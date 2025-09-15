Cristi Chivu (44 de ani) ar urma să ia o decizie radicală legată de portarul Yann Sommer (36 de ani).

Presa din Italia scrie că tehnicianul român intenționează să se bazeze pe Josep Martinez (27 de ani) pentru meciul cu Ajax din Liga Campionilor.

Portarul Yann Sommer, cu aproape 300 de meciuri în Bundesliga, 70 în Serie A și 59 de apariții în Liga Campionilor, a primit patru goluri în înfrângerea suferită de Inter în fața celor de la Juventus (4-3).

Chivu, decizie radicală? Antrenorul ar intenționa să îl lase pe bancă pe Sommer

„Ierarhia portarilor Interului a fost zdruncinată. Cristian Chivu a discutat situația cu staff-ul său la Appiano și pare înclinat să facă schimbări la Amsterdam: în meciul cu Ajax”, a notat Gazzetta.

Antrenorul român ar urma să mizeze, în meciul cu Ajax, pe Josep Martinez, care nu a mai evoluat din 11 mai.

Ajax - Inter va avea loc pe 17 septembrie, de la ora 22:00.

Partida va fi în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

66 de meciuri fără gol primit a adunat Martinez în cele 167 de meciuri jucate în carieră pentru: Las Palmas, RB Leipzig, Genoa și Inter. Portarul a jucat două meciuri în Champions League, în care nu a primit niciun gol, în perioada în care juca la Leipzig (5-0 cu Brugge și 2-0 cu Feyenoord)

Alegerea lui Chivu este ar fi și un mesaj de mobilizare pentru grup, înainte de debutul în Liga Campionilor, și nu ar fi o sancțiune pentru Sommer.

„Portarul elvețian rămâne un jucător de încredere, cu experiența necesară pentru a reveni și a-și recâștiga poziția”, au mai notat jurnaliștii italieni.

Tehnicianul ar vrea să evalueze dacă Martinez poate deveni un portar de perspectivă.

Experimentatul Sommer se află în ultimul an de contract și va pleca în iunie dacă nu se ajunge la un acord, ceea ce îl va obliga pe antrenor să caute un înlocuitor, conform sursei citate.

Cifrele lui Yann Sommer:

Borussia Monchengladbach: 335 meciuri, 459 goluri primite, 90 meciuri fără gol încasat

335 meciuri, 459 goluri primite, 90 meciuri fără gol încasat Basel: 170 meciuri, 170 goluri primite, 65 meciuri fără gol încasat

170 meciuri, 170 goluri primite, 65 meciuri fără gol încasat Inter: 99 meciuri, 84 goluri primite, 48 meciuri fără gol încasat

99 meciuri, 84 goluri primite, 48 meciuri fără gol încasat FC Vaduz: 54 meciuri, 77 goluri primite, 14 meciuri fără gol încasat

54 meciuri, 77 goluri primite, 14 meciuri fără gol încasat Grasshoppers: 33 meciuri, 37 goluri primite, 11 meciuri fără gol încasat

33 meciuri, 37 goluri primite, 11 meciuri fără gol încasat Bayern Munchen: 25 meciuri, 31 goluri primite, 8 meciuri fără gol încasat

Al treilea portar al lui Inter este Raffaele Di Gennaro (31 de ani), care a evoluat ultima dată în mai 2024, acela fiind și singurul său meci pentru Inter. Acesta a mai jucat la Catanzaro, Cittadella, Spezia Calcio, Ternana și Pescara.

Programul lui Inter în Liga Campionilor:

17 septembrie 2025: Ajax - Inter

30 septembrie 2025: Inter - Slavia Praga

21 octombrie 2025: Union Saint-Gilloise - Inter

5 noiembrie 2025: Inter - Kairat Almaty

26 noiembrie 2025: Atletico Madrid - Inter

9 decembrie 2025: Inter - Liverpool

20 ianuarie 2026: Inter - Arsenal

28 ianuarie 2026: Borussia Dortmund - Inter

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport