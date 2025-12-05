România a aflat în ce grupă ar putea fi la CM 2026.

„Tricolorii” știu cu cine, când și în ce orașe vor juca. Mai rămâne doar să obțină calificarea.

Dacă va trece de baraj, România va evolua la turneul final în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

România la CM 2026. Știm adversarele! Unde și când am juca

„Tricolorii” ar debuta la CM 2026 la doar două zile de la deschiderea turneului, pe 13 iunie 2026, cu Australia. Meciul s-ar disputa în Canada, la Vancouver.

Ultimele două partide ar avea loc în SUA, ambele în California, cu Paraguay în San Francisco și cu SUA în Los Angeles.

Iar meciurile ar avea loc pe 3 dintre cele mai mari arene din America de Nord:

13 iunie: Australia - România (BC Place, Vancouver - 54.000 de locuri)

19 iunie: România - Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco - 71.000 de locuri)

25 iunie: România - SUA (SoFi Stadium, Los Angeles - 70.000 de locuri)

Orele vor fi anunțate sâmbătă de FIFA.

SoFi Stadium este folosit de două echipe din NFL, Los Angeles Rams și Los Angeles Chargers, în timp ce pe Levi's evoluează San Francisco 49ers. În Canada, BC Place este gazda unei echipe din MLS, Vancouver Whitecaps.

Distanțele sunt uriașe

Din Canada, unde ar evolua în primul meci, „tricolorii” ar trebui să parcurgă 1.500 de kilometri pentru a ajunge în San Francisco. Aproximativ distanța de la București și până la Milano!

Apoi ar urma alți 700 de kilometri pentru a ajunge la destinația finală din grupe, Los Angeles.

În cazul în care s-ar califica în faza eliminatorie, în funcție de locul ocupat, „tricolorii” ar putea juca la Boston (Gillette Stadium - 65.000 de locuri), New York/New Jersey (MetLife Stadium - 82.500), Dallas (AT&T Stadium - 94.000), Kansas City (Arrowhead Stadium - 73.000) sau o revenire la San Francisco. Fără meci în Mexic.

Ce adversari ar avea România în „șaisprezecimi” dacă...

ar câștiga grupa - locul 3 din grupa B, E, F, I sau J

ar termina pe locul 2 - locul 2 din grupa G (Belgia, Egipt, Iran sau Noua Zeelandă)

ar termina pe locul 3 - câștigătoarea grupei E (Germania), I (Franța) sau K (Portugalia)

Grupele de la CM 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

Cum se califică România la turneul final

România va evolua în martie pe ruta C a barajului european pentru ultimele 4 bilete la turneul final.

„Tricolorii” vor trebui să treacă în semifinale de Turcia (26 martie), apoi în finală de Slovacia sau Kosovo (31 martie). Ambele meciuri vor avea loc în deplasare. Orice pas greșit înseamnă că rămânem acasă.

