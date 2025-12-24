„Galben” după câteva secunde  Fotbalistul de la FCSB, avertizat imediat după ce a intrat pe teren » Debut cu stângul la Cupa Africii
Baba Alhassan (FOTO: captură video Facebook @ Uganda Cranes)
Campionate

„Galben” după câteva secunde Fotbalistul de la FCSB, avertizat imediat după ce a intrat pe teren » Debut cu stângul la Cupa Africii

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 09:43
alt-text Actualizat: 24.12.2025, ora 09:44
  • Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul lui FCSB, a fost sancționat cu un cartonaș galben la doar câteva secunde de la intrarea pe teren în meciul dintre Tunisia și Uganda, scor 3-1.

Baba Alhassan participă la Cupa Africii cu selecționata Ugandei, echipă aflată în grupa C, alături de Tunisia, Nigeria și Tanzania.

Primele mutări la CSM București Două jucătoare de top au semnat: „Un pas foarte important”
Citește și
Primele mutări la CSM București Două jucătoare de top au semnat: „Un pas foarte important”
Citește mai mult
Primele mutări la CSM București Două jucătoare de top au semnat: „Un pas foarte important”

Baba Alhassan, cartonaș galben după doar câteva secunde în Tunisia - Uganda 3-1

Intrat pe teren în minutul 71, la 3-0 în favoarea Tunisiei, Alhassan a primit imediat cartonașul galben, ca urmare a unui fault.

Deși Alhassan nu a mai putut face nimic pentru a-și ajuta echipa să obțină un punct, Uganda a reușit să înscrie golul de onoare, în minutul 90+2.

Au marcat: Skhiri '10, Achouri '40, '64 / Omedi '90+2

După primul meci din grupă, Uganda ocupă ultimul loc în grupa C de la Cupa Africii, la egalitate cu Tanzania, echipa care a pierdut în fața Nigeriei.

7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni

  • Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)
  • Devis Epassy (Camerun/Dinamo)
  • Baba Alhassan (Uganda/FCSB)
  • Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)
  • David Kiki (Benin/FCSB)
  • Yohan Roche (Benin/Petrolul)
  • Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

De asemenea, la turneul final din Africa vor participa mai multe vedete: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

  • Campioana: 7 milioane de dolari
  • Finalista: 4 milioane de dolari
  • Semifinale: 2,5 milioane de dolari
  • „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
  • „Optimi”: 800.000 de dolari
  • Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
  • Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

Citește și

Are 58 de ani, dar nu se retrage! Cel mai bătrân fotbalist din lume, aproape de un nou contract
Campionate
23:11
Are 58 de ani, dar nu se retrage! Cel mai bătrân fotbalist din lume, aproape de un nou contract
Citește mai mult
Are 58 de ani, dar nu se retrage! Cel mai bătrân fotbalist din lume, aproape de un nou contract
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Superliga
22:48
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Citește mai mult
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA
cartonasul galben tunisia cupa africii pe natiuni uganda baba alhassan
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:57
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
15:03
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în presa din Italia
„Puteam să câștig Liga Campionilor”  Mircea Lucescu , afirmație surprinzătoare în presa din Italia
13:38
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
14:43
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 37 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share