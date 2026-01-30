Bănel Nicoliță consideră că principala problemă a FCSB-ului este lipsa de atitudine, în ciuda faptului că echipa are cel mai valoros lot și cele mai mari salarii din România.

Fostul internațional critică relaxarea după marcarea primului gol, problemele din apărare față de sezonul trecut și reacțiile jucătorilor atunci când sunt schimbați.

Ce spune fostul campion cu FCSB despre situația în care a ajuns fosta echipă în interviul oferit pentru GOLAZO.RO

Deși FCSB a reușit un rezultat de egalitate cu Fenerbahce 1-1, problemele din campionat și lipsa de constanță rămân evidente. Forma slabă a roș-albaștrilor a stârnit nemulțumire în rândul suporterilor, care la meciul contra turcilor au lăsat locul galeriei gol și nu au cântat nicio secundă.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Bănel Nicoliță analizează situația și momentele care au dus la căderea FCSB-ului, vorbește despre lipsa de reacție a jucătorilor, problemele din apărare și presiunea uriașă care apasă echipa cu cel mai valoros lot din România.

Bănel, am văzut cum discutai cu copiii de la școala ta de fotbal și am văzut că toți sunt supărați pentru ceea ce s-a întâmplat la FCSB.

Da, și eu sunt supărat, nu e un secret. La cum a început meciul cu CFR, am crezut că o să fie 3 sau 4-0 pentru noi, dar a avut situația aia Toma, când putea să facă 2-0 și a irosit-o. E o chestie de relaxare la ei. După ce marchează primul gol se relaxează prea repede. Ați văzut ce se întâmplă când te relaxezi sau când vrei să dai trei-patru la zero unei echipe de valoarea CFR-ului, care vrea să egaleze și să marcheze ca să nu se îndepărteze de play-off.

Te-a surprins CFR?

CFR-ul, după cum îl știm, a atacat și s-a apărat bine. Au jucători buni de atac și au profitat. Sunt anumite momente și în jocul lor, bune și proaste. CFR-ul părea, în primele 20-30 de minute, o echipă oarecare, căreia îi puteai da lejer trei-patru la zero, fără probleme. Când a venit golul de 1-1 au prins aripi și au înscris înainte de pauză pentru 2-1. FCSB s-a văzut o echipă puternică și nu a crezut că poate primi vreun gol de la CFR.

Care e explicația pentru căderea FCSB-ului? Nu vorbim doar de jocul cu CFR, ci în general, pentru că sunt șanse reale să nu mai prindă play-off-ul.

Așa este! Totuși, nea Gigi le-a făcut toate poftele. A luat jucătorii care erau în formă în acel moment. Vorbim de Alibec, de Politic, care a făcut un campionat bun la Dinamo, dar n-a reușit să se impună în primul „11”. Alibec era foarte bun la Farul și acum, la a doua venire la FCSB, n-a reușit să confirme. Sunt jucători foarte buni, Alibec, Politic, dar dacă nu reușești să fii ce ai fost la Dinamo sau la Farul, e foarte greu. Ai cel mai bun lot, cele mai mari salarii din România, iar asta e foarte trist, și pentru mine, și pentru toată suflarea stelistă. Părerea mea este că problema este de atitudine.

Apropo de atitudine. Vedem că sunt mulți jucători de la FCSB care, atunci când sunt schimbați, gesticulează foarte des spre bancă. De ce crezi?

Când ai un salariu de 20-30 de mii de euro pe lună, ar trebui să ieși, să-ți saluți colegul și să-ți dai seama că nu ai făcut un meci atât de bun încât să joci până la final. La Bîrligea e păcat de caracterul lui frumos și de ceea ce face în teren. Din păcate, sunt anumite momente mai slabe. Mi-aș dori mai mult de la el, pentru că știu și cred că poate mult mai mult decât a făcut până acum. A demonstrat în multe meciuri că poate, de unul singur, să bată echipe bune.

Ce se întâmplă cu apărarea FCSB-ului de anul trecut?

FCSB a câștigat campionatul de anul trecut cu apărarea. Dacă nu îți formezi o apărare bună, degeaba dai două goluri, dacă primești patru! Din păcate, apărarea nu a mai fost la fel de concentrată ca anul trecut. S-au mai schimbat între ei pe posturi, dar nu au scuze. Și acolo cred că tot de atitudine este vorba!

Gigi Becali spunea că e vina lui, la fel și Elias Charalambous și-a asumat vina.

Când ajungi într-un moment ca ăsta, e vina tuturor. Nu cred că e doar antrenorul de vină sau doar jucătorii. Trebuie să-și facă o analiză serioasă! Sunt sigur că sunt dezamăgiți, nici ei nu sunt mulțumiți. S-a văzut atunci când galeria a plecat înainte de fluier, că e ceva foarte trist. Sunt sigur că pot să-și revină. M-am bucurat că am văzut la voi, dar și în alte publicații, că a venit nea Gigi la Berceni și că are grijă de echipă. Sper ca această venire să-i trezească și să-i scuture puțin.

Ce mesaj le-ai transmite?

Trebuie să se trezească și să știe că îmbracă acel tricou frumos, tricoul celei mai iubite echipe, să arate caracter. Sunt de acord că mai sunt momente când poți să ai o perioadă proastă, dar când ești la cea mai valoroasă echipă, nu mai merge. Și eu am trecut printr-o perioadă proastă cu suporterii și cu echipa. Atunci nu erau așa mari investiții, dar acum, când ai cel mai bun prim „11” din țară și dai salarii de 20-30 de mii de euro… Deci n-ar trebui să vorbim numai de bani, pentru că sunt cele mai mari salarii din România.

Îi vezi calificați în play-off?

Sunt sigur că trebuie să intre, pentru că nu au voie să rateze asta! Dacă s-ar întâmpla să nu intre, ar însemna foarte multe lucruri negative.

Sunt șanse ca în acest an să se oprească seria de 23 de ani în care echipa a reușit calificarea într-o competiție europeană, la care ai luat și tu parte.

N-aș vrea să cred asta. Sunt sigur că echipa are forța și energia pozitivă necesară ca să-și revină și să fie echipa pe care o știm. Bați Rapid și apoi pierzi, nu-mi vine să cred! Bați Feyenoord și îi întorci de la 1-3! Până la urmă, dacă poți face asta, înseamnă că poți ca echipă, că ai valoare. Există posibilitatea să revii și să fii echipa care ai fost cu Feyenoord și cu Rapid. Arată asta! Au toate argumentele să-și revină.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport