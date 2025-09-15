„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
„O rușine!" FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid

Publicat: 15.09.2025, ora 13:26
Actualizat: 15.09.2025, ora 13:26
  • Marius Șumudică (54 de ani) a criticat dur începutul slab de sezon al campioanei României, FCSB, și al vicecampioanei CFR Cluj.

FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Csikszereda, în timp ce CFR Cluj a încheiat la fel, 1-1, împotriva celor de la Metaloglobus, în runda #9 din Superliga.

FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid: „O rușine!”

Echipa lui Elias Charalambous se află pe locul 12 în clasament, iar ardelenii ocupă poziția 13.

„Nu este nimic ieșit din comun. La modul în care se prezintă aceste două echipe (n.r. – FCSB și CFR Cluj), astea sunt locurile pe care le merită în clasament.

E o rușine! Pentru mine, ceea ce joacă FCSB și CFR Cluj în momentul acesta este o rușine! Sunt echipe de play-out!”, a declarat Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, conform fanatik.ro.

Șumudică, antrenor care a condus Rapidul în 38 de meciuri în ultimul său mandat, și-a îndreptat criticile în special către Andrea Mandorlini, care a preluat echipa după ce Dan Petrescu a demisionat.

Eu nu am văzut în viața mea ce se întâmplă acum la CFR. Este incredibil Mandorlini! M-am uitat în timpul meciului, se desfășurau acțiunile și el stătea cu un carnețel în mână și scria, nu urmărea acțiunile meciului. Trebuia să pună un secund să scrie! El nota pe carnețel… Au fost trei momente șocante. Marius Șumudică

Fostul antrenor a remarcat trei momente cheie în care tehnicianul italian ar fi greșit.

Primul, am văzut un antrenor care… Săracul, îi fugea peruca întruna. Nu am nimic cu el, nu umblu la estetic, dar să stai în minutele în care ești condus de Metaloglobus… El stătea și își nota într-un carnețel de ăla de la librărie, cred că era 1 sau 2 lei.

Al doilea moment e atunci când în minutul 73 i-a chemat pe Păun, Biliboc și Cordea ca să-i introducă, ei se schimbă, se duc după al patrulea arbitru și apoi el îi trimite înapoi la încălzire.

Eu, dacă eram jucător, nu știu dacă mai intram. Îi cheamă din nou în minutul 82, îi introduce pe cei trei și scoate singurul atacant pe care îl avea, joacă atacant Cordea.

Al treilea moment, când el a decis să îl bage pe Deac. Pentru ce a însemnat Deac pentru CFR Cluj… Dacă nu te mai bazezi pe Deac, îi oferi un post în club și aia e.

În ultimul minut parcă trăgea de timp ca să păstreze punctul cu Metaloglobus. Au fost niște decizii șocante!”, a spus Șumudică.

Rezultatele înregistrate la CFR în sezonul 2025-2026 de Mandorlini, fostul antrenor al unor echipe precum Verona, Sassuolo, Bologna sau Atalanta:

  • 24 august: Oțelul Galați - CFR 4-1
  • 28 august: CFR - Hacken 1-0 (echipa din Suedia conducea cu 7-2, după rezultatul din meciul tur)
  • 31 august: CFR - FCSB 2-2
  • 13 septembrie: Metaloglobus - CFR 1-1
Domnul nu are nicio treabă, cu tot respectul că a antrenat unde a antrenat. A avut două săptămâni de pregătire, el cunoaște foarte bine clubul, nu a venit de nicăieri. Ceea ce se întâmplă acum se datorează și staff-ului. Pleacă jucători, se schimbă, cred că au făcut 50 de transferuri! Este o lipsă totală de profesionalism! Marius Șumudică

Marius Șumudică a condus-o pe CFR Cluj între 2 iunie și 28 august 2021, fiind demis după ce echipa a ratat calificarea atât în Liga Campionilor, cât și în Europa League.

În cele 15 meciuri la cârma echipei, Șumudică a obținut 9 victorii, o remiză și 5 înfrângeri.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

