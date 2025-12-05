Continuă lupta împotriva Legii Novak Care sunt cele 7 cluburi din Liga 1 care  au semnat petiția adresată președintelui Nicușor Dan
Ionuț Stroe foto: Facebook.com
Superliga

Continuă lupta împotriva Legii Novak Care sunt cele 7 cluburi din Liga 1 care au semnat petiția adresată președintelui Nicușor Dan

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.12.2025, ora 19:46
alt-text Actualizat: 05.12.2025, ora 20:18
  • Ionuț Stroe, deputat PNL, a transmis că șapte cluburi din Liga 1 au semnat petiția adresată președintelui Nicușor Dan, în privința „Ordinului Novak”.
  • Prin petiția formulată în urmă cu o săptămână îi cere președintelui să trimită noua lege spre reexaminare sau să o atace la Curtea Constituțională.

„Ordinul Novak” a trecut de Camera Deputaților în urmă cu două săptămâni, urmând să fie integrat în Legea Sportului, iar Ionuț Stroe a contestat rezultatul încă din ziua respectivă.

„Nu e o rușine să spun asta” Ce a spus tehnicianul care putea fi în locul lui Chivu la Inter despre român
Citește și
„Nu e o rușine să spun asta” Ce a spus tehnicianul care putea fi în locul lui Chivu la Inter despre român
Citește mai mult
„Nu e o rușine să spun asta” Ce a spus tehnicianul care putea fi în locul lui Chivu la Inter despre român

Șapte cluburi din Liga 1 au semnat petiția împotriva „Legii Novak”

Acum, deputatul Ionuț Stroe a transmis că petiția sa a fost deja semnată de cele mai importante cluburi din Liga 1, prin oficialii acestora.

„Am transmis Președintelui României, domnului Nicușor Dan, o petiție semnată de reprezentanți ai celor mai importante cluburi sportive din România. Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor românești pe criterii de cetățenie trebuie oprită!

Printre alții, le mulțumesc pentru sprijin și pentru faptul că au semnat această petiție:

  • Universitatea Craiova - Mihai Rotaru, Președinte CA Universitatea Craiova;
  • CFR Cluj - Iuliu Mureșan, președinte;
  • Dinamo - Andrei Nicolescu, președinte;
  • FCSB - Mihai Stoica, Președinte CA;
  • Oțelul Galați - Cristian Munteanu, președinte;
  • FC Botoșani - Valeriu Iftime, patron FC Botoșani;
  • Rapid - Dan Șucu, acționar majoritar;
  • CSM București - Iulian Pâslaru, director general;
  • Cristi Balaj - fost arbitru internațional și președinte de club;
  • Vlad Enăchescu - jurnalist și team manager.

Am solicitat atât oficial, dar și public Președintelui României să retrimită legea spre reexaminare sau să o atace la Curtea Constituțională.

Cei mai mulți oameni din sport spun limpede că politicul nu are ce căuta în vestiar și că autonomia sportului trebuie respectată.

Petiția depusă la Cotroceni tratează deopotrivă aspecte juridice - constituționale și de drept european, dar și argumentele de natură sportivă pentru care o consider periculoasă și nepotrivită în sportul românesc.

Această lege nu protejează sportul românesc, ci dimpotrivă, îl slăbește și îl izolează internațional. Prin această lege, singurul criteriu în performanță, valoarea individuală a sportivului, este înlocuit cu o decizie politică arbitrară materializată prin procente și cote de cetățenie.

Pentru a se dezvolta, sportul românesc are nevoie de investiții, sprijin financiar, academii puternice pentru copii și juniori, școli de antrenori și management sportiv adevărate, facilități acordate investitorilor în sport, programe naționale și competiții sportive școlare, reguli europene corecte, liberă competiție și autonomie în raport cu decizia politică - nu de pașapoarte numărate în vestiar după bunul plac al parlamentarilor.

Când statul impune prin lege, după modelul țărilor nedemocratice, cine are voie să intre pe teren și cine nu, înseamnă că, în plan sportiv, am pierdut deja meciul ca națiune, cel puțin în competițiile europene.

Vă îndemn să susțineți și voi această cauză - puteți face acest lucru semnând petiția”, a transmis Ionuț Stroe pe pagina sa de Facebook.

Ce presupune „Legea Novak”

Inițiativa plecată de la fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minumum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă.

Astfel, această lege ar pune în dificultate mai multe cluburi din sportul românesc, cum ar fi cazul Universității Craiova, care se bazează pe lot cu foarte mulți jucători străini.

Citește și

„E problema lui” Daniel Pancu i-a răspuns lui Louis Munteanu: „Să uite ce a fost în vară” + Cu ce problemă se confruntă la CFR Cluj
Superliga
19:28
„E problema lui” Daniel Pancu i-a răspuns lui Louis Munteanu: „Să uite ce a fost în vară” + Cu ce problemă se confruntă la CFR Cluj
Citește mai mult
„E problema lui” Daniel Pancu i-a răspuns lui Louis Munteanu: „Să uite ce a fost în vară” + Cu ce problemă se confruntă la CFR Cluj
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Handbal
18:09
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Citește mai mult
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
liga 1 petitie ionut stroe deputat ordinul novak
Știrile zilei din sport
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Campionatul Mondial
05.12
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Citește mai mult
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Nationala
05.12
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Citește mai mult
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Campionatul Mondial
05.12
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Citește mai mult
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Superliga
05.12
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Citește mai mult
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:20
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
08:15
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
23:17
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
22:23
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Handbal
05.12
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Citește mai mult
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
05.12
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
05.12
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
05.12
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 31 rapid 9 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share