„Galben” după câteva secunde  Fotbalistul de la FCSB, avertizat imediat după ce a intrat pe teren » Debut cu stângul la Cupa Africii

Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul lui FCSB, a fost sancționat cu un cartonaș galben la doar câteva secunde de la intrarea pe teren în meciul dintre Tunisia și Uganda, scor 3-1.

Baba Alhassan participă la Cupa Africii cu selecționata Ugandei, echipă aflată în grupa C, alături de Tunisia, Nigeria și Tanzania.

Baba Alhassan, cartonaș galben după doar câteva secunde în Tunisia - Uganda 3-1

Intrat pe teren în minutul 71, la 3-0 în favoarea Tunisiei, Alhassan a primit imediat cartonașul galben, ca urmare a unui fault.

Deși Alhassan nu a mai putut face nimic pentru a-și ajuta echipa să obțină un punct, Uganda a reușit să înscrie golul de onoare, în minutul 90+2.

Au marcat: Skhiri '10, Achouri '40, '64 / Omedi '90+2

După primul meci din grupă, Uganda ocupă ultimul loc în grupa C de la Cupa Africii, la egalitate cu Tanzania, echipa care a pierdut în fața Nigeriei.

7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni

Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)

(Africa de Sud/FCSB) Devis Epassy (Camerun/Dinamo)

(Camerun/Dinamo) Baba Alhassan (Uganda/FCSB)

(Uganda/FCSB) Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)

(Uganda/U Cluj) David Kiki (Benin/FCSB)

(Benin/FCSB) Yohan Roche (Benin/Petrolul)

(Benin/Petrolul) Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

De asemenea, la turneul final din Africa vor participa mai multe vedete: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

Campioana: 7 milioane de dolari

7 milioane de dolari Finalista: 4 milioane de dolari

4 milioane de dolari Semifinale: 2,5 milioane de dolari

2,5 milioane de dolari „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari

1,3 milioane de dolari „Optimi”: 800.000 de dolari

800.000 de dolari Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari

700.000 de dolari Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport