România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final +6 foto
Nationala

România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final

alt-text Publicat: 05.12.2025, ora 21:19
alt-text Actualizat: 05.12.2025, ora 21:59
  • România a aflat în ce grupă ar putea fi la CM 2026.
  • „Tricolorii” știu cu cine, când și în ce orașe vor juca. Mai rămâne doar să obțină calificarea.

Dacă va trece de baraj, România va evolua la turneul final în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

România la CM 2026. Știm adversarele! Unde și când am juca

„Tricolorii” ar debuta la CM 2026 la doar două zile de la deschiderea turneului, pe 13 iunie 2026, cu Australia. Meciul s-ar disputa în Canada, la Vancouver.

Ultimele două partide ar avea loc în SUA, ambele în California, cu Paraguay în San Francisco și cu SUA în Los Angeles.

Iar meciurile ar avea loc pe 3 dintre cele mai mari arene din America de Nord:

  • 13 iunie: Australia - România (BC Place, Vancouver - 54.000 de locuri)
  • 19 iunie: România - Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco - 71.000 de locuri)
  • 25 iunie: România - SUA (SoFi Stadium, Los Angeles - 70.000 de locuri)

Orele vor fi anunțate sâmbătă de FIFA.

Los Angeles.jpg
Los Angeles.jpg

SoFi Stadium este folosit de două echipe din NFL, Los Angeles Rams și Los Angeles Chargers, în timp ce pe Levi's evoluează San Francisco 49ers. În Canada, BC Place este gazda unei echipe din MLS, Vancouver Whitecaps.

Distanțele sunt uriașe

Din Canada, unde ar evolua în primul meci, „tricolorii” ar trebui să parcurgă 1.500 de kilometri pentru a ajunge în San Francisco. Aproximativ distanța de la București și până la Milano!

Apoi ar urma alți 700 de kilometri pentru a ajunge la destinația finală din grupe, Los Angeles.

În cazul în care s-ar califica în faza eliminatorie, în funcție de locul ocupat, „tricolorii” ar putea juca la Boston (Gillette Stadium - 65.000 de locuri), New York/New Jersey (MetLife Stadium - 82.500), Dallas (AT&T Stadium - 94.000), Kansas City (Arrowhead Stadium - 73.000) sau o revenire la San Francisco. Fără meci în Mexic.

Ce adversari ar avea România în „șaisprezecimi” dacă...

  • ar câștiga grupa - locul 3 din grupa B, E, F, I sau J
  • ar termina pe locul 2 - locul 2 din grupa G (Belgia, Egipt, Iran sau Noua Zeelandă)
  • ar termina pe locul 3 - câștigătoarea grupei E (Germania), I (Franța) sau K (Portugalia)

Grupele de la CM 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C / România
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
  • Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
  • Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
  • Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
  • Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
  • Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
  • Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

Cum se califică România la turneul final

România va evolua în martie pe ruta C a barajului european pentru ultimele 4 bilete la turneul final.

„Tricolorii” vor trebui să treacă în semifinale de Turcia (26 martie), apoi în finală de Slovacia sau Kosovo (31 martie). Ambele meciuri vor avea loc în deplasare. Orice pas greșit înseamnă că rămânem acasă.

romania cm 2026 grupe baraj adversare
