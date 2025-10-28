Heung-min Son (33 de ani), atacantul celor de la Los Angeles FC, ar putea ajunge la Barcelona sub formă de împrumut.

Catalanii vor să profite de „clauza Beckham”, care i-ar permite jucătorului să părăsească clubul din MLS în perioada de pauză fără să-și rezilieze acordul cu clubul american, conform fichajes.net.

Catalanii ar încerca să accelereze negocierile pentru fotbalistul sud-coreean, iar avantaje ar putea exista de ambele părți.

Un împrumut în La Liga i-ar permite jucătorului să se pregătească în formă optimă pentru Campionatul Mondial din 2026, în timp ce Barcelona ar beneficia de experiența acestuia.

Tottenham : 454 de meciuri, 173 de goluri, 101 pase decisive

: 454 de meciuri, 173 de goluri, 101 pase decisive Leverkusen : 87 de meciuri, 29 de goluri, 11 pase decisive

: 87 de meciuri, 29 de goluri, 11 pase decisive Hamburg : 78 de meciuri, 20 de goluri, trei pase decisive

: 78 de meciuri, 20 de goluri, trei pase decisive LAFC: 10 meciuri, nouă goluri, trei pase decivise

În cariera sa, Heung-min Son a fost utilizat cel mai des ca extremă stânga, în peste 300 de meciuri. Totuși, poate juca inclusiv ca extremă dreapta, mijlocaș ofensiv sau atacant.

Pe postul de extremă dreaptă joacă momentan Marcus Rashford, împrumutat de la Manchester United.

Titularul obișnuit, Raphinha, este accidentat, dar se așteaptă să revină la începutul lunii noiembrie.

22 de milioane de euro a plătit Los Angeles FC pentru Son, pe 6 august. În SUA, sud-coreeanul este coleg cu Alexandru Băluță, care a evoluat în doar două meciuri

Barcelona, decimată de accidentările din atac

Elevii lui Hansi Flick au pierdut partida cu Real Madrid din La Liga, scor 2-1.

Catalanii nu au putut miza pe jucători esențiali care evoluează exact pe posturile pe care le-ar putea ocupa sud-coreeanul: atacantul Robert Lewandowski, extrema Raphinha și mijlocașul ofensiv Dani Olmo.

Catalanii se află pe locul 2 în La Liga, cu 22 de puncte, după cele 10 meciuri jucate.

