De ce nu se impun românii în străinătate Legenda Universității Craiova oferă o explicație: „Părinții îi terorizează”

Aurel Țicleanu (67 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, a explicat de ce jucătorii români nu reușesc să se impună în campionatele din afara țării.

Declarațiile fostului mijlocaș sunt legate de transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, jucător care nu a reușit să se impună la Galatasaray, Pisa sau Aris Salonic, după plecarea de la FCSB, în 2021.

Aurel Țicleanu: „Părinţii sunt foarte apropiaţi, îi terorizează”

Aurel Țicleanu, fost jucător cu peste 200 de meciuri în tricoul Universității Craiova, a explicat de ce jucătorii români nu reușesc să se impună în campionatele din străinătate.

„Nu este un caz singular (n.r. - transferul lui Moruțan la Rapid). Noi avem o creștere a copiilor în care le spunem foarte mult «nu». Nu ieși afară, nu sări, nu, nu, nu. Îi oprim.

Dincolo (n.r. - în străinătate) îi lasă să experimenteze. Așa ajung la 14–15 ani, când vin la loturile naționale, să nu știe să se lege unii de alții. Părinții sunt foarte apropiați, îi terorizează pe copii.

În momentul în care vine unul, are o vocație și e bun, trezește interesul tuturor și intră într-un program de «aoleu, nu intrați la alunecare la ăsta, că e diamantul nostru».

Și copiii ajung așa, mămoși. Când pleacă afară, e total altă treabă. Nu vine nimeni să te întrebe cum ai dormit, să-ti dea explicații despre cum joci, de ce nu joci. Mulți dintre ai noștri nu reușesc să treacă de bariera asta. Vin și spun: «eram român». N-are nicio treabă. N-ai dat pașaportul? Știau că ești român”, a declarat Aurel Țicleanu, conform primasport.ro.

Olimpiu Moruțan a plecat de la FCSB în 2021, atunci când era transferat de Galatasaray pentru aproximativ 4 milioane de euro.

Acesta nu s-a impus în Turcia și a fost cedat, un an mai târziu, sub formă de împrumut la Pisa, pentru un sezon.

După perioada petrecută în Italia, românul a fost vândut de Galatasaray la Ankaraguku, formație care l-a împrumutat înapoi la Pisa.

Anul trecut, Moruțan s-a transferat la Aris Salonic, formație pentru care nu a bifat mari realizări, iar acum va fi transferat de Rapid. Mijlocașul urmează să semneze astăzi cu formația giuleșteană.

17 meciuri a jucat Olimpiu Moruțan în acest sezon pentru Aris Salonic

Un alt exemplu de jucător care nu s-a impus în străinătate este Alexandru Cicăldău. A fost vândut de Craiova în 2021 la Galatasaray pentru 6 milioane de euro, dar nu s-a impus în Turcia și, în 2024, a revenit definitiv la olteni.

