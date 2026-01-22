Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL
Meciul Dinamo Zagreb - FCSB are o miză dublă FOTO Montaj GOLAZO.ro
Europa League

Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 13:39
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 13:41
  • FCSB are nevoie să nu piardă meciul de azi pentru a rămâne cu șanse reale de calificare, însă dacă va câștiga o poate scoate în decor chiar pe Dinamo Zagreb
  • România e în luptă directă cu Croația, Ungaria, Ucraina și Serbia pentru a termina cel puțin pe locul 22 în clasamentul coeficienților. Ce avantaj ar presupune pentru Champions League, în rândurile de mai jos

Dinamo Zagreb - FCSB e un meci cu miză mare în această seară. Dincolo de puncte și bani e și un duel direct între România și Croația, țări care se bat pentru un obiectiv important: să termine actualul sezon european cel puțin pe locul 22.

Miza acestei poziții: asigură la startul lui 2027-2028 accesul campioanei direct în turul 2. România a trimis echipa de pe locul 1 din Liga 1, în ultimii ani, încă din primul tur preliminar.

Cine transmite Dinamo Zagreb - FCSB Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv din Europa League
Citește și
Cine transmite Dinamo Zagreb - FCSB Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv din Europa League
Citește mai mult
Cine transmite Dinamo Zagreb - FCSB Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv din Europa League

În acest moment, nu mai puțin de 5 țări se bate pe două locuri, adică pe 21 și 22. Clasamentul la zi arată așa:

  • 21. Croația - 25,906 (două echipe în competiție)
  • 22. Ungaria - 25,187 (o echipă)
  • 23. România - 25,000 (o echipă)
  • 24. Ucraina - 24,412 (o echipă)
  • 25. Serbia - 23,875 (o echipă)

Suntem foarte aproape de Ungaria, însă dintre toate aceste țări, România e cea care are cea mai proastă situație.

  • ROMÂNIA - FCSB e pe locul 27, cu 6 puncte și are nevoie de cel puțin 3 puncte pentru a putea spera la calificare
  • CROAȚIA - Rijeka e deja calificată în play-off-ul Conference, unde o va întâlni pe Omonia Nicosia. Dinamo Zagreb stă un pic mai bine decât FCSB, are 7 puncte, e pe locul 25
  • UNGARIA - Ferencvaros e foarte bine plasată în Europa League, e pe locul 6 cu 14 puncte și are perspective chiar de a termina între primele 8 și de a merge direct în optimi
  • UCRAINA - Șahtior e deja în optimile Conference League
  • SERBIA - Steaua Roșie Belgrad aproape sigur nu va rata primele 24 în UEL: are deja 10 puncte și urmează să joace la Malmo și acasă cu Celta Vigo

În aceste condiții, pentru ca România să spere că va prinde cel puțin locul 22 e obligatoriu ca FCSB să se califice în play-off-ul optimilor de finală.

Iar o victorie la Zagreb ar avea dublă valoare: ar aduce puncte coeficientului de țară, dar ar și stopa Croația să mai adauge puncte și poate chiar să o piardă pe Dinamo Zagreb pentru faza eliminatorie.

De ce e important să intrăm direct în turul 2 Champions League

Echipele care sunt eliminate în primul tur preliminar din Ligă nu beneficiază de avantajul de a continua în turul 2 din Europa League, ci alunecă direct în Conference. În schimb, începând din turul 2 UCL, orice club care pierde, cum s-a întâmplat cu FCSB în acest sezon, merge în runda a 3-a din Europa League.

Ce campioane ale României au pierdut în ultimii ani în turul 1 UCL

  • 2023-2024, Farul Constanța: 1-0 și 0-3 cu Șerif Tiraspol
  • 2022-2023, CFR Cluj: 0-0, 2-2 (3-4 la penalty-uri) cu Pyunik Erevan

În ceilalți 5 ani, deși campioana României a reușit să depășească turul 1, în câteva rânduri a făcut-o cu foarte mare dificultate:

  • 2019-2020, CFR Cluj: 0-1 și 3-1 cu Astana (Kazahstan)
  • 2020-2021, CFR Cluj: 2-0 cu Floriana (Malta)
  • 2021-2022, CFR Cluj: 3-1 și 1-2 (după prelungiri) cu Borac Banja Luka (Bosnia)
  • 2024-2025, FCSB: 7-1 și 4-0 cu Virtus (San Marino)
  • 2025-2026, FCSB: 3-1 și 1-2 cu Inter Club D’Escaldes (Andorra)

În 2018-2019 a fost ultimul sezon în care România a trimis campioana direct în turul 2 Champions League. Atunci, CFR a jucat cu Malmo și a fost eliminată: 0-1 și 1-1.

Cehia e direct în UCL, Polonia e aproape de a intra în top 10

Dintre țările din jurul nostru, Cehia a reușit să aibă prestații deosebite în ultimii ani în Europa, lucru care a urcat-o mult în clasament și a ajuns să trimită campioana în acest sezon direct pe tabloul principal, pe Slavia Praga.

La fel se va întâmpla și la vară. Pentru sezonul 2027-2028, Cehia e acum pe locul 10, însă e amenințată de Polonia, o altă țară cu o ascensiune fulminantă. Între cele două e o diferență mai mică de 1,500 puncte, dar și Grecia e foarte aproape. Cehia și Grecia mai au încă în competiție câte 4 formații, Polonia mai are 3!

Citește și

Mai vin jucători la FCSB? Mihai Stoica,  anunț despre transferuri. Are 6 milioane de euro la dispoziție
Superliga
12:22
Mai vin jucători la FCSB? Mihai Stoica, anunț despre transferuri. Are 6 milioane de euro la dispoziție
Citește mai mult
Mai vin jucători la FCSB? Mihai Stoica,  anunț despre transferuri. Are 6 milioane de euro la dispoziție
„Românii nu inspiră frică”  Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1
Europa League
10:56
„Românii nu inspiră frică” Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1
Citește mai mult
„Românii nu inspiră frică”  Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Liga Campionilor Dinamo Zagreb europa league fcsb
Știrile zilei din sport
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Nationala
22.01
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Citește mai mult
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Europa League
00:10
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Superliga
22.01
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Citește mai mult
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Tenis
22.01
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Citește mai mult
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:45
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare, după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
00:09
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
22:42
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
00:23
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Top stiri din sport
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Superliga
22.01
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Citește mai mult
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Superliga
22.01
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Citește mai mult
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Tenis
22.01
Sumă fabuloasă Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Citește mai mult
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share