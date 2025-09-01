Spectacol la US Open S-au oprit din antrenament ca să urmărească meciul Barbora Krejcikova vs Taylor Townsend. Cehoaica a salvat 8 mingi de meci!

Barbora Krejcikova (29 de ani, #62 WTA) și Taylor Townsend (29 de ani, #1 WTA) au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale anului în tenisul feminin.

Cehoaica a învins-o pe jucătoarea de pe locul unu mondial, scor 1-6, 7-6 (13), 6-3, după o partidă de peste trei ore, în optimile de finală ale US Open.

Deși Townsend a dominat startul și a câștigat primul set în doar 29 de minute, americanca nu a reușit să profite de avantajul creat în fața dublei campioane de Grand Slam.

Barbora Krejcikova, calificare dramatică în sferturile US Open, după ce a salvat 8 mingi de meci

Setul al doilea a fost plin de răsturnări de situație. Townsend a făcut break devreme și părea că e aproape de o victorie, însă o dublă greșeală i-a oferit șansa lui Krejcikova să revină.

Setul secund a fost o adevărată bătălie, cu șanse ratate de ambele jucătoare de a încheia partida, iar tie-break-ul s-a transformat într-un thriller.

Townsend a avut trei mingi de meci la 6-3, însă Krejcikova a rezistat eroic. Apoi, a salvat opt mingi de meci în tie-break și a câștigat setul cu 15-13, în cel mai lung tie-break al turneului (25 de minute).

Conform reuters.com, alți jucători s-au oprit din antrenamente pentru a urmări desfășurarea meciului dramatic de pe ecrane.

„La toate acele mingi de meci, am fost foarte curajoasă, dar și puțin norocoasă în anumite momente, pentru că am avut schimburi excelente și le-am gestionat atât la serviciu, cât și la retur”, a declarat Krejcikova, conform usopen.com.

După ce a reușit să ajungă în decisivul meciului, cehoaica a preluat inițiativa și s-a impus cu 6-3, încheind confruntarea în urma căreia Townsend a izbucnit în lacrimi.

În sferturile de finală, Barbora Krejcikova (62 WTA) o va întâlni pe compatrioata adversarei învinse, Jessica Pegula (31 de ani, #4 WTA).

