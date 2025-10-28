Vor să profite de „Clauza Beckham” Barcelona îl are în vizor pe Heung-min Son +15 foto
Heung-min Son. Foto: Imago
Campionate

Vor să profite de „Clauza Beckham” Barcelona îl are în vizor pe Heung-min Son

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 16:56
  • Heung-min Son (33 de ani), atacantul celor de la Los Angeles FC, ar putea ajunge la Barcelona sub formă de împrumut.

Catalanii vor să profite de „clauza Beckham”, care i-ar permite jucătorului să părăsească clubul din MLS în perioada de pauză fără să-și rezilieze acordul cu clubul american, conform fichajes.net.

Barcelona ia în considerare să-l împrumute pe Heung-min Son

Catalanii ar încerca să accelereze negocierile pentru fotbalistul sud-coreean, iar avantaje ar putea exista de ambele părți.

Un împrumut în La Liga i-ar permite jucătorului să se pregătească în formă optimă pentru Campionatul Mondial din 2026, în timp ce Barcelona ar beneficia de experiența acestuia.

  • Tottenham: 454 de meciuri, 173 de goluri, 101 pase decisive
  • Leverkusen: 87 de meciuri, 29 de goluri, 11 pase decisive
  • Hamburg: 78 de meciuri, 20 de goluri, trei pase decisive
  • LAFC: 10 meciuri, nouă goluri, trei pase decivise

În cariera sa, Heung-min Son a fost utilizat cel mai des ca extremă stânga, în peste 300 de meciuri. Totuși, poate juca inclusiv ca extremă dreapta, mijlocaș ofensiv sau atacant.

Pe postul de extremă dreaptă joacă momentan Marcus Rashford, împrumutat de la Manchester United.

Titularul obișnuit, Raphinha, este accidentat, dar se așteaptă să revină la începutul lunii noiembrie.

22 de milioane de euro
a plătit Los Angeles FC pentru Son, pe 6 august. În SUA, sud-coreeanul este coleg cu Alexandru Băluță, care a evoluat în doar două meciuri

Barcelona, decimată de accidentările din atac

Elevii lui Hansi Flick au pierdut partida cu Real Madrid din La Liga, scor 2-1.

Catalanii nu au putut miza pe jucători esențiali care evoluează exact pe posturile pe care le-ar putea ocupa sud-coreeanul: atacantul Robert Lewandowski, extrema Raphinha și mijlocașul ofensiv Dani Olmo.

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (10).jpg
Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (10).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (1).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (2).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (3).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (4).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Catalanii se află pe locul 2 în La Liga, cu 22 de puncte, după cele 10 meciuri jucate.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
fc barcelona la liga los angeles fc heung min son
