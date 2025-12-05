Ionuț Stroe, deputat PNL, a transmis că șapte cluburi din Liga 1 au semnat petiția adresată președintelui Nicușor Dan, în privința „Ordinului Novak”.

Prin petiția formulată în urmă cu o săptămână îi cere președintelui să trimită noua lege spre reexaminare sau să o atace la Curtea Constituțională.

„Ordinul Novak” a trecut de Camera Deputaților în urmă cu două săptămâni, urmând să fie integrat în Legea Sportului, iar Ionuț Stroe a contestat rezultatul încă din ziua respectivă.

Șapte cluburi din Liga 1 au semnat petiția împotriva „Legii Novak”

Acum, deputatul Ionuț Stroe a transmis că petiția sa a fost deja semnată de cele mai importante cluburi din Liga 1, prin oficialii acestora.

„Am transmis Președintelui României, domnului Nicușor Dan, o petiție semnată de reprezentanți ai celor mai importante cluburi sportive din România. Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor românești pe criterii de cetățenie trebuie oprită!

Printre alții, le mulțumesc pentru sprijin și pentru faptul că au semnat această petiție:

Universitatea Craiova - Mihai Rotaru, Președinte CA Universitatea Craiova;

CFR Cluj - Iuliu Mureșan, președinte;

Dinamo - Andrei Nicolescu, președinte;

FCSB - Mihai Stoica, Președinte CA;

Oțelul Galați - Cristian Munteanu, președinte;

FC Botoșani - Valeriu Iftime, patron FC Botoșani;

Rapid - Dan Șucu, acționar majoritar;

CSM București - Iulian Pâslaru, director general;

Cristi Balaj - fost arbitru internațional și președinte de club;

Vlad Enăchescu - jurnalist și team manager.

Am solicitat atât oficial, dar și public Președintelui României să retrimită legea spre reexaminare sau să o atace la Curtea Constituțională.

Cei mai mulți oameni din sport spun limpede că politicul nu are ce căuta în vestiar și că autonomia sportului trebuie respectată.

Petiția depusă la Cotroceni tratează deopotrivă aspecte juridice - constituționale și de drept european, dar și argumentele de natură sportivă pentru care o consider periculoasă și nepotrivită în sportul românesc.

Această lege nu protejează sportul românesc, ci dimpotrivă, îl slăbește și îl izolează internațional. Prin această lege, singurul criteriu în performanță, valoarea individuală a sportivului, este înlocuit cu o decizie politică arbitrară materializată prin procente și cote de cetățenie.

Pentru a se dezvolta, sportul românesc are nevoie de investiții, sprijin financiar, academii puternice pentru copii și juniori, școli de antrenori și management sportiv adevărate, facilități acordate investitorilor în sport, programe naționale și competiții sportive școlare, reguli europene corecte, liberă competiție și autonomie în raport cu decizia politică - nu de pașapoarte numărate în vestiar după bunul plac al parlamentarilor.

Când statul impune prin lege, după modelul țărilor nedemocratice, cine are voie să intre pe teren și cine nu, înseamnă că, în plan sportiv, am pierdut deja meciul ca națiune, cel puțin în competițiile europene.

Vă îndemn să susțineți și voi această cauză - puteți face acest lucru semnând petiția”, a transmis Ionuț Stroe pe pagina sa de Facebook.

Ce presupune „Legea Novak”

Inițiativa plecată de la fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minumum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă.

Astfel, această lege ar pune în dificultate mai multe cluburi din sportul românesc, cum ar fi cazul Universității Craiova, care se bazează pe lot cu foarte mulți jucători străini.

