Prima aeronavă Boeing 737 MAX care va înnoi flota Tarom va purta numele lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc.

Compania aeriană a semnat protocolul de utilizare a numelui cu familia fostului selecționer, ca omagiu pentru acesta.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Documentul a fost semnat de Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și Bogdan Costaș, directorul general al Tarom. Familia Lucescu a acordat gratuit dreptul de utilizare a numelui fostului antrenor.

Prima aeronavă Boeing 737 MAX din flota Tarom va purta numele lui Mircea Lucescu

Aeronava care va purta numele „Mircea Lucescu” este prezentată de Tarom drept cea mai performantă din dotarea companiei și urmează să se alăture flotei în această vară.

„Tatăl meu a dedicat o viață întreagă fotbalului românesc și european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă Tarom este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință.

Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine și va fi un simbol al performanței”, a declarat Răzvan Lucescu, conform profit.ro.

Foto: profit.ro

Tarom a mai folosit anterior numele unei mari personalități sportive pentru una dintre aeronavele sale.

În aprilie 2024, compania a semnat protocolul prin care un Boeing 737-800 a primit numele „Nadia Comăneci”, aeronavă care a transportat ulterior lotul olimpic al României la Paris.

Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota Tarom cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care Tarom îl putea aduce marelui antrenor. Bogdan Costaș, directorul general Tarom

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport