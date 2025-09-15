Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR, spune că se gândește serios să renunțe la funcția sa.

Clujenii trec printr-o perioadă grea în campionat, după ce au ratat calificarea în cupele europene.

Fostul arbitru a explicat că stresul și lipsa rezultatelor au creat un climat tensionat, chiar după eliminarea din Conference League, și că această stare a fost accentuată de parcursul modest din campionat.

CFR Cluj ar putea rămâne fără președinte: „Iau un calcul să renunț”

„Am vorbit cu domnul Varga (n.r. - Ioan Varga, finanțatorul echipei) după eșecul de la Hacken. Iau în calcul serios să renunț. Chiar nu am timp de nimic, e greu, frustrant, obositor.

M-am trezit că am luat și cartonaș roșu pentru că am cerut al doilea galben la meciul cu FCSB. Vedeți, și când vorbesc de arbitraj încerc să fiu cât se poate de civilizat”, a declarat Balaj, conform fanatik.ro.

Întrebat dacă se gândește serios să o părăsească pe CFR, Balaj a spus:

Da, este mult prea frustrant să te chinui, să te implici, să ai multe de făcut și să nu ți se întoarcă rezultate. Vorbind și cu voi, ajungem la concluzia că CFR este mai bună decât sezonul trecut. Cristi Balaj

Președintele a subliniat că sprijinul lui Ioan Varga a fost esențial pentru a rămâne până acum în clubul la care se află din 2021.

„Este greu să părăsești la greu un om care a băgat atâtea zeci de milioane de euro în fotbal. De asta am rămas, dar îmi e din ce în ce mai greu. Fără sprijinul domnului Varga nu avem cum să reușim.

Ăsta a fost motivul pentru care nu am plecat. Chiar nu merită Neluțu Varga. Și dacă îți cere ceva cu jumătate de gură, nu-l poți refuza. Îmi este din ce în ce mai greu”, a declarat Cristi Balaj, conform sursei citate.

CFR Cluj are parte de un început slab de sezon

CFR Cluj, vicecampioana sezonului trecut, a început stagiunea 2025-2026 dezamăgitor, sub conducerea lui Dan Petrescu.

Clujenii au pierdut Supercupa României în fața celor de la FCSB, scor 1-2, însă au avut câteva rezultate notabile în cupele europene.

Elevii lui Petrescu au trecut de Paksi (3-0) și apoi de Lugano (1-0). În cele din urmă, formația clujeană a fost eliminată de Braga (1-4) din Europa League.

Ardelenii au mai avut o șansă de calificare într-o competiție europeană, dar au pierdut play-off-ul pentru Conference League în fața celor de la Hacken, scor 3-7 la general.

După înfrângerea categorică din tur (2-7), Dan Petrescu și-a prezentat demisia, fiind înlocuit de Andrea Mandorlini.

În campionat, CFR Cluj ocupă în prezent locul 13, cu șapte puncte după opt etape, obținute după o victorie, patru remize și trei înfrângeri.

