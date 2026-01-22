Miza de azi e și Champions League Duelul Dinamo Zagreb - FCSB poate decide și cine dintre România și Croația are de câștigat pentru UCL

FCSB are nevoie să nu piardă meciul de azi pentru a rămâne cu șanse reale de calificare, însă dacă va câștiga o poate scoate în decor chiar pe Dinamo Zagreb

România e în luptă directă cu Croația, Ungaria, Ucraina și Serbia pentru a termina cel puțin pe locul 22 în clasamentul coeficienților. Ce avantaj ar presupune pentru Champions League, în rândurile de mai jos

Dinamo Zagreb - FCSB e un meci cu miză mare în această seară. Dincolo de puncte și bani e și un duel direct între România și Croația, țări care se bat pentru un obiectiv important: să termine actualul sezon european cel puțin pe locul 22.

Miza acestei poziții: asigură la startul lui 2027-2028 accesul campioanei direct în turul 2. România a trimis echipa de pe locul 1 din Liga 1, în ultimii ani, încă din primul tur preliminar.

În acest moment, nu mai puțin de 5 țări se bate pe două locuri, adică pe 21 și 22. Clasamentul la zi arată așa:

21. Croația - 25,906 (două echipe în competiție)

22. Ungaria - 25,187 (o echipă)

23. România - 25,000 (o echipă)

24. Ucraina - 24,412 (o echipă)

25. Serbia - 23,875 (o echipă)

Suntem foarte aproape de Ungaria, însă dintre toate aceste țări, România e cea care are cea mai proastă situație.

FCSB e pe locul 27, cu 6 puncte și are nevoie de cel puțin 3 puncte pentru a putea spera la calificare

Rijeka e deja calificată în play-off-ul Conference, unde o va întâlni pe Omonia Nicosia. Dinamo Zagreb stă un pic mai bine decât FCSB, are 7 puncte, e pe locul 25

Ferencvaros e foarte bine plasată în Europa League, e pe locul 6 cu 14 puncte și are perspective chiar de a termina între primele 8 și de a merge direct în optimi

Șahtior e deja în optimile Conference League

Steaua Roșie Belgrad aproape sigur nu va rata primele 24 în UEL: are deja 10 puncte și urmează să joace la Malmo și acasă cu Celta Vigo

În aceste condiții, pentru ca România să spere că va prinde cel puțin locul 22 e obligatoriu ca FCSB să se califice în play-off-ul optimilor de finală.

Iar o victorie la Zagreb ar avea dublă valoare: ar aduce puncte coeficientului de țară, dar ar și stopa Croația să mai adauge puncte și poate chiar să o piardă pe Dinamo Zagreb pentru faza eliminatorie.

De ce e important să intrăm direct în turul 2 Champions League

Echipele care sunt eliminate în primul tur preliminar din Ligă nu beneficiază de avantajul de a continua în turul 2 din Europa League, ci alunecă direct în Conference. În schimb, începând din turul 2 UCL, orice club care pierde, cum s-a întâmplat cu FCSB în acest sezon, merge în runda a 3-a din Europa League.

Ce campioane ale României au pierdut în ultimii ani în turul 1 UCL

2023-2024, Farul Constanța: 1-0 și 0-3 cu Șerif Tiraspol

2022-2023, CFR Cluj: 0-0, 2-2 (3-4 la penalty-uri) cu Pyunik Erevan

În ceilalți 5 ani, deși campioana României a reușit să depășească turul 1, în câteva rânduri a făcut-o cu foarte mare dificultate:

2019-2020, CFR Cluj: 0-1 și 3-1 cu Astana (Kazahstan)

2020-2021, CFR Cluj: 2-0 cu Floriana (Malta)

2021-2022, CFR Cluj: 3-1 și 1-2 (după prelungiri) cu Borac Banja Luka (Bosnia)

2024-2025, FCSB: 7-1 și 4-0 cu Virtus (San Marino)

2025-2026, FCSB: 3-1 și 1-2 cu Inter Club D’Escaldes (Andorra)

În 2018-2019 a fost ultimul sezon în care România a trimis campioana direct în turul 2 Champions League. Atunci, CFR a jucat cu Malmo și a fost eliminată: 0-1 și 1-1.

Cehia e direct în UCL, Polonia e aproape de a intra în top 10

Dintre țările din jurul nostru, Cehia a reușit să aibă prestații deosebite în ultimii ani în Europa, lucru care a urcat-o mult în clasament și a ajuns să trimită campioana în acest sezon direct pe tabloul principal, pe Slavia Praga.

La fel se va întâmpla și la vară. Pentru sezonul 2027-2028, Cehia e acum pe locul 10, însă e amenințată de Polonia, o altă țară cu o ascensiune fulminantă. Între cele două e o diferență mai mică de 1,500 puncte, dar și Grecia e foarte aproape. Cehia și Grecia mai au încă în competiție câte 4 formații, Polonia mai are 3!

