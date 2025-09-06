„Sunteți o rușine!” Raphinha, acuzații de rasism  după ce fiul său a fost ignorat de mascotele de la Disneyland: „Din fericire pentru voi, el nu înțelege”

Raphinha (28 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, îi acuză de rasism pe angajații de la Disneyland, după ce fiul său a fost ignorat de către două mascote.

Brazilianul și-a exprimat nemulțumirea pe contul personal de Instagram.

Raphinha, acuzații de rasism la adresa angajaților de la Disneyland: „Sunteți o rușine”

Aflat în cantonamentul naționalei Braziliei, Raphinha a făcut mai multe postări pe Instagram în care îi acuză pe angajații de la Disneyland de comportament rasist, după ce două mascote nu l-au băgat în seamă pe fiul său.

Totul ar fi fost filmat de un apropiat al fotbalistului, Raphinha făcând publice videoclipurile.

Concret, celebrele mascote „Tic și Tac” i-au îmbrățișat pe toți copiii prezenți la celebrul parc de distracții, mai puțin pe fiul fotbalistului brazilian.

Raphinha crede că angajații l-au ignorat intenționat pe fiul său, din cauza culorii pielii.

Barcelona football player Raphinha calls out Disneyland Paris for racism towards his kid.



Raphinha posted a clip of his kid getting ignored by the Mascot in the Disneyland.



It’s truly heart breaking to see the smile disappear from his tiny face in the end.. all he wanted was a… pic.twitter.com/wv9C9xCFYo — Z-DRAGON (@IBZDRAGON) September 6, 2025

„Angajații dumneavoastră sunt o rușine. Nu ar trebui să tratați oamenii așa, mai ales un COPIL. Ar trebui să faceți copiii fericiți, nu să ignorați un copil. Prefer să spun «ignorați», decât altceva. Sunteți o rușine!

Înțeleg oboseala celor care lucrează în acest domeniu, dar de ce toți copiii albi au fost luați în brațe și fiul meu nu? Te urăsc, Disneyland.

El voia doar să fie salutat și îmbrățișat. Din fericire pentru voi, el nu înțelege. Angajatul ăsta e de rahat”, a scris Raphinha pe Instagram, citat de news.ro.

