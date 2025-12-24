„Galben” după câteva secunde  Fotbalistul de la FCSB, avertizat imediat după ce a intrat pe teren » Debut cu stângul la Cupa Africii

- Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul lui FCSB, a fost sancționat cu un cartonaș galben la doar câteva secunde de la intrarea pe teren în meciul dintre Tunisia și Uganda, scor 3-1.
Baba Alhassan participă la Cupa Africii cu selecționata Ugandei, echipă aflată în grupa C, alături de Tunisia, Nigeria și Tanzania.
Baba Alhassan, cartonaș galben după doar câteva secunde în Tunisia - Uganda 3-1
Intrat pe teren în minutul 71, la 3-0 în favoarea Tunisiei, Alhassan a primit imediat cartonașul galben, ca urmare a unui fault.
Deși Alhassan nu a mai putut face nimic pentru a-și ajuta echipa să obțină un punct, Uganda a reușit să înscrie golul de onoare, în minutul 90+2.
Au marcat: Skhiri '10, Achouri '40, '64 / Omedi '90+2
După primul meci din grupă, Uganda ocupă ultimul loc în grupa C de la Cupa Africii, la egalitate cu Tanzania, echipa care a pierdut în fața Nigeriei.
7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni
- Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)
- Devis Epassy (Camerun/Dinamo)
- Baba Alhassan (Uganda/FCSB)
- Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)
- David Kiki (Benin/FCSB)
- Yohan Roche (Benin/Petrolul)
- Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)
De asemenea, la turneul final din Africa vor participa mai multe vedete: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)
Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025
Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.
Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).
- Campioana: 7 milioane de dolari
- Finalista: 4 milioane de dolari
- Semifinale: 2,5 milioane de dolari
- „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
- „Optimi”: 800.000 de dolari
- Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
- Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari