Turcia - România  „Tricolorii” și-au aflat adversara din  barajul CM 2026

România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului pentru CM 2026.

Dacă se vor califica mai departe „tricolorii” vor întâlni învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Ambele meciuri vor fi în deplasare.

România mai are de trecut două hopuri pentru a ajunge la prima Cupă Mondială din 1998 încoace.

Turcia, adversara României în barajul pentru CM 2026

România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Meciul va avea loc pe 26 martie.

Dacă se va califica mai departe, selecționata antrenată de Mircea Lucescu va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

De precizat că „tricolorii” vor juca ambele meciuri în deplasare.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Barajul intercontinental va avea loc în Mexic, la Guadalajara şi Monterrey, în perioada 26 - 31 martie.

Noua Caledonie/ Jamaica vs RD Congo

Bolivia/ Surinam vs Irak

Europa are 16 locuri la turneul final, iar 12 dintre ele au fost deja rezervate de câștigătoarele grupelor din preliminarii:

Anglia, Austria, Belgia, Croația, Elveția, Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Scoția, Spania.

Mai sunt 4 bilete disponibile pentru care se vor lupta nu mai puțin de 16 formații, printre ele și România. Vor fi 4 mini-turnee cu semifinale și finală, astfel că „tricolorii” vor trebui să elimine doi adversari pentru a merge la turneul final.

Meciurile vor fi stabilite la tragerea la sorți unde echipele vor fi împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, în timp ce în ultima vor intra echipele din Nations League.

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Echipele din urnele 1 și 2 vor fi gazde în semifinale și le vor înfrunta pe cele din urnele 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi stabilite prin tragere la sorți.

Cum arată urnele de la baraj

Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Astfel, România va debuta la baraj pe terenul uneia dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. Dacă se va impune, în finală va da peste o formație din celelalte două urne într-un meci care ar putea avea loc pe Arena Națională.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Aflăm și meciurile de la barajul intercontinental

Tot astăzi va avea loc și tragerea la sorți pentru barajul intercontinental, care pune la bătaie ultimele două bilete pentru Mondial.

Vor fi două trasee, cu 3 echipe, pe teren neutru, în Mexic. Iar cele două formații cu cel mai bun coeficient FIFA vor fi capi de serie și vor merge direct în finală. Acestea sunt Irak și RD Congo.

Jamaica, Bolivia, Surinam și Noua Caledonie vor intra în aceeași urnă pentru a stabili cele două semifinale.

Naționalele calificate deja la CM 2026

America de Nord: SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti;

America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay;

Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal;

Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită;

Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția;

Oceania: Noua Zeelandă.

