenul în timpul meciului. Foto: Captură X/Ivan Aguilar Momentul când antrenorul sportivei Elsa Jacquemot, Simon Blanc, a părăsit terenul în timpul meciului. Foto: Captură X/Ivan Aguilar Momentul când antrenorul sportivei Elsa Jacquemot, Simon Blanc, a părăsit terenul în timpul meciului. Foto: Captură X/Ivan Aguilar Momentul când antrenorul sportivei Elsa Jacquemot, Simon Blanc, a părăsit terenul în timpul meciului. Foto: Captură X/Ivan Aguilar
Jacquemot a continuat să-l critice pe Blanc și după ce acesta a plecat: „Încă din primul game m-a obligat să urmez scheme despre care nici măcar nu vorbisem. A antrenat-o ani la rând, este incredibil! M-a scos complet din joc, nu mai sunt conectată mental. Cum poți să-mi spui să fac opusul a ceea ce face ea?!”.

Elsa Jacquemot: „Sunt afectată mental”

La final, sportiva din Franța a vorbit despre rezultatul meciului cu Putintseva, aducând în discuție și partida câștigată în primul tur, 6-7, 7-6, 7-6, cu Marta Kostyuk.

„A fost foarte dificil. Este o înfrângere foarte dură. În primul meci (n.r. - cu Marta Kostyuk), ceva extern m-a perturbat. Nu vreau să vorbesc despre asta acum, este sfera mea privată.

Este o înfrângere foarte complicată pentru mine, deoarece voiam să ajung foarte departe în acest turneu. În acel meci, am fost departe de nivelul meu. Așadar, este foarte frustrant. Este o înfrângere greu de digerat.

Puterea mea mentală este cel mai mare atu al meu. Într-un meci ca acesta, m-am lăsat perturbată de ceva extern. Din păcate, nu am reușit să revin în joc. Am multe lucruri de îmbunătățit în acest sens. Voi lucra la asta.

Sunt afectată mental. Nu îmi place deloc, mă destram, joc foarte prost pentru că m-a afectat psihologic”, a spus Elsa Jacquemot, conform dailymail.co.uk.

În turul al treilea de la Australian Open, Yulia Putintseva va da peste Zeynep Sonmez. Partida va avea loc vineri, de la ora 03:00 (ora României).

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
