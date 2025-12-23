Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Dinamo și Știința Miroslava FOTO: Facebook - @dinamobucurestiofficial
Superliga

Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 22:48
alt-text Actualizat: 23.12.2025, ora 22:48
  • Dinamo București și Știința Miroslava au încheiat un parteneriat care aduce avantaje pentru ambele cluburi.

Dinamo București a anunțat, pe rețelele de socializare, că a încheiat un parteneriat cu echipa din Liga 3 Știința Miroslava

„Chivu trebuie să găsească soluția”  Presa din Italia a identificat marea problemă a Interului
Citește și
„Chivu trebuie să găsească soluția” Presa din Italia a identificat marea problemă a Interului
Citește mai mult
„Chivu trebuie să găsească soluția”  Presa din Italia a identificat marea problemă a Interului

Parteneriat cu avantaje pentru Dinamo și Știința Miroslava

„Câinii roșii” îi vor ajuta pe moldoveni să se dezvolte și vor avea prioritate la transferul puștilor crescuți de Știința.

„Dinamo X Știința Miroslava - Parteneriat pentru Viitor.

Suntem bucuroși să anunțăm un parteneriat cu echipa ieșeană Știința Miroslava, care va aduce beneficii ambelor cluburi.

Dinamo va avea, în mod oficial, un hub central în zona Moldovei, unde tinerele talente vor putea beneficia de o bază sportivă modernă și facilități de înaltă calitate, care vor permite copiilor să se dezvolte într-un mediu sigur și propice performanței.

Știința Miroslava se va alătura familiei Dinamo și va beneficia de tot suportul clubului nostru pentru o dezvoltare corectă din punct de vedere al performanței. Totodată, Dinamo va avea prioritate în selecția juniorilor de la Știința Miroslava, aceștia urmând să fie monitorizați constant de rețeaua noastră de scouting.

Clubul nostru va oferi suport metodologic și consultanță sportivă partenerilor noștri, precum și participare comună a grupelor de copii și juniori la diferitele turnee organizate de Dinamo.

Acest parteneriat reprezintă un pas important pentru viitorul generațiilor de copii și juniori și deschide o perspectivă mai largă de selecție pentru ambele cluburi”, a transmis clubul Dinamo, pe pagina oficială de Instagram.

Tinerii de la Dinamo pot ajunge la Știința Miroslava: „Unii dintre copii vor merge altundeva”

Președintele celor de la Dinamo a anunțat că echipa dorește să își întărească lotul în pauza de iarnă, iar tinerii din echipă vor trebui să evolueze în altă parte.

„Avem discuții despre transferuri, dar nu avansate. Avem un lot numeros, dar unii copii nu au apucat să joace. Kopic vrea opțiuni relativ egale pe toate pozițiile.

Dacă aducem fundaș central, fundaș stânga și atacant, unii dintre copii vor merge să joace altundeva restul sezonului”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Astfel, pentru a se afla în vizorul „câinilor”, jucătorii tineri de la Dinamo ar putea migra, sub formă de împrumut, spre Știința Miroslava.

Citește și

„A venit un alt Ongenda” Jucătorul care o face pe Botoșani să viseze la play-off: „Eu nu-l cunoșteam. Are o calitate aparte”
Superliga
20:13
„A venit un alt Ongenda” Jucătorul care o face pe Botoșani să viseze la play-off: „Eu nu-l cunoșteam. Are o calitate aparte”
Citește mai mult
„A venit un alt Ongenda” Jucătorul care o face pe Botoșani să viseze la play-off: „Eu nu-l cunoșteam. Are o calitate aparte”
Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol
Campionate
18:52
Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol
Citește mai mult
Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul fostei campioane din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
dinamo bucuresti superliga parteneriat stiinta miroslava
Știrile zilei din sport
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Special
23.12
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Citește mai mult
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Superliga
23.12
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Citește mai mult
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Superliga
23.12
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Citește mai mult
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Special
23.12
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Citește mai mult
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:00
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
20:40
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
22:48
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
19:46
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campionate
23.12
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Citește mai mult
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Superliga
23.12
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Citește mai mult
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Stranieri
23.12
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție
Citește mai mult
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Diverse
23.12
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Citește mai mult
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 43 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share