Florucz nu merge la Mondial! Ralf Rangnick nu l-a convocat pe jucătorul care  a refuzat naționala României. Cum arată lotul Austriei pentru turneul final
Raul Florucz. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 22:42
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 22:42
  • Raul Florucz (24 de ani) nu a fost convocat la naționala Austriei pentru Campionatul Mondial din 2026.

Atacantul austriac de origine română a refuzat naționala României, bifând câteva apariții pentru naționala pregătită de Ralf Rangnick, însă selecționerul a decis să nu se bazeze pe serviciile acestuia la turneul final.

Raul Florucz nu merge cu Austria la CM 2026

Ralf Rangnick a anunțat lista celor 26 de jucători pe care se va baza la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Deși s-a bucurat de trei convocări până acum la naționala Austriei, Florucz nu s-a aflat și în lotul final pentru competiția ce va începe pe 11 iunie.

Ultima apariție a atacantului pentru austrieci a fost chiar în partida cu România, pierdută 0-1, în preliminariile pentru Mondial, în care a bifat doar 5 minute.

Argentina, Iordania și Algeria sunt adversarele pe care Austria le va întâlni la turneul final, în grupe.

33 de meciuri
are Florucz în acest sezon la Union SG, în care a adunat 1.657 de minute, 8 goluri și 4 assisturi

Lotul Austriei pentru CM 2026

  • Portari: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Brondby).
  • Fundaşi: David Affenbruger (Elche), Kevin Danso (Tottenham), Stefan Posch (Eintracht Frankfurt), David Alaba (Real Madrid), Philipp Lienhart (Freiburg), Philipp Mwene (Mainz), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia).
  • Mijlocaşi: Xaver Schlager (RB Leipzig), Stefan Posch (Eintracht Frankfurt), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Munchen), Patrick Wiemmer (Wolfsburg), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Alessandro Schöpf (Wolfsberger).
  • Atacanţi: Marko Arnautovic (Steaua Roşie Belgrad), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz), Alexander Prass (Hoffenheim).

austria Echipa Nationala romania cm 2026 ralf rangnick
