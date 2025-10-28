Simona Halep, la Turneul Campioanelor Rol inedit pentru fosta jucătoare de tenis
Simona Halep (foto: IMAGO)
Tenis

Simona Halep, la Turneul Campioanelor Rol inedit pentru fosta jucătoare de tenis

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 14:59
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 14:59
  • Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, revine în circuitul WTA într-o postură inedită, la Turneul Campioanelor 2025.
  • Competiția de tenis se va desfășura între 1 și 8 noiembrie la Riad, în Arabia Saudită.

Fosta jucătoare s-a retras din activitate în 2025 și, de atunci, nu a mai fost prezentă în prim-planul evenimentelor din tenisul mondial.

Simona Halep va fi prezentă la Turneul Campioanelor 2025

„Sunt încântată să fac parte din Turneul Campioanelor de la Riad în acest an. Este un eveniment foarte special, care reunește cele mai bune jucătoare de tenis, pe o scenă nou-nouță.

Asigurați-vă că vă luați biletele și veniți să experimentați acest turneu minunat alături de noi”, a spus sportiva, pe rețelele de socializare.

Simona Halep, alături de Garbine Muguruza, Ons Jabeur și Angelique Kerber, va participa la sesiuni de „meet & greet” cu fanii.

Întâlnirile româncei cu suporterii vor avea loc pe 1 și 3 noiembrie, între meciurile 2 și 3, în zona VIP Lounge a arenei.

Cele opt jucătoare calificate la Turneul Campioanelor din acest an sunt:

  • Aryna Sabalenka (#1 WTA, Belarus)
  • Iga Swiatek (#2 WTA, Polonia)
  • Coco Gauff (#3 WTA, SUA)
  • Amanda Anisimova (#4 WTA, SUA)
  • Jessica Pegula (#5 WTA, SUA)
  • Elena Rybakina (#6 WTA, Kazahstan)
  • Madison Keys (#7 WTA, SUA)
  • Jasmine Paolini (#8 WTA, Italia)

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

40.232.663 de dolari
a câștigat Simona Halep din premiile din tenis

Turneele câștigate de Simona Halep:

  • 2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia
  • 2014: Doha, București
  • 2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells
  • 2016: Madrid, București, Montreal
  • 2017: Madrid
  • 2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal
  • 2019: Wimbledon
  • 2020: Dubai, Praga, Roma
  • 2022: Melbourne, Toronto.

Finalele pierdute de Simona Halep:

  • 2010: Fes
  • 2011: Fes
  • 2012: Bruxelles
  • 2014: Madrid, Roland Garros, Turneul Campioanelor
  • 2015: Toronto, Cincinnati
  • 2017: Roma, Roland Garros, Cincinnati, Beijing
  • 2018: Australian Open, Roma, Cincinnati
  • 2019: Doha, Madrid
  • 2021: Cluj-Napoca.

tenis wta simona halep Arabia Saudita Turneul Campioanelor
