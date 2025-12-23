Dinamo București și Știința Miroslava au încheiat un parteneriat care aduce avantaje pentru ambele cluburi.

Dinamo București a anunțat, pe rețelele de socializare, că a încheiat un parteneriat cu echipa din Liga 3 Știința Miroslava

Parteneriat cu avantaje pentru Dinamo și Știința Miroslava

„Câinii roșii” îi vor ajuta pe moldoveni să se dezvolte și vor avea prioritate la transferul puștilor crescuți de Știința.

„Dinamo X Știința Miroslava - Parteneriat pentru Viitor.

Suntem bucuroși să anunțăm un parteneriat cu echipa ieșeană Știința Miroslava, care va aduce beneficii ambelor cluburi.

Dinamo va avea, în mod oficial, un hub central în zona Moldovei, unde tinerele talente vor putea beneficia de o bază sportivă modernă și facilități de înaltă calitate , care vor permite copiilor să se dezvolte într-un mediu sigur și propice performanței.

Știința Miroslava se va alătura familiei Dinamo și va beneficia de tot suportul clubului nostru pentru o dezvoltare corectă din punct de vedere al performanței. Totodată, Dinamo va avea prioritate în selecția juniorilor de la Știința Miroslava, aceștia urmând să fie monitorizați constant de rețeaua noastră de scouting.

Clubul nostru va oferi suport metodologic și consultanță sportivă partenerilor noștri, precum și participare comună a grupelor de copii și juniori la diferitele turnee organizate de Dinamo.

Acest parteneriat reprezintă un pas important pentru viitorul generațiilor de copii și juniori și deschide o perspectivă mai largă de selecție pentru ambele cluburi”, a transmis clubul Dinamo, pe pagina oficială de Instagram.

Tinerii de la Dinamo pot ajunge la Știința Miroslava: „Unii dintre copii vor merge altundeva”

Președintele celor de la Dinamo a anunțat că echipa dorește să își întărească lotul în pauza de iarnă, iar tinerii din echipă vor trebui să evolueze în altă parte.

„Avem discuții despre transferuri, dar nu avansate. Avem un lot numeros, dar unii copii nu au apucat să joace. Kopic vrea opțiuni relativ egale pe toate pozițiile.

Dacă aducem fundaș central, fundaș stânga și atacant, unii dintre copii vor merge să joace altundeva restul sezonului”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Astfel, pentru a se afla în vizorul „câinilor”, jucătorii tineri de la Dinamo ar putea migra, sub formă de împrumut, spre Știința Miroslava.

